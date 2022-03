LIVESTREAM GP Monseré: Kopgroep met 3 Belgen heeft kleine voorsprong op peloton

13:47 13 uur 47. De renners hebben de Gitsberg goed verteerd. Deze beklimming moeten ze straks nog een keer afwerken. De 3e lokale ronde zit er zo weer bijna op. . De renners hebben de Gitsberg goed verteerd. Deze beklimming moeten ze straks nog een keer afwerken. De 3e lokale ronde zit er zo weer bijna op.

13:43 40 seconden. De kopgroep heeft nog 40 seconden voorsprong op het peloton. Daarstraks hadden de 6 koplopers nog 4 minuten, maar ze hebben wat tijd moeten toegeven. . 13 uur 43. 40 seconden De kopgroep heeft nog 40 seconden voorsprong op het peloton. Daarstraks hadden de 6 koplopers nog 4 minuten, maar ze hebben wat tijd moeten toegeven.

13:26 13 uur 26. Overzicht van de kopgroep: Thomas Joseph (Minerva Cycling) Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) Robin Orins (Team Elevate p/b Home Solution Soenens) Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland) Robert Scott (WiV SunGod) Jonas Hvideberg (DSM) . Overzicht van de kopgroep: Thomas Joseph (Minerva Cycling) Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) Robin Orins (Team Elevate p/b Home Solution Soenens) Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland) Robert Scott (WiV SunGod) Jonas Hvideberg (DSM)

13:24 13 uur 24. Nog 80 kilometer . De 6 koplopers hebben nog steeds een stabiele voorsprong van 4 minuten. Ze rijden richting de Gitsberg, de laatste helling van de lokale ronde. . Nog 80 kilometer De 6 koplopers hebben nog steeds een stabiele voorsprong van 4 minuten. Ze rijden richting de Gitsberg, de laatste helling van de lokale ronde.

13:21 13 uur 21. Over 10 minuten kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op deze pagina. . Over 10 minuten kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op deze pagina.

13:13 13 uur 13. Gesloten overweg. Door een gesloten overweg verloor de kopgroep enkele minuten van zijn voorsprong. Van 4'32" ging het naar 1 minuut. De kopgroep heeft nu zijn voorsprong weer kunnen uitbreiden. De koplopers rijden 4 minuten voor het peloton uit. Jonas Hvideberg (DSM) maakte van de gesloten overweg gebruik om de oversteek te maken naar de 5 koplopers. . Gesloten overweg Door een gesloten overweg verloor de kopgroep enkele minuten van zijn voorsprong. Van 4'32" ging het naar 1 minuut. De kopgroep heeft nu zijn voorsprong weer kunnen uitbreiden. De koplopers rijden 4 minuten voor het peloton uit. Jonas Hvideberg (DSM) maakte van de gesloten overweg gebruik om de oversteek te maken naar de 5 koplopers.

13:11 13 uur 11. Dries De Bondt: "Door de wind kan het een lange afmattende koers worden". Dries De Bondt: "Door de wind kan het een lange afmattende koers worden"

13:06 13 uur 06. Florian Vermeersch: "Het is afwachten voor mij vandaag". Florian Vermeersch: "Het is afwachten voor mij vandaag"

12:58 12 uur 58. Kopgroep van 6. Jonas Hvideberg (DSM) heeft de aansluiting gemaakt met de kopgroep. Ze hebben een voorsprong van 4 minuten. . Kopgroep van 6 Jonas Hvideberg (DSM) heeft de aansluiting gemaakt met de kopgroep. Ze hebben een voorsprong van 4 minuten.

12:54 12 uur 54. Fabio Jakobsen in 2020. In 2020 sprintte Fabio Jakobsen naar de overwinning in de GP Monseré. Hij haalde het na een knappe lead-out van zijn ploeg. Wacht het peloton vandaag weer een massasprint? . Fabio Jakobsen in 2020 In 2020 sprintte Fabio Jakobsen naar de overwinning in de GP Monseré. Hij haalde het na een knappe lead-out van zijn ploeg. Wacht het peloton vandaag weer een massasprint?

12:47 Een renner heeft de aansluiting met de kopgroep gemaakt. 12 uur 47. Een renner heeft de aansluiting met de kopgroep gemaakt.

12:42 12 uur 42. Derde ronde. De kopgroep begint aan de 3e ronde met een voorsprong van 4'30" op het peloton. . Derde ronde De kopgroep begint aan de 3e ronde met een voorsprong van 4'30" op het peloton.

12:40 12 uur 40. Morgen Tirreno-Adriatico. Morgen start de Tirreno-Adriatico. Tadej Pogacar is er van de partij om zijn titel te verdedigen. Remco Evenepoel won dit seizoen al de Ronde van de Algarve en zal de Sloveen het vuur aan de schenen leggen. Op de erelijst van de Tirreno-Adriatico pronkt de naam van Greg Van Avermaet. Hij is de laatste Belg die de rittenkoers wist te winnen. De Tirreno telt 7 etappes. Julian Alaphilippe is er ook bij. Jonas Vingegaard, Thibaut Pinot, Richard Carapaz en Romain Bardet zijn ook favorieten voor het algemeen klassement. De massasprints zullen uitgevochten worden door onder andere Mark Cavendish, Arnaud Démare, Caleb Ewan, Elia Viviani, Peter Sagan, Alexander Kristoff en Tim Merlier. . Morgen Tirreno-Adriatico Morgen start de Tirreno-Adriatico. Tadej Pogacar is er van de partij om zijn titel te verdedigen. Remco Evenepoel won dit seizoen al de Ronde van de Algarve en zal de Sloveen het vuur aan de schenen leggen. Op de erelijst van de Tirreno-Adriatico pronkt de naam van Greg Van Avermaet. Hij is de laatste Belg die de rittenkoers wist te winnen. De Tirreno telt 7 etappes. Julian Alaphilippe is er ook bij. Jonas Vingegaard, Thibaut Pinot, Richard Carapaz en Romain Bardet zijn ook favorieten voor het algemeen klassement. De massasprints zullen uitgevochten worden door onder andere Mark Cavendish, Arnaud Démare, Caleb Ewan, Elia Viviani, Peter Sagan, Alexander Kristoff en Tim Merlier.

12:28 12 uur 28. De 5 koplopers rijden nog steeds voor het peloton uit. Ze hebben een kleine voorsprong. De tweede ronde zit er ondertussen bijna op. . De 5 koplopers rijden nog steeds voor het peloton uit. Ze hebben een kleine voorsprong. De tweede ronde zit er ondertussen bijna op.

12:23 Gitsberg. De laatste klim van de lokale ronde is de Gitsberg. De renners klimmen 400 meter aan een gemiddelde van 3,2%. De klim wordt gekenmerkt door kasseien net zoals de Lookhuisstraat. Deze klim ligt op 7 kilometer van de finish in Roeselare. . 12 uur 23. Gitsberg De laatste klim van de lokale ronde is de Gitsberg. De renners klimmen 400 meter aan een gemiddelde van 3,2%. De klim wordt gekenmerkt door kasseien net zoals de Lookhuisstraat. Deze klim ligt op 7 kilometer van de finish in Roeselare.

12:11 12 uur 11. Peloton komt dichter. Het peloton heeft tijd kunnen goedmaken op de kopgroep. Van de 5 minuten houdt de kopgroep niet veel meer over. Ze hebben nog 1'10". Nog 130 kilometer te gaan. . Peloton komt dichter Het peloton heeft tijd kunnen goedmaken op de kopgroep. Van de 5 minuten houdt de kopgroep niet veel meer over. Ze hebben nog 1'10". Nog 130 kilometer te gaan.

12:10 De passage van het peloton over de kasseien van de Lookhuisstraat. 12 uur 10. De passage van het peloton over de kasseien van de Lookhuisstraat.

12:05 12 uur 05. Nog meer koers. Ook in Frankrijk wordt er gekoerst. Daar start Parijs-Nice, Wout van Aert ziet u daar vanaf vandaag aan het werk. Parijs-Nice telt 8 etappes en beginnen doen ze met een vlakke etappe voor de sprinters. Vanaf 13.10 u kan u de 1e etappe van de rittenkoers volgen via onze website. . Nog meer koers Ook in Frankrijk wordt er gekoerst. Daar start Parijs-Nice, Wout van Aert ziet u daar vanaf vandaag aan het werk. Parijs-Nice telt 8 etappes en beginnen doen ze met een vlakke etappe voor de sprinters. Vanaf 13.10 u kan u de 1e etappe van de rittenkoers volgen via onze website.

12:00 Lookhuisstraat. De volgende beklimming volgt al snel. De Lookhuisstraat is een oplopende kasseistrook van 1,2 kilometer met een gemiddelde stijging van 1,5% en maximaal 4,6%. . 12 uur . Lookhuisstraat De volgende beklimming volgt al snel. De Lookhuisstraat is een oplopende kasseistrook van 1,2 kilometer met een gemiddelde stijging van 1,5% en maximaal 4,6%.

11:53 11 uur 53. Tweede passage Ruidenbergstraat. Vroeg in de wedstrijd kwam het peloton de Ruidenberg al eens tegen, maar nu is het hier weer klimmen geblazen. De kopgroep heeft nog steeds een voorsprong van 4'32". . Tweede passage Ruidenbergstraat Vroeg in de wedstrijd kwam het peloton de Ruidenberg al eens tegen, maar nu is het hier weer klimmen geblazen. De kopgroep heeft nog steeds een voorsprong van 4'32".

11:49 Vanwege een val in GP Le Samyn liet Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) de Strade Bianche links liggen, maar vandaag rijdt hij wel de GP Monseré. 11 uur 49. Vanwege een val in GP Le Samyn liet Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) de Strade Bianche links liggen, maar vandaag rijdt hij wel de GP Monseré.

11:46 11 uur 46. De kopgroep met 3 Belgen, een Duitser en een Brit: Thomas Joseph (Minerva Cycling) Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) Robin Orins (Team Elevate p/b Home Solution Soenens) Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland) Robert Scott (WiV SunGod) . De kopgroep met 3 Belgen, een Duitser en een Brit: Thomas Joseph (Minerva Cycling) Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) Robin Orins (Team Elevate p/b Home Solution Soenens) Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland) Robert Scott (WiV SunGod)

11:42 11 uur 42. 5 minuten voor kopgroep. De kopgroep heeft al een aardige voorsprong. De 5 renners rijden 5 minuten voor het peloton uit. Ze zijn nu op weg naar de Ruidenbergstraat, deze beklimming kennen ze van de vorige ronde. . 5 minuten voor kopgroep De kopgroep heeft al een aardige voorsprong. De 5 renners rijden 5 minuten voor het peloton uit. Ze zijn nu op weg naar de Ruidenbergstraat, deze beklimming kennen ze van de vorige ronde.

11:41 Hoogledeberg. De renners hebben voor het eerst deze wedstrijd de Hoogledeberg afgewerkt. Deze korte klim is 600 meter lang aan een gemiddelde van 2,6%. Ze komen deze helling nog 2 keer tegen deze wedstrijd. De Hoogledeberg is niet nieuw in het parcours. . 11 uur 41. Hoogledeberg De renners hebben voor het eerst deze wedstrijd de Hoogledeberg afgewerkt. Deze korte klim is 600 meter lang aan een gemiddelde van 2,6%. Ze komen deze helling nog 2 keer tegen deze wedstrijd. De Hoogledeberg is niet nieuw in het parcours.

11:34 De passage van de kopgroep over de Gitsberg. 11 uur 34. De passage van de kopgroep over de Gitsberg

11:28 11 uur 28. Robbe Ghys in kopgroep. Na de Gitsberg heeft de kopgroep met Robbe Ghys zijn voorsprong kunnen uitbreiden. Ze werken met 5 goed samen en proberen het peloton af te houden. . Robbe Ghys in kopgroep Na de Gitsberg heeft de kopgroep met Robbe Ghys zijn voorsprong kunnen uitbreiden. Ze werken met 5 goed samen en proberen het peloton af te houden.

11:24 11 uur 24. De renners hebben de Gitsberg achter de rug en rijden nu richting aankomstplaats Roeselare. Daar rijden ze voor de eerste keer over de finish en beginnen ze aan de volgende ronde. . De renners hebben de Gitsberg achter de rug en rijden nu richting aankomstplaats Roeselare. Daar rijden ze voor de eerste keer over de finish en beginnen ze aan de volgende ronde.

11:22 11 uur 22. Kopgroep van 5 met kleine voorsprong. Thomas Joseph (Minerva Cycling), Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise), Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland), Robert Scott (WiV SunGod) en Robin Orins (Team Elevate p/b Home Solution Soenens) hebben een kleine voorsprong op het peloton. . Kopgroep van 5 met kleine voorsprong Thomas Joseph (Minerva Cycling), Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise), Jon Knolle (Saris Rouvy Sauerland), Robert Scott (WiV SunGod) en Robin Orins (Team Elevate p/b Home Solution Soenens) hebben een kleine voorsprong op het peloton.

11:13 11 uur 13. Gianni Marchand afwezig . Ook Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) is niet aan de start verschenen vandaag. Hij kreeg gisterenavond de buikgriep en moet passen. Tarteletto-Isorex moet het hierdoor met een man minder stellen. . Gianni Marchand afwezig Ook Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) is niet aan de start verschenen vandaag. Hij kreeg gisterenavond de buikgriep en moet passen. Tarteletto-Isorex moet het hierdoor met een man minder stellen.

11:11 11 uur 11. Geen Timothy Dupont in GP Monseré wegens ziekte. Zoek niet naar Timothy Dupont vandaag. De renner van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB is door ziekte niet aan de start verschenen. Zijn ploeggenoot Dorian De Maeght is er ook niet bij. "Zowel Timothy Dupont als Dorian De Maeght werden in de loop van zaterdag op zondag ziek. Zij waren niet in staat om de start te nemen en dus lieten wij hen aan de kant", meldt sportdirecteur Jean-Denis Vandenbroucke. Timothy Dupont was zeker een kanshebber voor de overwinning. De sprinter behaalde in de Ronde van Valencia 2 plaatsen in de top 10. . Geen Timothy Dupont in GP Monseré wegens ziekte Zoek niet naar Timothy Dupont vandaag. De renner van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB is door ziekte niet aan de start verschenen. Zijn ploeggenoot Dorian De Maeght is er ook niet bij. "Zowel Timothy Dupont als Dorian De Maeght werden in de loop van zaterdag op zondag ziek. Zij waren niet in staat om de start te nemen en dus lieten wij hen aan de kant", meldt sportdirecteur Jean-Denis Vandenbroucke. Timothy Dupont was zeker een kanshebber voor de overwinning. De sprinter behaalde in de Ronde van Valencia 2 plaatsen in de top 10.

11:02 11 uur 02. Kanshebbers. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) is de grote uitdager vandaag. De Franse sprinter behaalde al knappe podiumplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne en in Le Samyn. Hij hoopt hier vandaag zijn eerste zege van het seizoen te boeken. Alpecin-Fenix rekent op Dries De Bondt en Quick-Step Alpha Vinyl op onder andere Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe. Florian Vermeersch, Jasper De Buyst en Arnaud De Lie van Lotto-Soudal kunnen ook gevaarlijk zijn. Een massasprint kan door zulke renners vermeden worden. . Kanshebbers Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) is de grote uitdager vandaag. De Franse sprinter behaalde al knappe podiumplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne en in Le Samyn. Hij hoopt hier vandaag zijn eerste zege van het seizoen te boeken. Alpecin-Fenix rekent op Dries De Bondt en Quick-Step Alpha Vinyl op onder andere Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe. Florian Vermeersch, Jasper De Buyst en Arnaud De Lie van Lotto-Soudal kunnen ook gevaarlijk zijn. Een massasprint kan door zulke renners vermeden worden.

10:47 10 uur 47. Weersomstandigheden. De zon mag dan wel schijnen, maar de temperatuur bij de start in Hooglede circuleerde rond de 3 °C. De renners rijden momenteel goed aangekleed rond. Straks zal dat niet meer nodig zijn want de zon blijft goed schijnen en de temperatuur klimt omhoog. . Weersomstandigheden De zon mag dan wel schijnen, maar de temperatuur bij de start in Hooglede circuleerde rond de 3 °C. De renners rijden momenteel goed aangekleed rond. Straks zal dat niet meer nodig zijn want de zon blijft goed schijnen en de temperatuur klimt omhoog.

10:40 10 uur 40. Vorig jaar: Merlier met overmacht. Vorig jaar ontsnapten 9 renners met onder andere Stan Van Tricht vroeg in de wedstrijd. Ze kregen 3’30” vrij spel van het peloton, maar in het pak namen de sprintersploegen de touwtjes in handen. De controle werd behouden. Na enkele aanvalspogingen in de kopgroep en later een aanval van Amaury Capiot, zat alles weer samen en werd de rode loper uitgerold voor de sprinters. De ogen waren gericht op Mark Cavendish en Tim Merlier. Uiteindelijk was het Merlier die met grote overmacht de sprint won en de GP Monseré op zijn naam schreef. . Vorig jaar: Merlier met overmacht Vorig jaar ontsnapten 9 renners met onder andere Stan Van Tricht vroeg in de wedstrijd. Ze kregen 3’30” vrij spel van het peloton, maar in het pak namen de sprintersploegen de touwtjes in handen. De controle werd behouden. Na enkele aanvalspogingen in de kopgroep en later een aanval van Amaury Capiot, zat alles weer samen en werd de rode loper uitgerold voor de sprinters. De ogen waren gericht op Mark Cavendish en Tim Merlier. Uiteindelijk was het Merlier die met grote overmacht de sprint won en de GP Monseré op zijn naam schreef.

10:34 Ruidenberg. De Ruidenberg is de eerste beklimming vandaag. De renners klimmen 1 kilometer met een gemiddelde stijging van 2,1% en maximaal 5,4%. Het peloton komt deze klim in totaal 4 keer tegen deze wedstrijd. . 10 uur 34. Ruidenberg De Ruidenberg is de eerste beklimming vandaag. De renners klimmen 1 kilometer met een gemiddelde stijging van 2,1% en maximaal 5,4%. Het peloton komt deze klim in totaal 4 keer tegen deze wedstrijd.

10:23 10 uur 23. Het officiële startschot is gegeven. Vorig jaar ontsnapten 9 renners vroeg in de wedstrijd. Wie geeft dit jaar de beginfase van de GP Monseré kleur? . Het officiële startschot is gegeven. Vorig jaar ontsnapten 9 renners vroeg in de wedstrijd. Wie geeft dit jaar de beginfase van de GP Monseré kleur?

10:22 10 uur 22. Kort na de start mogen de renners zich opmaken voor de Ruidenberg, de eerste beklimming van de dag. Deze is een nieuwe hindernis in het parcours. De klim is 1 kilometer lang aan een gemiddelde van 2,1%. De renners werken vandaag in totaal 15 hellingen af. . Kort na de start mogen de renners zich opmaken voor de Ruidenberg, de eerste beklimming van de dag. Deze is een nieuwe hindernis in het parcours. De klim is 1 kilometer lang aan een gemiddelde van 2,1%. De renners werken vandaag in totaal 15 hellingen af.

10:15 10 uur 15 match begonnen Start De renners vertrekken in Hooglede voor de 11e editie van de GP Monseré. Over enkele kilometers volgt de officiële start.

10:10 10 uur 10. 11e editie GP Monseré. De GP Monseré is een eerbetoon aan de overleden wereldkampioen Jean-Pierre Monseré. De renner uit Roeselare overleed in 1971 door een ongeval in een kermiskoers. Vorig jaar won Tim Merlier de 10e editie. . 11e editie GP Monseré De GP Monseré is een eerbetoon aan de overleden wereldkampioen Jean-Pierre Monseré. De renner uit Roeselare overleed in 1971 door een ongeval in een kermiskoers. Vorig jaar won Tim Merlier de 10e editie.

09:59 Een overzicht van het parcours. 09 uur 59. Een overzicht van het parcours

09:53 09 uur 53. Het parcours. De renners werken vandaag 4 plaatselijke rondes af van 53 kilometer, goed voor 203 kilometer wedstrijd. Vertrekken doen ze in Hooglede en de finish ligt in Roeselare. Op het parcours liggen 4 hellingen die meerdere keren afgewerkt moeten worden. Vorig jaar was de plaatselijke ronde amper 19 kilometer lang waardoor de renners 10 rondes moesten rijden. Het peloton blijft niet enkel vertoeven tussen Hooglede en Roeselare, maar passeert ook in Kortemark, Ichtegem, Koekelare, Torhout en Lichtervelde. Het parcours is nu ook een stuk zwaarder. De Hoogledeberg en de Gitsberg worden weer in het parcours opgenomen. De Ruidenberg en de Lookhuisstraat zijn nieuw en zorgen voor extra klimkilometers. . Het parcours De renners werken vandaag 4 plaatselijke rondes af van 53 kilometer, goed voor 203 kilometer wedstrijd. Vertrekken doen ze in Hooglede en de finish ligt in Roeselare. Op het parcours liggen 4 hellingen die meerdere keren afgewerkt moeten worden. Vorig jaar was de plaatselijke ronde amper 19 kilometer lang waardoor de renners 10 rondes moesten rijden. Het peloton blijft niet enkel vertoeven tussen Hooglede en Roeselare, maar passeert ook in Kortemark, Ichtegem, Koekelare, Torhout en Lichtervelde. Het parcours is nu ook een stuk zwaarder. De Hoogledeberg en de Gitsberg worden weer in het parcours opgenomen. De Ruidenberg en de Lookhuisstraat zijn nieuw en zorgen voor extra klimkilometers.

09:23 09 uur 23. Lotto-Soudal en UAE met 6. Lotto Soudal, UAE Team Emirates, B&B Hotels-KTM en Metec-Solarwatt verschijnen met 6 renners aan de start. Dat is één mannetje minder dan toegelaten. . Lotto-Soudal en UAE met 6 Lotto Soudal, UAE Team Emirates, B&B Hotels-KTM en Metec-Solarwatt verschijnen met 6 renners aan de start. Dat is één mannetje minder dan toegelaten.

09:20 09 uur 20. Ploegen die met amper 5 renners aan de start verschijnen. Naast Quick-Step Alpha Vinyl starten ook Arkéa-Samsic, TotalEnergies en Saris Rouvy Sauerland met slechts vijf renners. Arkéa-Samsic heeft met sprinter Hugo Hofstetter een kanshebber vandaag voor de overwinning. TotalEnergies kan dan weer rekenen op de Nederlander Niki Terpstra. . Ploegen die met amper 5 renners aan de start verschijnen Naast Quick-Step Alpha Vinyl starten ook Arkéa-Samsic, TotalEnergies en Saris Rouvy Sauerland met slechts vijf renners. Arkéa-Samsic heeft met sprinter Hugo Hofstetter een kanshebber vandaag voor de overwinning. TotalEnergies kan dan weer rekenen op de Nederlander Niki Terpstra.

09:16 09 uur 16. Quick-Step Alpha Vinyl met 5 renners aan de start. Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht, de Brit Ethan Vernon en de Duitser Jannik Steimle verschijnen vandaag voor Quick-Step Alpha Vinyl aan de start van de GP Monseré. "We zitten in een periode waarin het aantal wedstrijden redelijk groot is, met de Strade Bianche, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Vandaar dat we in de GP Jean-Pierre Monseré slechts met vijf man kunnen starten", vertelt sportdirecteur Rik Van Slijcke. Daarnaast zijn enkele renners van The Wolfpack niet inzetbaar door ziekte of blessure. "Dat wil niet zeggen dat wij die wedstrijd daarom minder gemotiveerd zullen aanpakken." "Met Stijn Steels, Stan Van Tricht en Bert Van Lerberghe hebben we mannen die het parcours goed kennen. Jannik Steimle en Ethan Vernon mogen hun kans gaan, hoeven hier niet te knechten. Normaal gezien zal het eindigen op een massasprint, maar het zijn nog altijd de renners zelf die het koersverloop bepalen. En komt het tot een sprint, dan zien we wel wie we uitspelen", aldus Van Slijcke. . Quick-Step Alpha Vinyl met 5 renners aan de start Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht, de Brit Ethan Vernon en de Duitser Jannik Steimle verschijnen vandaag voor Quick-Step Alpha Vinyl aan de start van de GP Monseré. "We zitten in een periode waarin het aantal wedstrijden redelijk groot is, met de Strade Bianche, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Vandaar dat we in de GP Jean-Pierre Monseré slechts met vijf man kunnen starten", vertelt sportdirecteur Rik Van Slijcke. Daarnaast zijn enkele renners van The Wolfpack niet inzetbaar door ziekte of blessure.

"Dat wil niet zeggen dat wij die wedstrijd daarom minder gemotiveerd zullen aanpakken." "Met Stijn Steels, Stan Van Tricht en Bert Van Lerberghe hebben we mannen die het parcours goed kennen. Jannik Steimle en Ethan Vernon mogen hun kans gaan, hoeven hier niet te knechten. Normaal gezien zal het eindigen op een massasprint, maar het zijn nog altijd de renners zelf die het koersverloop bepalen. En komt het tot een sprint, dan zien we wel wie we uitspelen", aldus Van Slijcke.

06-03-2022 06-03-2022.

15:28 15 uur 28. Geen Bike Aid in GP Monseré. Team Bike Aid zal zondag niet starten in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. De Duitse formatie heeft te kampen met te veel coronagevallen en komt niet aan genoeg renners om af te reizen naar startplaats Hooglede. De organisatoren zoeken nog naar een vervanger, maar de kans is groot dat de wedstrijd zondag van start gaat met 24 in plaats van 25 ploegen. "Het blijkt niet gemakkelijk te zijn nog een ploeg te kunnen aantrekken. Deels natuurlijk door het drukke programma", zegt Rino Vandromme, de voorzitter van het organiserende comité. . Geen Bike Aid in GP Monseré Team Bike Aid zal zondag niet starten in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. De Duitse formatie heeft te kampen met te veel coronagevallen en komt niet aan genoeg renners om af te reizen naar startplaats Hooglede.



De organisatoren zoeken nog naar een vervanger, maar de kans is groot dat de wedstrijd zondag van start gaat met 24 in plaats van 25 ploegen.



"Het blijkt niet gemakkelijk te zijn nog een ploeg te kunnen aantrekken. Deels natuurlijk door het drukke programma", zegt Rino Vandromme, de voorzitter van het organiserende comité.

15:26 15 uur 26. Kijk zondag live. De GP Monseré is zondag live te bekijken vanaf 13.30 uur op Eén op deze pagina. . Kijk zondag live De GP Monseré is zondag live te bekijken vanaf 13.30 uur op Eén op deze pagina.

15:25 15 uur 25. Vermeersch en De Lie op voorlopige startlijst. Wie zijn de belangrijkste deelnemers in de GP Monseré? Op de voorlopige deelnemerslijst zijn dit de opvallendste namen: Dries De Bondt, Bert Van Lerberghe, Florian Vermeersch, Arnaud De Lie, Jasper De Buyst, Timothy Dupont, Hugo Hofstetter en Niki Terpstra. . Vermeersch en De Lie op voorlopige startlijst Wie zijn de belangrijkste deelnemers in de GP Monseré?



Op de voorlopige deelnemerslijst zijn dit de opvallendste namen: Dries De Bondt, Bert Van Lerberghe, Florian Vermeersch, Arnaud De Lie, Jasper De Buyst, Timothy Dupont, Hugo Hofstetter en Niki Terpstra.

04-03-2022 04-03-2022.