Fabio Jakobsen rondt indrukwekkende teamdominantie af in GP Monseré

Door de afgelaste koersen in Italië was het deelnemersveld van de GP Monseré goed gestoffeerd. Een goedmakertje voor vorig jaar, toen de koers werd afgelast door het stormweer.

Deceuninck-Quick Step had in zijn eigen achtertuin een sterrenteam afgevaardigd. In de 10 rondjes tussen Hooglede en Roeselare moest de Gitsberg voor een schifting zorgen, maar dat klimmetje zou geen rol spelen.

Het weer deed dat wel, want de overvloedige regen kroop letterlijk in de kleren. Toch stormden we met een uitgebreid peloton op de finish af. De vlucht van de dag met de Duitser Wolf, de Nederlander Van den Dool en de Belg Taminiaux (die zichzelf liet/moest laten uitzakken) was al bij voorbaat ten dode opgeschreven.

Deceuninck-Quick Step had met Nederlands kampioen Jakobsen veruit de snelste man in het peloton en had ook nog eens genoeg sterke beren om hem in een zetel naar de finish te brengen. Op het juiste moment sprong Jakobsen weg, de 2 renners van Circus-Wanty Gobert, Dupont en De Decker, kwamen nauwelijks aan zijn achterwiel.