Caleb Ewan pakt deugddoende zege na prangende sprint tegen Tim Merlier in GP Marcel Kint

clock 15:37 15 uur 37. Ewan klopt Merlier op de meet! Van Lerberghe rolt de rode loper ideaal uit voor Merlier, maar de Belgische kampioen wordt op de meet geklopt door een kattensprong van Caleb Ewan. Een deugddoende overwinning voor de Australiër en Lotto-Dstny! Gerben Thijssen is derde. . Ewan klopt Merlier op de meet! Van Lerberghe rolt de rode loper ideaal uit voor Merlier, maar de Belgische kampioen wordt op de meet geklopt door een kattensprong van Caleb Ewan. Een deugddoende overwinning voor de Australiër en Lotto-Dstny! Gerben Thijssen is derde.

clock 15:36 15 uur 36. Van Lerberghe timet perfect en zet Merlier ideaal af. . Van Lerberghe timet perfect en zet Merlier ideaal af.

clock 15:35 Laatste km. Selig heeft een gaatje, Soudal-Quick Step dicht het. Merlier zit ver, Ewan zit ideaal. . 15 uur 35. last km Laatste km. Selig heeft een gaatje, Soudal-Quick Step dicht het. Merlier zit ver, Ewan zit ideaal.

clock 15:35 15 uur 35. Caleb Ewan dankt Dupont, die de Australiër in zijn wiel mee naar voren trekt. Ook Thijssen zit in de buurt. Alle grote namen zullen op de afspraak zijn. . Caleb Ewan dankt Dupont, die de Australiër in zijn wiel mee naar voren trekt. Ook Thijssen zit in de buurt. Alle grote namen zullen op de afspraak zijn.

clock 15:33 15 uur 33. Ook de geelhemden van Tarteletto-Isorex mengen zich in de debatten. Kan hun kopman Timothy Dupont nog eens victorie kraaien op Belgische bodem? . Ook de geelhemden van Tarteletto-Isorex mengen zich in de debatten. Kan hun kopman Timothy Dupont nog eens victorie kraaien op Belgische bodem?

clock 15:33 15 uur 33. De vluchters zijn opgeslorpt. Soudal-Quick Step stuurt Steimle naar het front. De sprintvoorbereiding kan nu echt beginnen. . De vluchters zijn opgeslorpt. Soudal-Quick Step stuurt Steimle naar het front. De sprintvoorbereiding kan nu echt beginnen.

clock 15:31 15 uur 31. De sprinttreinen vormen zich. Merlier heeft nog bijna een voltallig team rond zich. Ook Ewan is uitstekend omringd, lijfwacht Jasper De Buyst neemt zijn kopman op sleeptouw. . De sprinttreinen vormen zich. Merlier heeft nog bijna een voltallig team rond zich. Ook Ewan is uitstekend omringd, lijfwacht Jasper De Buyst neemt zijn kopman op sleeptouw.

clock 15:25 15 uur 25. Met nog acht kilometer te gaan loopt de voorsprong van de zes leiders weer op tot een halve minuut. Nochtans gaat het hard in het grote pak, zo getuigen de vele lossers achteraan. . Met nog acht kilometer te gaan loopt de voorsprong van de zes leiders weer op tot een halve minuut. Nochtans gaat het hard in het grote pak, zo getuigen de vele lossers achteraan.

clock 15:23 15 uur 23. Hoe saai de wedstrijd voorlopig ook was, het past allemaal in de kroniek van een aangekondigde massasprint. Christophe Vandegoor. Hoe saai de wedstrijd voorlopig ook was, het past allemaal in de kroniek van een aangekondigde massasprint. Christophe Vandegoor

clock 15:22 15 uur 22. Vooraan wil Jasper Haest er nog het beste van maken. De jongeling geeft er nog een lap op, maar weet dat het uitstelt van executie is. . Vooraan wil Jasper Haest er nog het beste van maken. De jongeling geeft er nog een lap op, maar weet dat het uitstelt van executie is.

clock 15:21 15 uur 21. De sleet zit er vooraan wat in. De leiders hebben nog een dikke 20 seconden. De massasprint lijkt een feit. . De sleet zit er vooraan wat in. De leiders hebben nog een dikke 20 seconden. De massasprint lijkt een feit.

clock 15:15 15 uur 15. Er zit nog schwung in de kopgroep. Thibau Verhofstadt heeft vooraan al even de rol moeten lossen, maar de andere zes geven nog stevig van katoen. Het peloton moet nog steeds 40 seconden goedmaken. Voorlopig is dat nog geen reden om nerveus te worden. . Er zit nog schwung in de kopgroep. Thibau Verhofstadt heeft vooraan al even de rol moeten lossen, maar de andere zes geven nog stevig van katoen.



clock 15:10 15 uur 10. Wie wordt opvolger van De Lie? Vorig jaar was ene Arnaud De Lie de beste in Zwevegem. "Le Taureau" was toen aan de streep sneller dan Luca Mozzato en Gerben Thijssen. Die laatste hoopt vandaag op een revanche. . Wie wordt opvolger van De Lie? Vorig jaar was ene Arnaud De Lie de beste in Zwevegem. "Le Taureau" was toen aan de streep sneller dan Luca Mozzato en Gerben Thijssen. Die laatste hoopt vandaag op een revanche.

clock 15:05 15 uur 05. In het peloton zijn het nog steeds de mannen van Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny die de lakens uitdelen. Nog 25 kilometer, de zeven leiders hebben nog een minuut. . In het peloton zijn het nog steeds de mannen van Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny die de lakens uitdelen. Nog 25 kilometer, de zeven leiders hebben nog een minuut.

clock 14:49 14 uur 49. Er is nog maar 1'15" over van de voorsprong van koplopers. De vraag is niet of ze straks zullen ingelopen worden, wel wanneer. Met nog 37 kilometer te gaan, zal het peloton de kopgroep nog wel even later spartelen. . Er is nog maar 1'15" over van de voorsprong van koplopers. De vraag is niet of ze straks zullen ingelopen worden, wel wanneer. Met nog 37 kilometer te gaan, zal het peloton de kopgroep nog wel even later spartelen.

clock 14:45 14 uur 45. Tricky aankomst. De aankomst in Zwevegem is verraderlijk. De laatste honderden meters lopen lichtjes bergaf en op honderd meter van de streep buigt de weg nog wat af. Hopelijk blijven ze straks allemaal overeind. . Tricky aankomst De aankomst in Zwevegem is verraderlijk. De laatste honderden meters lopen lichtjes bergaf en op honderd meter van de streep buigt de weg nog wat af. Hopelijk blijven ze straks allemaal overeind.

clock 14:35 14 uur 35. Snelle jongens. Met Tim Merlier, Caleb Ewan en Gerben Thijssen zijn er drie sprinttoppers onderweg. Als outsiders noteren we: Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck), Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), Alexander Salby (Bingoal WB), Rory Townsend (Bolton Equities), Joren Bloem (TDT-Unibet), Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise), Jesper Rasch (Abloc CT). . Snelle jongens Met Tim Merlier, Caleb Ewan en Gerben Thijssen zijn er drie sprinttoppers onderweg.



clock 14:32 14 uur 32.

clock 14:25 14 uur 25. Sprintersploegen controleren. Geen verrassend beeld in het peloton. De drie grootste ploegen aan de start - Soudal-Quick Step, Intermarché-Circus-Wanty en Lotto-Dstny - voeren het commando. Je moet al een behoorlijke keikop zijn om nu aan een aanvalspoging te beginnen. Ludovic Robeert - oud-winnaar van Nokere Koerse - is zo'n keikop, maar zijn poging is geen lang leven beschoren. . Sprintersploegen controleren Geen verrassend beeld in het peloton. De drie grootste ploegen aan de start - Soudal-Quick Step, Intermarché-Circus-Wanty en Lotto-Dstny - voeren het commando.



