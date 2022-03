Max Walscheid klopt Dries De Bondt in GP Denain, geslaagde kasseitest voor Primoz Roglic

Fase per fase

15:58 15 uur 58. De Bondt 2e. Dries De Bondt rijdt ook een knappe sprint, maar kan Walscheid niet kloppen. Hij moet tevreden zijn met een 2e plek.

15:57 15 uur 57. Max Walscheid snelt naar de winst! Max Walscheid (Cofidis) sprint naar de winst! De Duister van Cofidis werd gisteren nog 2e in Nokere Koerse en schrijft vandaag de GP Denain op zijn naam.

15:55 15 uur 55. Guillaume Van Keirsbulck trekt de sprint aan.

15:55 Laatste km. Daar is de vod! De kopgroep is eraan voor de moeite. Wie snelt naar de winst?

15:54 15 uur 54. Narvaez probeert het alleen. De rest laat begaan.

15:54 15 uur 54. Magnus Sheffield moet lossen uit de kopgroep.

15:52 15 uur 52. Het peloton kom heel dicht bij de kopgroep. Kan de kopgroep toch nog standhouden? Nog 2 kilometer

15:52 15 uur 52. Magnus Sheffield (Ineos) perst alles uit zijn benen. Hij heeft het moeilijk, maar kan aanklampen.

15:51 15 uur 51. In de kopgroep werken ze goed samen. Ze voelen de hete adem van het peloton in de nek dus is het werken geblazen.

15:48 15 uur 48. Nog 5 kilometer. In het peloton jagen de renners het tempo de hoogte in. Ze zien de kopgroep rijden. Kunnen ze in de laatste 5 kilometer het gat nog dichten?

15:48 15 uur 48. De kopgroep heeft nog 20 seconden. Nog 7 kilometer tot aan de streep!

15:45 15 uur 45. Max Walscheid (Cofidis) neemt het peloton op sleeptouw. Als ze het gat willen dichten, moet dat nu gebeuren.

15:44 15 uur 44. De kasseien zijn achter de rug. De kopgroep is nog compleet en in het peloton slagen ze er niet in om seconden goed te maken.

15:42 15 uur 42. Nog 10 kilometer. In de kopgroep heeft voorlopig nog niemand een aanval op poten gezet. Ze werken samen en duiken de laatste 10 kilometer in.

15:42 15 uur 42. Roglic zakte af naar GP Denain om te proeven van de Franse kasseien. In de Tour is er namelijk een etappe met kasseien en de Sloveen wou al eens wennen aan dat gevoel. Roglic laat zien dat hij ook op deze ondergrond zijn kwaliteiten kwijt kan.

15:40 Aversnes-le-Sec-Hordain . De koplopers beginnen aan de laatste kasseistrook van de dag. De Aversnes-le-Sec-Hordain is 1.800 meter lang. Wie probeert iets op deze strook?

15:39 15 uur 39. Het peloton kan geen seconden goedmaken op de 5 koplopers. De kopgroep krijgt 30 seconden. Een gevaarlijke zet van het peloton.

15:36 De Franse kasseien hebben geen geheimen voor Primoz Roglic. 15 uur 36. De Franse kasseien hebben geen geheimen voor Primoz Roglic

15:35 15 uur 35. In de kopgroep werken de renners goed samen. Ze hebben een kloof van 24 seconden met het peloton. Houden deze renners het vol tot aan de streep?