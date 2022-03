LIVE GP Denain: Kopgroep met 3 Belgen en Niki Terpstra heeft 4 minuten, eerste kasseien na 100 km

13:03 13 uur 03. 12 kasseistroken. Nog 36 kilometer tot de eerste kasseistrook van de dag. De Haspres-Thiant is 1.700 meter lang, maar niet de lastigste van de dag. De Miang-Quérénaing (2.500 meter) heeft de hoogste moeilijkheidsgraad. Deze strook is de 3e van de dag en volgt na 118 kilometer. . 12 kasseistroken Nog 36 kilometer tot de eerste kasseistrook van de dag. De Haspres-Thiant is 1.700 meter lang, maar niet de lastigste van de dag.



12:58 12 uur 58. Indrukwekkende Van der Poel in 2019. Vorig jaar sprintte Jasper Philipsen naar de overwinning, maar in 2019 rondde Mathieu van der Poel een indrukwekkende solo af. In 2020 was er geen GP Denain. Van der Poel schudde in de 61e editie vaak aan de boom, maar pas op de laatste kasseistrook kletste hij 2 anderen uit het wiel. Op 9 kilometer van de finish ging hij er alleen vandoor en de Nederlander soleerde naar de overwinning. Onze landgenoot Timothy Dupont werd 3e.

12:52 Alpecin-Fenix voor de start. Floris De Tier maakt deel uit van de kopgroep. 12 uur 52. Alpecin-Fenix voor de start. Floris De Tier maakt deel uit van de kopgroep.

12:49 12 uur 49. De kopgroep bouwt zijn voorsprong uit. Terpstra & co hebben 5 minuten op het peloton. . De kopgroep bouwt zijn voorsprong uit. Terpstra & co hebben 5 minuten op het peloton.

12:45 12 uur 45. Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) is met zijn 20 lentes de jongste renner in de kopgroep. Niki Terpstra (TotalEnergies) is 37 jaar en heeft al jaren ervaring in het profpeloton. De kasseiklassiekers - de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix - blinken op zijn palmares. . Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) is met zijn 20 lentes de jongste renner in de kopgroep. Niki Terpstra (TotalEnergies) is 37 jaar en heeft al jaren ervaring in het profpeloton. De kasseiklassiekers - de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix - blinken op zijn palmares.

12:39 3'30". De kopgroep moet wat seconden toegeven. De 5 vluchters houden nog 3'30" over. . 12 uur 39. 3'30" De kopgroep moet wat seconden toegeven. De 5 vluchters houden nog 3'30" over.

12:31 12 uur 31. Jasper Philipsen heerste vorig jaar. Jasper Philipsen sprintte vorig jaar naar de overwinning. Vluchters Michal Kwiatkwoski, Stan Dewulf en Clément Davy hoopten op succes, maar voor de finish werden ze gegrepen. De weg lag open voor de sprinters en Philipsen greep zijn kans. De renner van Alpecin-Fenix haalde het voor Jordi Meeus en Ben Swift.

12:25 12 uur 25. Na 50 kilometer koers heeft de kopgroep een kloof van 4'20". Het peloton laat voorlopig begaan. Over 58 kilometer beginnen de renners aan de eerste kasseistrook van de dag, de Haspres-Thiant. . Na 50 kilometer koers heeft de kopgroep een kloof van 4'20". Het peloton laat voorlopig begaan. Over 58 kilometer beginnen de renners aan de eerste kasseistrook van de dag, de Haspres-Thiant.

12:20 De koplopers koersen eerst nog over de gewone wegen. Pas na 108 kilometer wedstrijd wacht de eerste kasseistrook. 12 uur 20. De koplopers koersen eerst nog over de gewone wegen. Pas na 108 kilometer wedstrijd wacht de eerste kasseistrook.

12:11 12 uur 11. Overzicht van de kopgroep van 5: Niki Terpstra (TotalEnergies) Floris De Tier (Alpecin-Fenix) Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) Emiel Vermeulen (Go Sport - Roubaix Lille Métropole) Yoann Paillot (St Michel - Auber93)

Floris De Tier (Alpecin-Fenix) Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) Emiel Vermeulen (Go Sport - Roubaix Lille Métropole) Yoann Paillot (St Michel - Auber93)



12:05 12 uur 05. Kopgroep met 3 Belgen en Terpstra. Floris De Tier (Alpecin-Fenix) rijdt naar de kopgroep toe. De 5 koplopers hebben een voorsprong van 4 minuten.

12:03 12 uur 03. Erelijst GP Denain. De erelijst van de GP Denain van de laatste 10 jaar: 2021: Jasper Philipsen 2020: geen editie 2019: Mathieu van der Poel 2018: Kenny Dehaes 2017: Arnaud Démare 2016: Daniel McLay 2015: Nacer Bouhanni 2014: Nacer Bouhanni 2013: Arnaud Démare 2012: Juan José Haedo

11:55 11 uur 55. Ronderenners Roglic, Vingegaard en Felipe Martinez aan de start. Enkele opmerkelijke deelnemers verschenen vandaag aan de start van de GP Denain. Voor Jumbo-Visma tekenen ronderenners Primoz Roglic en Jonas Vingegaard present. Daniel Felipe Martinez maakt dan weer deel uit van de ploeg van Ineos vandaag. Het is niet zo raar dat deze 3 ronderenners zich vandaag aan de kasseien wagen. In de Tour is er namelijk een etappe met kasseien dit jaar. Roglic, Vingegaard en Felipe Martinez proeven in de GP Denain van de Franse kasseien met oog op de Tour.

11:50 11 uur 50. Terpstra mee in ontsnapping. Niki Terpstra (TotalEnergies) zit mee in de vroege vlucht. Ook een Belg maakt deel uit van de kopgroep. Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) geeft de beginfase van de GP Denain een Belgisch tintje.

11:46 11 uur 46. Het peloton laat begaan. Ze gunnen de koplopers voorlopig wat ruimte. . Het peloton laat begaan. Ze gunnen de koplopers voorlopig wat ruimte.

11:43 11 uur 43. De Tier zoekt de aansluiting met de 4 koplopers. Hij moet nog 3 minuten goedmaken, maar heeft wel een minuut op het peloton. . De Tier zoekt de aansluiting met de 4 koplopers. Hij moet nog 3 minuten goedmaken, maar heeft wel een minuut op het peloton.

11:41 11 uur 41. De Tier zoekt aansluiting. Floris De Tier (Alpecin-Fenix) gaat in de achtervolging. . De Tier zoekt aansluiting Floris De Tier (Alpecin-Fenix) gaat in de achtervolging.

11:41 11 uur 41. 4 renners laten het peloton achter zich en hebben een aardige voorsprong van 4 minuten uitgebouwd. . 4 renners laten het peloton achter zich en hebben een aardige voorsprong van 4 minuten uitgebouwd.