Mathieu van der Poel rijdt GP de Wallonie als WK-voorbereiding, kijk straks live

12 uur 28. Mathieu van der Poel heeft zich goed ingeduffeld:

12 uur 22. Biniam Girmay en zijn ploeg voor de start:

12 uur . rain doornatte editie Kijk even naar buiten en u weet dat de renners zo meteen een stevige koers te wachten staat. Tussen Blegny en Namen zal het vanmiddag bijna onophoudelijk gieten. De regenjasjes liggen al klaar.

11 uur 49. De vrouwen zijn begonnen aan hun wedstrijd. Een kletsnatte wedstrijd:

11 uur 48. Koersen ook mee: Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) en Dylan Teuns (Israël - Premier Tech). Van Avermaet won in 2014 in Namen. Teuns kan vanmiddag het ongelijk van de bondscoach bewijzen. De winnaar van de Waalse Pijl kreeg geen ticket voor het WK in Australië.

Van Avermaet won in 2014 in Namen. Teuns kan vanmiddag het ongelijk van de bondscoach bewijzen. De winnaar van de Waalse Pijl kreeg geen ticket voor het WK in Australië.

11 uur 43. Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter. Victor Campenaerts.

11 uur 37. De opstelling van Lotto-Soudal:

11 uur 35. Gilbert voor zijn 3e? Lotto-Soudal komt met allemaal Belgen aan de start. Philippe Gilbert (40) won de koers 2 keer in zijn carrière: in 2006 en 2011. Verrast hij vanmiddag met een 3e zege? "Dat zou het summum zijn", laat ploegmaat Victor Campenaerts ons weten. Zelf denkt de voormalige werelduurrecordhouder niet aan de zege in Namen. "Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter." Campenaerts viel 3 weken geleden in Overijse op zijn achterste. "Daardoor stijven de gluteusspieren nog altijd op", legt hij uit.

Verrast hij vanmiddag met een 3e zege? "Dat zou het summum zijn", laat ploegmaat Victor Campenaerts ons weten.

Zelf denkt de voormalige werelduurrecordhouder niet aan de zege in Namen. "Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter."

Campenaerts viel 3 weken geleden in Overijse op zijn achterste. "Daardoor stijven de gluteusspieren nog altijd op", legt hij uit.

11 uur 20. De selectie van Intermarché-Wanty-Gobert:

11 uur 19. Wielergeschiedenis! Biniam Girmay sprint naar winst in Gent-Wevelgem.

11 uur 18. Girmay: Canada - Wallonië - Australië Ook Biniam Girmay staat over een uur aan de start. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wout van Aert reisde hij na de koersen in Canada niet meteen door naar het WK in Australië. Voor een thuiskoers van zijn team Intermarché-Wanty-Gobert maakt de winnaar van Gent-Wevelgem een ommetje via Wallonië. Na wat pech kwam Girmay vorige vrijdag weer aan de oppervlakte in Québec. Twee dagen later moest hij dan weer ziek opgeven in Montréal. Hoe presteert de goedlachse Eritreeër vandaag?

Na wat pech kwam Girmay vorige vrijdag weer aan de oppervlakte in Québec. Twee dagen later moest hij dan weer ziek opgeven in Montréal.

Hoe presteert de goedlachse Eritreeër vandaag?

11 uur 10. Het team van Alpecin-Deceuninck, met naast Van der Poel ook De Bondt, Meurisse en Philipsen:

11 uur 05. Mathieu van der Poel aan de start Vanmiddag trekken we de taalgrens over voor de GP de Wallonie. De deelnemers krijgen er net geen 200 kilometer voor de wielen geschoven, met de finish op de Citadel van Namen. Opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Mathieu van der Poel. Hij komt nog wat kilometers vreten met het oog op de WK-wegrit in Australië (zondag 25 september).

Opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Mathieu van der Poel. Hij komt nog wat kilometers vreten met het oog op de WK-wegrit in Australië (zondag 25 september).