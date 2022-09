Mathieu van der Poel kwispelt op de Citadel van Namen na machtige sprint

clock 17:42 17 uur 42. Top 3. 1. Van der Poel 2. Girmay 3. Serrano . Top 3 1. Van der Poel 2. Girmay 3. Serrano

clock 17:41 17 uur 41 match afgelopen end time Van der Poel wint! Van der Poel rolt de 2 leiders nog op en wint! Er is er eentje in vorm voor het WK, volgende week zondag in Australië.

clock 17:40 17 uur 40. Teuns en Serrano. De klinkertjes hebben we gehad, Teuns en Serrano bollen nu op het asfalt richting de finish. . Teuns en Serrano De klinkertjes hebben we gehad, Teuns en Serrano bollen nu op het asfalt richting de finish.

clock 17:39 17 uur 39. Aanval Teuns! Enkel de Spanjaard Serrano kan volgen. . Aanval Teuns! Enkel de Spanjaard Serrano kan volgen.

clock 17:38 17 uur 38. Nog 2 km: met een lange beurt bepaalt de Duitser Zimmermann het tempo voor Intermarché. Ook Page en Vliegen rijden nog voor Girmay uit. Achter hen duiken Van der Poel en Teuns op. . Nog 2 km: met een lange beurt bepaalt de Duitser Zimmermann het tempo voor Intermarché. Ook Page en Vliegen rijden nog voor Girmay uit.

Achter hen duiken Van der Poel en Teuns op.

clock 17:36 17 uur 36. Onder leiding van Intermarché dokkeren we over de lastige klinkertjes van de Citadel. Philipsen kruipt in het wiel van Girmay. . Onder leiding van Intermarché dokkeren we over de lastige klinkertjes van de Citadel. Philipsen kruipt in het wiel van Girmay.

clock 17:36 17 uur 36. Nog 4 km: Costiou is gegrepen. We zetten nu koers naar de slotklim, op de Citadel van Namen. . Nog 4 km: Costiou is gegrepen. We zetten nu koers naar de slotklim, op de Citadel van Namen.

clock 17:30 17 uur 30. Nog 7 km: de jonge Costiou blijft het mikpunt van het peloton. De renners slingeren Namen binnen. . Nog 7 km: de jonge Costiou blijft het mikpunt van het peloton. De renners slingeren Namen binnen.

clock 17:28 17 uur 28. Nog 10 km: de favorieten lijken zich te sparen voor de Citadel van Namen (2,2 km - 5%). . Nog 10 km: de favorieten lijken zich te sparen voor de Citadel van Namen (2,2 km - 5%).

clock 17:25 17 uur 25. Ewen Costiou geeft zijn visistekaartje af. De 19-jarige belofte koerst zijn eerste dag voor het Franse team Arkéa-Samsic. . Ewen Costiou geeft zijn visistekaartje af. De 19-jarige belofte koerst zijn eerste dag voor het Franse team Arkéa-Samsic.

clock 17:22 17 uur 22. nog 1 vluchter. Nieuwe situatie: tegenaanvaller Costiou is de enige die de Tienne aux Pierres overleefd heeft in de kopgroep. Hij mag nog even spartelen en rijdt zo'n 15 seconden voor het peloton uit. . nog 1 vluchter Nieuwe situatie: tegenaanvaller Costiou is de enige die de Tienne aux Pierres overleefd heeft in de kopgroep. Hij mag nog even spartelen en rijdt zo'n 15 seconden voor het peloton uit.

clock 17:16 Tienne aux Pierres. We snijden de Tienne aux Pierres (3,4 km - 4,7%) aan. Brent Van Moer neemt het initiatief op de voorlaatste klim van de dag. . 17 uur 16. hill Tienne aux Pierres We snijden de Tienne aux Pierres (3,4 km - 4,7%) aan. Brent Van Moer neemt het initiatief op de voorlaatste klim van de dag.



clock 17:14 17 uur 14. Nog 20 km: op een brede gewestweg krijgt het peloton de leiders in zijn vizier. Dries De Bondt laat zich uitzakken. Hij heeft zich leeggereden voor zijn kopmannen Philipsen en Van der Poel. . Nog 20 km: op een brede gewestweg krijgt het peloton de leiders in zijn vizier.

Dries De Bondt laat zich uitzakken. Hij heeft zich leeggereden voor zijn kopmannen Philipsen en Van der Poel.

clock 17:11 17 uur 11. Girmay heeft de aansluiting met het peloton weer gevonden. . Girmay heeft de aansluiting met het peloton weer gevonden.

clock 17:07 probleempje voor Girmay. Biniam Girmay moet een tussensprint uit zijn benen schudden. De winnaar van Gent-Wevelgem was achterop geraakt na een mechanisch probleempje. . 17 uur 07. mechanical breakdown probleempje voor Girmay Biniam Girmay moet een tussensprint uit zijn benen schudden. De winnaar van Gent-Wevelgem was achterop geraakt na een mechanisch probleempje.

clock 17:06 17 uur 06. 4 leiders. Nog 27 km: Gilles De Wilde heeft de oversteek niet kunnen maken, de jonge Fransman Ewen Costiou wel. Hij vergezelt Johan Meens, Martin Urianstad en Gianni Marchand voorin. Abram Stockman en Maximilien Juillard hebben moeten afhaken. . 4 leiders Nog 27 km: Gilles De Wilde heeft de oversteek niet kunnen maken, de jonge Fransman Ewen Costiou wel.

Hij vergezelt Johan Meens, Martin Urianstad en Gianni Marchand voorin. Abram Stockman en Maximilien Juillard hebben moeten afhaken.

clock 17:00 17 uur . Nog 30 km: de zege van zijn zus Julie inspireert Gilles De Wilde. De 22-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise trekt in de tegenaanval. . Nog 30 km: de zege van zijn zus Julie inspireert Gilles De Wilde. De 22-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise trekt in de tegenaanval.

clock 16:52 Côte d’Ermeton. De Côte d’Ermeton vormt niet meer dan een aperitiefhapje voor de renners. Marchand, Meens, Stockman, Juillard en Urianstad mogen nog even op kop koersen. Ze rijden 50 seconden voor het peloton uit. . 16 uur 52. hill Côte d’Ermeton De Côte d’Ermeton vormt niet meer dan een aperitiefhapje voor de renners. Marchand, Meens, Stockman, Juillard en Urianstad mogen nog even op kop koersen. Ze rijden 50 seconden voor het peloton uit.



clock 16:40 16 uur 40. Van der Poel moet van fiets wisselen. Van der Poel moet van fiets wisselen

clock 16:39 vlotte pitstop Van der Poel. Staat Van der Poel lek? Niet goed te zien, wel dat hij zijn rode fiets ruilt voor een ander exemplaar. De wissel verloopt erg vlot. Bijna zo vlot als bij het Formule 1-team van Max Verstappen. . 16 uur 39. flat tyre vlotte pitstop Van der Poel Staat Van der Poel lek? Niet goed te zien, wel dat hij zijn rode fiets ruilt voor een ander exemplaar.

De wissel verloopt erg vlot. Bijna zo vlot als bij het Formule 1-team van Max Verstappen.

clock 16:38 16 uur 38. Nog 48 km: nu komt ook Lotto-Soudal voorin piepen. Victor Campenaerts neemt het initiatief. . Nog 48 km: nu komt ook Lotto-Soudal voorin piepen. Victor Campenaerts neemt het initiatief.

clock 16:34 16 uur 34. De Estse renner Krists Neilands heeft straks een schouderklopje van Dylan Teuns verdiend. De winnaar van 2019 cijfert zich weg voor zijn kopman en knapt mee het werk op in de snuit van het peloton. . De Estse renner Krists Neilands heeft straks een schouderklopje van Dylan Teuns verdiend. De winnaar van 2019 cijfert zich weg voor zijn kopman en knapt mee het werk op in de snuit van het peloton.

clock 16:32 16 uur 32. tegenaanval De Bondt. Tot twee keer toe probeert Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) weg te snellen. De voormalige Belgische kampioen krijgt weinig ruimte, maar trekt het peloton wel op een lint. . tegenaanval De Bondt Tot twee keer toe probeert Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) weg te snellen. De voormalige Belgische kampioen krijgt weinig ruimte, maar trekt het peloton wel op een lint.

clock 16:27 . Nog 55 km: de kans dat de leiders het uitzingen, is bijna onbestaande. Onder leiding van Alpecin-Deceuninck zakt de voorsprong van de 5 onder de minuut. Kopmannen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen knabbelen mee. . 16 uur 27. time difference < 1 minuut Nog 55 km: de kans dat de leiders het uitzingen, is bijna onbestaande. Onder leiding van Alpecin-Deceuninck zakt de voorsprong van de 5 onder de minuut. Kopmannen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen knabbelen mee.

clock 16:22 16 uur 22. op weg naar de finale. Met de Côte d’Ermeton snijden we over 14 km de finale aan. Daarna volgt de Tienne aux Pierres (op 15 km van de streep). De beslissing valt meer dan waarschijnlijk pas op de Citadel van Namen. . op weg naar de finale Met de Côte d’Ermeton snijden we over 14 km de finale aan. Daarna volgt de Tienne aux Pierres (op 15 km van de streep). De beslissing valt meer dan waarschijnlijk pas op de Citadel van Namen.

clock 16:20 16 uur 20. De Zwitser Hollenstein maakt een duik in de berm. De Zwitser Hollenstein maakt een duik in de berm

clock 16:16 16 uur 16. Nog 62 km: bij Alpecin-Deceuninck drijven ze het tempo op. De 5 koplopers zien hun voorsprong slinken tot anderhalve minuut. . Nog 62 km: bij Alpecin-Deceuninck drijven ze het tempo op. De 5 koplopers zien hun voorsprong slinken tot anderhalve minuut.

clock 16:10 16 uur 10. Mathieu van der Poel heeft al vaker gewonnen in Namen. 5 keer staat hij er op de erelijst van de Wereldbekercross.

clock 15:57 15 uur 57. Teuns zet mannetje op kop. In de cockpit van het peloton krijgen Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty-Gobert hulp van Israël-Premier Tech. Het team kan straks op de citadel Dylan Teuns uitspelen. Hij won in het voorjaar de Waalse Pijl. . Teuns zet mannetje op kop In de cockpit van het peloton krijgen Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty-Gobert hulp van Israël-Premier Tech.

Het team kan straks op de citadel Dylan Teuns uitspelen. Hij won in het voorjaar de Waalse Pijl.

clock 15:47 15 uur 47. In het peloton kijken ze de kat uit de boom. Met nog 85 km op het menu maken de renners zich niet druk in een bonus van 2'25" voor de koplopers. . In het peloton kijken ze de kat uit de boom. Met nog 85 km op het menu maken de renners zich niet druk in een bonus van 2'25" voor de koplopers.

clock 15:22 15 uur 22. Met nog 100 km voor de boeg zijn de mannen bijna halfweg. Kijk nu naar rechtstreekse beelden van de koers. . Met nog 100 km voor de boeg zijn de mannen bijna halfweg. Kijk nu naar rechtstreekse beelden van de koers.

clock 15:12 15 uur 12. Justine Ghekiere klikt uit haar pedaal, Julie De Wilde wint. Justine Ghekiere klikt uit haar pedaal, Julie De Wilde wint

clock 15:02 15 uur 02. Julie De Wilde wint, ploegmate uit pedaal. Het team Plantur-Pura heeft de vrouwenkoers naar zijn hand gezet. Julie De Wilde wint op de citadel voor haar ploeggenotes Justine Ghekiere en Yara Kastelijn. Met twee aanvallen had die laatste de weg geplaveid voor Ghekiere, maar met de streep in zicht verslikte ze zich in haar pedaal. Geen nood, De Wilde nam over en sprintte naar de zege. Ghekiere bolde nog als tweede binnen, voor Kastelijn. . Julie De Wilde wint, ploegmate uit pedaal Het team Plantur-Pura heeft de vrouwenkoers naar zijn hand gezet. Julie De Wilde wint op de citadel voor haar ploeggenotes Justine Ghekiere en Yara Kastelijn.

Met twee aanvallen had die laatste de weg geplaveid voor Ghekiere, maar met de streep in zicht verslikte ze zich in haar pedaal.

Geen nood, De Wilde nam over en sprintte naar de zege. Ghekiere bolde nog als tweede binnen, voor Kastelijn.

clock 14:48 14 uur 48. De renners hebben 2 uur gekoerst en 75 km afgelegd. Nog iets minder dan 125 km tot de finish op de citadel. . De renners hebben 2 uur gekoerst en 75 km afgelegd. Nog iets minder dan 125 km tot de finish op de citadel.

clock 14:26 14 uur 26. Christophe Laporte zal dit jaar niet winnen in Namen. De Fransman concentreert zich op het WK in Australië. Zijn huidige ploeg Jumbo-Visma heeft ook geen ploeg naar Wallonië. . Christophe Laporte zal dit jaar niet winnen in Namen. De Fransman concentreert zich op het WK in Australië. Zijn huidige ploeg Jumbo-Visma heeft ook geen ploeg naar Wallonië.

clock 14:24 14 uur 24. Vorig jaar: Laporte klopt Van der Sande op de Citadel van Namen. Vorig jaar: Laporte klopt Van der Sande op de Citadel van Namen

clock 14:16 14 uur 16. De 5 leiders. Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen) Abram Stockman (Sauerland Team) Maximilien Juillard (Fra / Roubaix Lille Métropole) Martin Bugge Urianstad (Noo / Uno-X) . De 5 leiders Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen)

Abram Stockman (Sauerland Team)

Maximilien Juillard (Fra / Roubaix Lille Métropole)

Martin Bugge Urianstad (Noo / Uno-X)

clock 14:15 2'55". De leiders verliezen terrein. Het peloton loopt een halve minuut in en volgt nu op 2'55" van de vijf. . 14 uur 15. time difference 2'55" De leiders verliezen terrein. Het peloton loopt een halve minuut in en volgt nu op 2'55" van de vijf.

clock 14:00 14 uur . Kijk live naar de vrouwen. Vanaf nu kunt u de koers ook volgen met rechtstreekse beelden. We openen deze middag met de finale bij de vrouwen. Daarna schakelen we over naar de mannen. Veel kijkplezier! . Kijk live naar de vrouwen Vanaf nu kunt u de koers ook volgen met rechtstreekse beelden. We openen deze middag met de finale bij de vrouwen. Daarna schakelen we over naar de mannen.

Veel kijkplezier!

clock 13:53 13 uur 53. tweeling in de koers. Wist u dat er vandaag een tweeling koerst? Abram en Michiel Stockman zijn allebei geboren op 31 juli 1996 en koersen voor het continentale Sauerland-team uit Duitsland. Abram maakt deel uit van de kopgroep, Michiel houdt zich gedeisd in het peloton. In de Ronde van Duitsland ging het er anders aan toe. In de koninginnenrit, gewonnen door Adam Yates, reden ze samen meer dan 135 km voorop. . tweeling in de koers Wist u dat er vandaag een tweeling koerst? Abram en Michiel Stockman zijn allebei geboren op 31 juli 1996 en koersen voor het continentale Sauerland-team uit Duitsland.

Abram maakt deel uit van de kopgroep, Michiel houdt zich gedeisd in het peloton.

In de Ronde van Duitsland ging het er anders aan toe. In de koninginnenrit, gewonnen door Adam Yates, reden ze samen meer dan 135 km voorop.

clock 13:53 De broers Stockman in actie:. 13 uur 53. De broers Stockman in actie:

clock 13:40 13 uur 40. Alpecin en Intermarché controleren. In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck (met Philipsen en Van der Poel) en Intermarché-Wanty-Gobert (met Girmay en Van der Hoorn) zich op kop. . Alpecin en Intermarché controleren In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck (met Philipsen en Van der Poel) en Intermarché-Wanty-Gobert (met Girmay en Van der Hoorn) zich op kop.

clock 13:40 13 uur 40.

clock 13:28 13 uur 28. Op zijn 32e is Gianni Marchand veruit de meest ervaren renner voorin. In de Brussels Cycling Classic ging hij ook vroeg in de vlucht. Marchand maakte er deel uit van een groep van 10. In Brussel finishte de renner van Tarteletto - Isorex uiteindelijk als 8e. . Op zijn 32e is Gianni Marchand veruit de meest ervaren renner voorin. In de Brussels Cycling Classic ging hij ook vroeg in de vlucht.

Marchand maakte er deel uit van een groep van 10. In Brussel finishte de renner van Tarteletto - Isorex uiteindelijk als 8e.

clock 13:11 13 uur 11.

clock 13:04 13 uur 04. 5 leiders, peloton op 90 seconden. De 20-jarige Fransman Maximilien Juillard koerst nu mee op kop. De 5 leiders fietsen anderhalve minuut voor het peloton uit. Rendez-vous in Namen? . 5 leiders, peloton op 90 seconden De 20-jarige Fransman Maximilien Juillard koerst nu mee op kop. De 5 leiders fietsen anderhalve minuut voor het peloton uit.

Rendez-vous in Namen?

clock 13:00 13 uur . 4 aanvallers, 1 tegenaanvaller. Weer of geen weer, in de koers moet je aanvallen. Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen), de Noor Martin Bugge Urianstad (Uno-X), Abram Stockman (Sauerland Team) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) slaan de handen in mekaar. De Fransman Maximilien Juillard (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) probeert de oversteek te maken. Het peloton volgt op 50 seconden. . 4 aanvallers, 1 tegenaanvaller Weer of geen weer, in de koers moet je aanvallen.

Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen), de Noor Martin Bugge Urianstad (Uno-X), Abram Stockman (Sauerland Team) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) slaan de handen in mekaar.

De Fransman Maximilien Juillard (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) probeert de oversteek te maken.

Het peloton volgt op 50 seconden.

clock 12:54 12 uur 54. populaire Girmay. Biniam Girmay heeft de harten van de wielerfans veroverd. Voor de start maakt hij tijd om een T-shirt van een supporter te signeren. Andere fans krijgen dan weer een selfie met de man uit het koersgekke Eritrea. . populaire Girmay Biniam Girmay heeft de harten van de wielerfans veroverd. Voor de start maakt hij tijd om een T-shirt van een supporter te signeren. Andere fans krijgen dan weer een selfie met de man uit het koersgekke Eritrea.

clock 12:52 "Bini" Girmay is dikke vrienden met het publiek:. 12 uur 52. "Bini" Girmay is dikke vrienden met het publiek:

clock 12:48 12 uur 48.

clock 12:43 12 uur 43 match begonnen start time c'est parti! De 20 teams zijn begonnen aan hun kletsnatte tocht van 199,7 km. Rond 17.30 uur kent u de winnaar.

Hij volgt Christophe Laporte op. De teammaat van Wout van Aert koerst niet mee. Jumbo-Visma past voor de GP.

clock 12:35 12 uur 35. Het menu van de GP de Wallonie.

clock 12:30 12 uur 30. parcours: Blegny - Namen. De start van de GP de Wallonie ligt in Blegny, ten noordoosten van Luik. Over glooiende wegen - via Yvoir, Anhée en de Molignée-vallei - trekt het peloton richting de Citadel van Namen. In de finale moeten de renners over de Côte d'Ermeton en de Côte du Tienne aux Pierres. . parcours: Blegny - Namen De start van de GP de Wallonie ligt in Blegny, ten noordoosten van Luik. Over glooiende wegen - via Yvoir, Anhée en de Molignée-vallei - trekt het peloton richting de Citadel van Namen. In de finale moeten de renners over de Côte d'Ermeton en de Côte du Tienne aux Pierres.

clock 12:28 Mathieu van der Poel heeft zich goed ingeduffeld:. 12 uur 28. Mathieu van der Poel heeft zich goed ingeduffeld:

clock 12:22 Biniam Girmay en zijn ploeg voor de start:. 12 uur 22. Biniam Girmay en zijn ploeg voor de start:

clock 12:00 doornatte editie. Kijk even naar buiten en u weet dat de renners zo meteen een stevige koers te wachten staat. Tussen Blegny en Namen zal het vanmiddag bijna onophoudelijk gieten. De regenjasjes liggen al klaar. . 12 uur . rain doornatte editie Kijk even naar buiten en u weet dat de renners zo meteen een stevige koers te wachten staat. Tussen Blegny en Namen zal het vanmiddag bijna onophoudelijk gieten. De regenjasjes liggen al klaar.

clock 11:49 De vrouwen zijn begonnen aan hun wedstrijd. Een kletsnatte wedstrijd:. 11 uur 49. De vrouwen zijn begonnen aan hun wedstrijd. Een kletsnatte wedstrijd:

clock 11:48 11 uur 48. Koersen ook mee: Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) en Dylan Teuns (Israël - Premier Tech). Van Avermaet won in 2014 in Namen. Teuns kan vanmiddag het ongelijk van de bondscoach bewijzen. De winnaar van de Waalse Pijl kreeg geen ticket voor het WK in Australië. . Koersen ook mee: Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) en Dylan Teuns (Israël - Premier Tech).

Van Avermaet won in 2014 in Namen. Teuns kan vanmiddag het ongelijk van de bondscoach bewijzen. De winnaar van de Waalse Pijl kreeg geen ticket voor het WK in Australië.

clock 11:43 11 uur 43. Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter. Victor Campenaerts. Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter. Victor Campenaerts

clock 11:37 De opstelling van Lotto-Soudal:. 11 uur 37. De opstelling van Lotto-Soudal:

clock 11:35 11 uur 35. Gilbert voor zijn 3e? Lotto-Soudal komt met allemaal Belgen aan de start. Philippe Gilbert (40) won de koers 2 keer in zijn carrière: in 2006 en 2011. Verrast hij vanmiddag met een 3e zege? "Dat zou het summum zijn", laat ploegmaat Victor Campenaerts ons weten. Zelf denkt de voormalige werelduurrecordhouder niet aan de zege in Namen. "Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter." Campenaerts viel 3 weken geleden in Overijse op zijn achterste. "Daardoor stijven de gluteusspieren nog altijd op", legt hij uit. . Gilbert voor zijn 3e? Lotto-Soudal komt met allemaal Belgen aan de start. Philippe Gilbert (40) won de koers 2 keer in zijn carrière: in 2006 en 2011.

Verrast hij vanmiddag met een 3e zege? "Dat zou het summum zijn", laat ploegmaat Victor Campenaerts ons weten.

Zelf denkt de voormalige werelduurrecordhouder niet aan de zege in Namen. "Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter."

Campenaerts viel 3 weken geleden in Overijse op zijn achterste. "Daardoor stijven de gluteusspieren nog altijd op", legt hij uit.

clock 11:20 De selectie van Intermarché-Wanty-Gobert:. 11 uur 20. De selectie van Intermarché-Wanty-Gobert:

clock 11:19 11 uur 19. Wielergeschiedenis! Biniam Girmay sprint naar winst in Gent-Wevelgem. Wielergeschiedenis! Biniam Girmay sprint naar winst in Gent-Wevelgem

clock 11:18 11 uur 18. Girmay: Canada - Wallonië - Australië. Ook Biniam Girmay staat over een uur aan de start. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wout van Aert reisde hij na de koersen in Canada niet meteen door naar het WK in Australië. Voor een thuiskoers van zijn team Intermarché-Wanty-Gobert maakt de winnaar van Gent-Wevelgem een ommetje via Wallonië. Na wat pech kwam Girmay vorige vrijdag weer aan de oppervlakte in Québec. Twee dagen later moest hij dan weer ziek opgeven in Montréal. Hoe presteert de goedlachse Eritreeër vandaag? . Girmay: Canada - Wallonië - Australië Ook Biniam Girmay staat over een uur aan de start. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wout van Aert reisde hij na de koersen in Canada niet meteen door naar het WK in Australië. Voor een thuiskoers van zijn team Intermarché-Wanty-Gobert maakt de winnaar van Gent-Wevelgem een ommetje via Wallonië.

Na wat pech kwam Girmay vorige vrijdag weer aan de oppervlakte in Québec. Twee dagen later moest hij dan weer ziek opgeven in Montréal.

Hoe presteert de goedlachse Eritreeër vandaag?

clock 11:10 Het team van Alpecin-Deceuninck, met naast Van der Poel ook De Bondt, Meurisse en Philipsen:. 11 uur 10. Het team van Alpecin-Deceuninck, met naast Van der Poel ook De Bondt, Meurisse en Philipsen:

clock 11:05 11 uur 05. Mathieu van der Poel aan de start. Vanmiddag trekken we de taalgrens over voor de GP de Wallonie. De deelnemers krijgen er net geen 200 kilometer voor de wielen geschoven, met de finish op de Citadel van Namen. Opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Mathieu van der Poel. Hij komt nog wat kilometers vreten met het oog op de WK-wegrit in Australië (zondag 25 september). . Mathieu van der Poel aan de start Vanmiddag trekken we de taalgrens over voor de GP de Wallonie. De deelnemers krijgen er net geen 200 kilometer voor de wielen geschoven, met de finish op de Citadel van Namen.

Opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Mathieu van der Poel. Hij komt nog wat kilometers vreten met het oog op de WK-wegrit in Australië (zondag 25 september).