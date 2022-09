LIVESTREAM: Kijk naar de GP Wallonie met Mathieu van der Poel

clock 14:16 14 uur 16. De 5 leiders:. Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen) Abram Stockman (Sauerland Team) Maximilien Juillard (Fra / Roubaix Lille Métropole) Martin Bugge Urianstad (Noo / Uno-X) . De 5 leiders: Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen)

Abram Stockman (Sauerland Team)

Maximilien Juillard (Fra / Roubaix Lille Métropole)

Martin Bugge Urianstad (Noo / Uno-X)

clock 14:15 2'55". De leiders verliezen terrein. Het peloton loopt een halve minuut in en volgt nu op 2'55" van de vijf.

clock 14:00 14 uur . Kijk live naar de vrouwen. Vanaf nu kunt u de koers ook volgen met rechtstreekse beelden. We openen deze middag met de finale bij de vrouwen. Daarna schakelen we over naar de vrouwen. Veel kijkplezier!

clock 13:53 13 uur 53. tweeling in de koers. Wist u dat er vandaag een tweeling koerst? Abram en Michiel Stockman zijn allebei geboren op 31 juli 1996 en koersen voor het Sauerland-team uit Duitsland. Abram maakt deel uit van de kopgroep, Michiel houdt zich gedeisd in het peloton.

In de Ronde van Duitsland ging het er anders aan toe. In de koninginnenrit, gewonnen door Adam Yates, reden ze samen meer dan 135 km voorop.

clock 13:53 De broers Stockman in actie:

clock 13:40 13 uur 40. Alpecin en Intermarché controleren. In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck (met Philipsen en Van der Poel) en Intermarché-Wanty-Gobert (met Girmay en Van der Hoorn) zich op kop.

clock 13:28 13 uur 28. Op zijn 32e is Gianni Marchand veruit de meest ervaren renner voorin. In de Brussels Cycling Classic ging hij ook vroeg in de vlucht. Marchand maakte er deel uit van een groep van 10. In Brussel finishte de renner van Tarteletto - Isorex uiteindelijk als 8e.

Marchand maakte er deel uit van een groep van 10. In Brussel finishte de renner van Tarteletto - Isorex uiteindelijk als 8e.

clock 13:04 13 uur 04. 5 leiders, peloton op 90 seconden. De 20-jarige Fransman Maximilien Juillard koerst nu mee op kop. De 5 leiders fietsen met anderhalve minuut voor het peloton uit. Rendez-vous in Namen?

clock 13:00 13 uur . 4 aanvallers, 1 tegenaanvaller. Weer of geen weer, in de koers moet je aanvallen. Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen), de Noor Martin Bugge Urianstad (Uno-X), Abram Stockman (Sauerland Team) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) slaan de handen in mekaar. De Fransman Maximilien Juillard (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) probeert de oversteek te maken. Het peloton volgt op 50 seconden.

Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen), de Noor Martin Bugge Urianstad (Uno-X), Abram Stockman (Sauerland Team) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) slaan de handen in mekaar.

De Fransman Maximilien Juillard (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) probeert de oversteek te maken.

clock 12:54 12 uur 54. populaire Girmay. Biniam Girmay heeft de harten van de wielerfans veroverd. Voor de start maakt hij tijd om een T-shirt van een supporter te signeren. Andere fans krijgen dan weer een selfie met de man uit het koersgekke Eritrea.

clock 12:52 "Bini" Girmay is dikke vrienden met het publiek:

clock 12:43 12 uur 43 match begonnen start time c'est parti! De 20 teams zijn begonnen aan hun kletsnatte tocht van 199,7 km. Rond 17.30 uur kent u de winnaar.

Hij volgt Christophe Laporte op. De teammaat van Wout van Aert koerst niet mee. Jumbo-Visma past voor de GP.

clock 12:35 12 uur 35. Het menu van de GP de Wallonie.

clock 12:30 12 uur 30. parcours: Blegny - Namen. De start van de GP de Wallonie ligt in Blegny, ten noordoosten van Luik. Over glooiende wegen - via Yvoir, Anhée en de Molignée-vallei - trekt het peloton richting de Citadel van Namen. In de finale moeten de renners over de Côte d'Ermeton en de Côte du Tienne aux Pierres.

clock 12:28 Mathieu van der Poel heeft zich goed ingeduffeld:

clock 12:22 Biniam Girmay en zijn ploeg voor de start:

clock 12:00 doornatte editie. Kijk even naar buiten en u weet dat de renners zo meteen een stevige koers te wachten staat. Tussen Blegny en Namen zal het vanmiddag bijna onophoudelijk gieten. De regenjasjes liggen al klaar. 12 uur .

clock 11:49 De vrouwen zijn begonnen aan hun wedstrijd. Een kletsnatte wedstrijd:

clock 11:48 11 uur 48. Koersen ook mee: Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) en Dylan Teuns (Israël - Premier Tech). Van Avermaet won in 2014 in Namen. Teuns kan vanmiddag het ongelijk van de bondscoach bewijzen. De winnaar van de Waalse Pijl kreeg geen ticket voor het WK in Australië.

Van Avermaet won in 2014 in Namen. Teuns kan vanmiddag het ongelijk van de bondscoach bewijzen. De winnaar van de Waalse Pijl kreeg geen ticket voor het WK in Australië.

clock 11:43 11 uur 43. Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter. Victor Campenaerts.

clock 11:37 De opstelling van Lotto-Soudal:

clock 11:35 11 uur 35. Gilbert voor zijn 3e? Lotto-Soudal komt met allemaal Belgen aan de start. Philippe Gilbert (40) won de koers 2 keer in zijn carrière: in 2006 en 2011. Verrast hij vanmiddag met een 3e zege? "Dat zou het summum zijn", laat ploegmaat Victor Campenaerts ons weten. Zelf denkt de voormalige werelduurrecordhouder niet aan de zege in Namen. "Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter." Campenaerts viel 3 weken geleden in Overijse op zijn achterste. "Daardoor stijven de gluteusspieren nog altijd op", legt hij uit.

Verrast hij vanmiddag met een 3e zege? "Dat zou het summum zijn", laat ploegmaat Victor Campenaerts ons weten.

Zelf denkt de voormalige werelduurrecordhouder niet aan de zege in Namen. "Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter."

Campenaerts viel 3 weken geleden in Overijse op zijn achterste. "Daardoor stijven de gluteusspieren nog altijd op", legt hij uit.

clock 11:20 De selectie van Intermarché-Wanty-Gobert:

clock 11:19 11 uur 19. Wielergeschiedenis! Biniam Girmay sprint naar winst in Gent-Wevelgem.

clock 11:18 11 uur 18. Girmay: Canada - Wallonië - Australië. Ook Biniam Girmay staat over een uur aan de start. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wout van Aert reisde hij na de koersen in Canada niet meteen door naar het WK in Australië. Voor een thuiskoers van zijn team Intermarché-Wanty-Gobert maakt de winnaar van Gent-Wevelgem een ommetje via Wallonië. Na wat pech kwam Girmay vorige vrijdag weer aan de oppervlakte in Québec. Twee dagen later moest hij dan weer ziek opgeven in Montréal. Hoe presteert de goedlachse Eritreeër vandaag?

Na wat pech kwam Girmay vorige vrijdag weer aan de oppervlakte in Québec. Twee dagen later moest hij dan weer ziek opgeven in Montréal.

Hoe presteert de goedlachse Eritreeër vandaag?

clock 11:10 Het team van Alpecin-Deceuninck, met naast Van der Poel ook De Bondt, Meurisse en Philipsen:

clock 11:05 11 uur 05. Mathieu van der Poel aan de start. Vanmiddag trekken we de taalgrens over voor de GP de Wallonie. De deelnemers krijgen er net geen 200 kilometer voor de wielen geschoven, met de finish op de Citadel van Namen. Opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Mathieu van der Poel. Hij komt nog wat kilometers vreten met het oog op de WK-wegrit in Australië (zondag 25 september).

Opvallendste naam op de deelnemerslijst is die van Mathieu van der Poel. Hij komt nog wat kilometers vreten met het oog op de WK-wegrit in Australië (zondag 25 september).