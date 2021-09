LIVE: Wie heerst op de Citadel van Namen in de Grote Prijs van Wallonië?

12:36 12 uur 36. Van Avermaet wacht 2 jaar op zege. De renner met de mooiste erelijst in het peloton is zonder meer Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). De laatste keer dat hij van een overwinning mocht proeven, is exact 2 jaar geleden. Van Avermaet won toen de Grote Prijs van Montréal. Vult hij dat gat op in de Grote Prijs van Wallonië? . Van Avermaet wacht 2 jaar op zege De renner met de mooiste erelijst in het peloton is zonder meer Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën).



De laatste keer dat hij van een overwinning mocht proeven, is exact 2 jaar geleden. Van Avermaet won toen de Grote Prijs van Montréal. Vult hij dat gat op in de Grote Prijs van Wallonië?

12:30 12 uur 30. Mijn rol vandaag is lead-out spelen voor Biniam Ghirmay. Hij is op deze aankomst moeilijk te kloppen. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert). Mijn rol vandaag is lead-out spelen voor Biniam Ghirmay. Hij is op deze aankomst moeilijk te kloppen. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert)

12:28 12 uur 28. Aanvalsgeweld. Het is een spervuur aan demarrages in de beginfase. Maar het peloton geeft voorlopig niemand groen licht om op avontuur te trekken. . Aanvalsgeweld Het is een spervuur aan demarrages in de beginfase. Maar het peloton geeft voorlopig niemand groen licht om op avontuur te trekken.

12:23 12 uur 23. Lang duurde het avontuur van Kowalski niet. Het peloton grijpt de vluchter bij de kraag, een nieuwe vloot vrijbuiters staat te popelen om ervanonder te muizen. . Lang duurde het avontuur van Kowalski niet. Het peloton grijpt de vluchter bij de kraag, een nieuwe vloot vrijbuiters staat te popelen om ervanonder te muizen.

12:20 12 uur 20. De Fransman Dylan Kowalski (Xeliss-Roubaix Lille Métropole) voelt het meteen jeuken. Hij is de eerste aanvaller van de dag. . De Fransman Dylan Kowalski (Xeliss-Roubaix Lille Métropole) voelt het meteen jeuken. Hij is de eerste aanvaller van de dag.

12:18 12 uur 18 match begonnen Départ réel In het gezelschap van enkele regendruppels is de wedstrijd officieel op gang gevlagd. Er wordt wel een droge finale voorspeld op en rond de Citadel van Namen.

12:08 12 uur 08.

12:07 12 uur 07. Deze wedstrijd ligt onze ploeg. We zijn uiteraard ambitieus en gaan vandaag voor de overwinning. Tim Wellens (Lotto-Soudal) won de Grote Prijs van Wallonië in 2017. Deze wedstrijd ligt onze ploeg. We zijn uiteraard ambitieus en gaan vandaag voor de overwinning. Tim Wellens (Lotto-Soudal) won de Grote Prijs van Wallonië in 2017

12:02 12 uur 02. Officieuze start. De renners klikken in hun pedalen. Ze krijgen een tiental minuten de tijd om hun benen warm te draaien in Aywaille, waar Philippe Gilbert opgegroeid is. Gilbert won de Grote Prijs van Wallonië in 2011, maar rijdt vandaag niet mee. . Officieuze start De renners klikken in hun pedalen. Ze krijgen een tiental minuten de tijd om hun benen warm te draaien in Aywaille, waar Philippe Gilbert opgegroeid is.



Gilbert won de Grote Prijs van Wallonië in 2011, maar rijdt vandaag niet mee.

11:59 U herkent onder meer Ben Hermans, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet. 11 uur 59. U herkent onder meer Ben Hermans, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet

11:58 De presentatie van de renners is bijna afgelopen. 11 uur 58. De presentatie van de renners is bijna afgelopen

11:18 11 uur 18. Belangrijkste deelnemers. Israel Start-Up Nation Hermans, Vanmarcke, Würtz Schmidt, Van Asbroeck AG2R-Citroën Van Avermaet, Gallopin, Calmejane, Godon, Paret-Peintre Bora-Hansgrohe Buchmann, Konrad, Politt, Schelling, Aleotti Cofidis Laporte, Geschke, Consonni EF Education-Nippo Rutsch, Hofland, Beppu Intermarché-Wanty-Gobert Van der Hoorn, Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert; Ghirmay Lotto-Soudal Wellens, Van der Sande, Kron, Cras, Van Gils DSM Benoot, Van Wilder, Vandenabeele, Brenner Qhubeka-NextHash Campenaerts, Claeys, Gogl, Nizzolo Alpecin-Fenix Meurisse, Vermeersch, Vervaeke, Bayer Bingoal-Pauwels Sauzen Vanendert, Livyns Sport Vlaanderen-Baloise Reynders, Sprengers Arkea-Samsic Barguil, Anacona, Capiot . Belangrijkste deelnemers

Israel Start-Up Nation Hermans, Vanmarcke, Würtz Schmidt, Van Asbroeck AG2R-Citroën Van Avermaet, Gallopin, Calmejane, Godon, Paret-Peintre Bora-Hansgrohe Buchmann, Konrad, Politt, Schelling, Aleotti Cofidis Laporte, Geschke, Consonni EF Education-Nippo Rutsch, Hofland, Beppu Intermarché-Wanty-Gobert Van der Hoorn, Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert; Ghirmay Lotto-Soudal Wellens, Van der Sande, Kron, Cras, Van Gils DSM Benoot, Van Wilder, Vandenabeele, Brenner Qhubeka-NextHash Campenaerts, Claeys, Gogl, Nizzolo Alpecin-Fenix Meurisse, Vermeersch, Vervaeke, Bayer Bingoal-Pauwels Sauzen Vanendert, Livyns Sport Vlaanderen-Baloise Reynders, Sprengers Arkea-Samsic Barguil, Anacona, Capiot

11:13 11 uur 13. Parcours onderging facelift. De parcoursbouwer heeft wat gesleuteld aan het traject van de Waalse eendagskoers. Zo is er sinds dit jaar een lokaal circuit, waardoor de renners 2 keer de Citadel van Namen moeten temmen. Belangrijk: de kasseien van de Citadel laten de renners links liggen, de klim wordt langs een andere weg bedwongen. . Parcours onderging facelift De parcoursbouwer heeft wat gesleuteld aan het traject van de Waalse eendagskoers. Zo is er sinds dit jaar een lokaal circuit, waardoor de renners 2 keer de Citadel van Namen moeten temmen.



Belangrijk: de kasseien van de Citadel laten de renners links liggen, de klim wordt langs een andere weg bedwongen.

11:12 11 uur 12. De nieuwe finale is spectaculairder en minder stereotiep dan vroeger. Christophe Brandt (wedstrijddirecteur). De nieuwe finale is spectaculairder en minder stereotiep dan vroeger Christophe Brandt (wedstrijddirecteur)

11:09 11 uur 09. Laatste winnaar was een Let. In de laatste editie verschalkte Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) het uitgedunde peloton met een snedige aanval. Jasper Stuyven zette de sprint voor plek 2 naar zijn hand, Jasper De Buyst mocht als 3e mee op het podium. . Laatste winnaar was een Let In de laatste editie verschalkte Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) het uitgedunde peloton met een snedige aanval. Jasper Stuyven zette de sprint voor plek 2 naar zijn hand, Jasper De Buyst mocht als 3e mee op het podium.

11:09 11 uur 09. Zo was het in 2019: Neilands blijft uit de greep van Stuyven en co. Zo was het in 2019: Neilands blijft uit de greep van Stuyven en co

11:07 Het kaartje met het parcours. 11 uur 07. Het kaartje met het parcours