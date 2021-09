LIVE: Grote Prijs van Wallonië barst open, 2 keer Citadel van Namen

15:54 15 uur 54. Nervositeit troef in het peloton. Doordat de vroege vlucht zo snel bij de lurven is gevat, wagen schaduwfavorieten nu al hun kans. . Nervositeit troef in het peloton. Doordat de vroege vlucht zo snel bij de lurven is gevat, wagen schaduwfavorieten nu al hun kans.

15:52 15 uur 52. Van Wilder en Campenaerts zijn alert. Iedereen is weer ingerekend. Het sein voor Ilan Van Wilder en Victor Campenaerts om de knuppel in het hoenderhok te gooien. . Van Wilder en Campenaerts zijn alert Iedereen is weer ingerekend. Het sein voor Ilan Van Wilder en Victor Campenaerts om de knuppel in het hoenderhok te gooien.

15:49 15 uur 49. Schelling krijgt het gezelschap van de Oostenrijker Michael Gogl (Qhubeka-NextHash) en onze landgenoot Maxim Van Gils (Lotto-Soudal). . Schelling krijgt het gezelschap van de Oostenrijker Michael Gogl (Qhubeka-NextHash) en onze landgenoot Maxim Van Gils (Lotto-Soudal).

15:47 15 uur 47. Aanval Schelling. Op een oplopende strook kiest Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) het hazenpad. De Nederlander droeg in de voorbije Tour nog enkele dagen de bolletjestrui. . Aanval Schelling Op een oplopende strook kiest Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) het hazenpad. De Nederlander droeg in de voorbije Tour nog enkele dagen de bolletjestrui.

15:46 15 uur 46. Hergroepering. Reynders en Rex geven zich dan toch gewonnen. We trekken met een uitgedund peloton naar de voorfinale. . Hergroepering Reynders en Rex geven zich dan toch gewonnen. We trekken met een uitgedund peloton naar de voorfinale.

15:46 15 uur 46. Resterende hellingen. Tienne aux Pierres 64 km Citadel van Namen 44 km Tienne aux Pierres 24 km Citadel van Namen aankomst . Resterende hellingen

15:43 Intermarché-Wanty-Gobert zet vandaag alles op de Eritreeër Biniam Ghirmay. 15 uur 43. Intermarché-Wanty-Gobert zet vandaag alles op de Eritreeër Biniam Ghirmay

15:42 15 uur 42. 2 Belgen. Reynders doet nu haasje-over met Rex. De 2 Belgen zijn de enigen die nog voor het peloton uitrijden. Nog 70 kilometer! . 2 Belgen Reynders doet nu haasje-over met Rex. De 2 Belgen zijn de enigen die nog voor het peloton uitrijden. Nog 70 kilometer!

15:40 15 uur 40. Nu schudt Rex aan de boom in de kopgroep. Hij gaat tot de bodem van zijn krachten om uit de handen van het peloton te blijven. . Nu schudt Rex aan de boom in de kopgroep. Hij gaat tot de bodem van zijn krachten om uit de handen van het peloton te blijven.

15:37 15 uur 37. Einde verhaal voor vluchters. Rex, Reynders en Warbasse schudden elkaar de hand. Ze lijken de strijdbijl te begraven, maar persen er dan toch weer een versnelling uit. . Einde verhaal voor vluchters Rex, Reynders en Warbasse schudden elkaar de hand. Ze lijken de strijdbijl te begraven, maar persen er dan toch weer een versnelling uit.

15:31 15 uur 31. Alles op een zakdoek. Het liedje van de kopgroep is bijna uitgezongen. Riccitello heeft zich al laten opslokken door het peloton. Reynders, Rex en Warbasse spartelen nog 15 seconden voor de meute uit. . Alles op een zakdoek Het liedje van de kopgroep is bijna uitgezongen. Riccitello heeft zich al laten opslokken door het peloton. Reynders, Rex en Warbasse spartelen nog 15 seconden voor de meute uit.

15:30 15 uur 30. Met een glimlach van oor tot oor neemt Jelle Vanendert (36) afscheid van het peloton. Na deze wedstrijd neemt hij ook definitief afscheid als profrenner. . Met een glimlach van oor tot oor neemt Jelle Vanendert (36) afscheid van het peloton. Na deze wedstrijd neemt hij ook definitief afscheid als profrenner.

15:27 Politt mengt zich in de debatten. De Côte de Warnant is een lanceerplatform voor renners met ondernemingszin. De lange Nils Politt reageert op een uitval van een Arkéa-renner. Anderen volgen het voorbeeld van de Duitser. . 15 uur 27. Politt mengt zich in de debatten De Côte de Warnant is een lanceerplatform voor renners met ondernemingszin. De lange Nils Politt reageert op een uitval van een Arkéa-renner. Anderen volgen het voorbeeld van de Duitser.

15:24 15 uur 24. In de linkerflank van het peloton komt Alpecin-Fenix opzetten met een treintje. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Meurisse, Vermeersch, Vervaeke en Bayer. . In de linkerflank van het peloton komt Alpecin-Fenix opzetten met een treintje. Zij leggen vandaag hun boontjes te week op Meurisse, Vermeersch, Vervaeke en Bayer.

15:22 15 uur 22. Wellens is nog mee. Tosh Van der Sande en Tm Wellens bleven wel overeind. Zij vertoeven nog altijd in de voorste rijen van het peloton. Ondertussen is de marge van koplopers Reynders, Rex, Riccitello en Warbasse geslonken tot 45 tellen. . Wellens is nog mee Tosh Van der Sande en Tm Wellens bleven wel overeind. Zij vertoeven nog altijd in de voorste rijen van het peloton.



Ondertussen is de marge van koplopers Reynders, Rex, Riccitello en Warbasse geslonken tot 45 tellen.

15:20 15 uur 20. Het was in een bocht dat de halve Lotto-ploeg tegen de vlakte ging. Moniquet is weer op zijn fiets gekropen, bij Cras ziet het er ernstiger uit. . Het was in een bocht dat de halve Lotto-ploeg tegen de vlakte ging. Moniquet is weer op zijn fiets gekropen, bij Cras ziet het er ernstiger uit.

15:18 Val van Lotto-Soudal. In de muil van het peloton gaan 4 renners van Lotto-Soudal onderuit. Steff Cras en "régional de l'étape" Sylvain Moniquet lijken het zwaarst gehavend. Wat een pech voor de Lotto-formatie. . 15 uur 18. Val van Lotto-Soudal In de muil van het peloton gaan 4 renners van Lotto-Soudal onderuit. Steff Cras en "régional de l'étape" Sylvain Moniquet lijken het zwaarst gehavend. Wat een pech voor de Lotto-formatie.

15:17 15 uur 17. Hommeles in de kopgroep. Reynders voelt de bui stilaan hangen in de kopgroep en sluipt op kousenvoeten weg. Rex brabbelt iets in zijn oortje, hij ritst het gaatje weer dicht. . Hommeles in de kopgroep Reynders voelt de bui stilaan hangen in de kopgroep en sluipt op kousenvoeten weg. Rex brabbelt iets in zijn oortje, hij ritst het gaatje weer dicht.

15:15 Minder dan 1 minuut. Plots is de voorsprong van de 4 frontmannen in vrije val. De chrono geeft 58 seconden aan. Dat is vooral te wijten aan de hand-en-spandiensten van Lotto-Soudal. . 15 uur 15. Minder dan 1 minuut Plots is de voorsprong van de 4 frontmannen in vrije val. De chrono geeft 58 seconden aan. Dat is vooral te wijten aan de hand-en-spandiensten van Lotto-Soudal.