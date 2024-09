Opnieuw koning in Québec! Michael Matthews knalt met machtige sprint naar 3e overwinning in Québec

De perfecte storm voor Michael Matthews. De Australiër hield het hoofd het best koel in een chaotische eindfase van de GP van Québec, waar ook De Lie zich in verslikte. De Belgische kampioen was even op pad met Tadej Pogacar, maar zij strandden in de laatste rechte lijn. Met een machtige eindsprint vloog Matthews naar zijn derde overwinning in de Canadese klassieker. Tiesj Benoot werd nog vierde.