LIVE GP de Québec: Ploegen van De Lie en Girmay geven niet veel ruimte aan 5 vluchters, UAE en Pogacar wachten af

Drie klimmetjes

In de laatste 3,6 kilometer van elk rondje ligt het zwaartepunt. Het begint met de Côte de la Montagne. Die is amper 400 meter lang, maar wel aan zo'n 10%. Daarna volgt de Côte des Glacis, die ongeveer even lang en even steil is.



De laatste anderhalve kilometer is niet heel zwaar, maar het loopt wel constant op aan 4 à 5%. Een eventuele massasprint zal dus ook bergop betwist worden.