LIVE GP de Québec: Ben Healy opent de debatten, wanneer toont Tadej Pogacar zich?

Jonas Walton

Jonas Walton is een van de twee Canadezen in de kopgroep. Hij heeft het wielrennen in zijn genen, want misschien doet de naam Brian Welton nog een belletje rinkelen. In 1996 pakte de vader van Jonas zilver in de puntenkoers op de Olympische Spelen in Atlanta. Op de weg won hij onder meer een rit in de Ronde van Catalonië.



Zoon Jonas heeft nog wat werk om dat te bereiken. Een Canadese titel tijdrijden bij de beloften is voorlopig zijn mooiste prestatie.