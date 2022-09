LIVE: Twee Belgen zijn mee in de kopgroep in de GP de Québec

Op het vlakke stuk langs de rivier gaat het tempo elke keer met een ruk de hoogte in. Iedereen in het peloton wil in een goeie positie beginnen aan de klimmetjes.

clock 20:42

20 uur 42. De afgelopen jaren werd de GP van Québec gedomineerd door 3 renners. Michael Matthews won in 2019 en 2018 en eindigde ook in 2015 en 2017 op het podium. Ook Peter Sagan is een dubbele ex-winnaar. De Slovaak was de beste in 2016 en 2017 en eindigde in 2019 in de laatste editie als tweede achter Matthews. Greg Van Avermaet heeft ook een speciale band met Québec. Onze landgenoot stond 6 keer op het podium, maar nooit op de bovenste trede. Tweede in 2012, 2016, 2017, 2018 en derde in 2013 en 2019. .