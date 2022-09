Indrukwekkende Cosnefroy wint in Québec, Wout van Aert (4e) moet Matthews en Girmay voorlaten

Achter de Fransman leek iedereen te kijken naar Van Aert en zo was de vogel gaan vliegen. Cosnefroy had de tijd om te genieten van zijn nummertje en de overwinning. Enkele seconden later klopte Michael Matthews Biniam Girmay en Van Aert voor de tweede plaats.

Hun avontuur eindigde pas diep in de finale. De ene renner na de andere lanceerde een aanval, maar zoals zo vaak in Québec zou de slotronde en dan vooral de lastige slotkilometers de beslissing moeten brengen.

De wedstrijden in Canada lokten heel wat renners die de laatste hand aan hun WK-voorbereiding leggen. Op de lastige rondjes in Québec trokken vijf renners, onder wie de Belgen Grignard en Van Tricht, snel op avontuur.

Cosnefroy: "Ik wou de sprint niet afwachten"

Een stralende Benoît Cosnefroy kon zijn vreugde niet verbergen na de finish. "Het is ongelooflijk, ik weet eigenlijk niet hoe het gebeurd is", lachte de Fransman.

"Ik wou de sprint niet afwachten. Dus ik mocht aanvallen van de ploeg en Greg Van Avermaet zou mikken op de sprint. Zo hadden we twee kaarten om uit te spelen en ik moest de mijne op tijd trekken."

"Als het niet zou lukken, dan was het aan Greg, maar het is gelukt en daar ben ik heel blij voor. Ik had geen makkelijk seizoen. Bijna had ik de Amstel Gold Race gewonnen en ik werd ook tweede in de Brabantse Pijl."

Genieten van de slotfase? "Van de laatste kilometer heb ik niet genoten, want dat was puur afzien. Misschien dat ik in de laatste 50 meter kon genieten." Nu wacht het WK voor Cosnefroy. "Het parcours ligt me, maar eerst gaan we deze zege vieren."