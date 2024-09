LIVE: Slaat Tadej Pogacar wel een vreugdekreet in zwaardere GP de Montréal?

2023: UAE-dominantie

Vorig jaar was UAE haast onklopbaar in de GP de Montréal. Adam Yates maakte het werk af. Hij viel bij de laatste passage over de Côte de Camillien-Houde. Enkel Pavel Sivakov kon hem volgen, maar in de sprint moest de Fransman het hoofd buigen voor de Brit.



Dit seizoen zijn Yates en Sivakov ploegmaten bij UAE, maar zij zijn er niet bij dit jaar in Canada. Alex Aranburu, de nummer 3 van vorig jaar, tekent wel present.