LIVE GP De Montréal: Jonge Gil Gelders, ervaren Dries De Bondt en thuisrijder Leonard vormen vlucht van de dag

Gil Gelders

Soudal-Quick Step heeft Gil Gelders meegestuurd in de vlucht. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen tussen de profs. De ploeg hevelde hem over van het opleidingsteam na onder meer winst in Gent-Wevelgem bij de beloften.



In dat eerste seizoen doet Gelders het prima. De voorbije weken toonde hij zich in de Deutschland Tour en de Tour of Britain. Een Belgisch talent om in de gaten te houden.