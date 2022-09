LIVE GP Montréal: Schiet Van Aert wel raak in zijn laatste koers voor het WK?

Het peloton trekt zich op gang. De aankomst wordt verwacht rond 22.15 uur. Krijgen we bovenop het succes van Evenepoel (en Merlier?) in Spanje vanavond ook in Canada een Belgisch feestje?

16 uur 22. Verzameling toppers aan de start. Het deelnemersveld van vandaag is nagenoeg identiek aan dat van vrijdag. De verzameling toppers aan de start is indrukwekkend, u noteert: Wout van Aert, Tadej Pogacar, Michael Matthews, Adam Yates, Biniam Girmay, Christophe Laporte, Matej Mohoric, Benoit Cosnefroy, Dani Martinez, David Gaudu, Geraint Thomas, Jasper Stuyven, Neilson Powless, Peter Sagan, Magnus Cort, Warren Barguil en Anthony Turgis. .

clock 16:00

16 uur . Deel twee van het Canadese luik. Twee dagen na de GP van Québec is het traditioneel tijd voor de GP van Montréal. In en rond de "City of a Hundred Steeples" moet het peloton 200 kilometer afwerken, goed voor 18 ronden op een lokaal parcours. Scherprechter op het parcours is de Côte de Camillien-Houde, een puist van 2 kilometer aan 6 procent, met stukken tot 9 procent. De punchers en klassieke types zullen vandaag dan ook net als in Québec aan hun trekken komen. .