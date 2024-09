Niemand krijgt hem klein: Arvid de Kleijn houdt Gerben Thijssen van de zege in GP de Fourmies

Ook in Frankrijk werd vandaag gekoerst. In de GP de Fourmies ging de zege naar Arvid de Kleijn. Na een lastige koers was de Nederland met overmacht de snelste in de massasprint. Hij boekt zijn tweede zege van het seizoen. Gerben Thijssen sprintte naar plek 2.

Het gekarteld profiel lokte aanvallen uit. Decathlon-AG2R, met onder meer Gianluca Pollefliet en Dries De Bondt, was het gretigst. Toch was er telkens nog genoeg mankracht in het peloton om de gaatjes te dichten. Het werd een massasprint.

Tudor Pro Cycling hield zich lang afzijdig, maar kwam op het perfecte moment naar voren. Twee ploegmaten moesten Arvid de Kleijn naar de zege loodsen.

Vaste laatste man Maikel Zijlaard zette hem af in de laatste hectometers. De Kleijn had de binnenkant van de laatste flauwe bocht en snelde overtuigend weg van de rest van het pak.

Hij volgt Tim Merlier op in de Franse eendagskoers. Na een ritzege in Parijs-Nice is het voor De Kleijn zijn tweede succes van het jaar.

Gerben Thijssen moest vrede nemen met de 2e plaats, net voor Søren Wærenskjold. Milan Fretin werd 4e, Gianluca Pollefliet 9e.