Brits toptalent Matthew Brennan (19) troeft 4 Belgen af in GP de Denain en viert zijn allereerste profzege

Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) heeft zijn rekening geopend bij de profs. Het Britse raspaardje was in de GP de Denain, miniversie van Parijs-Roubaix, de snelste van een kleine kopgroep met enkele Belgen. Gianni Vermeersch en Dries De Bondt mochten mee op het podium.

Op de echte versie van Parijs-Roubaix is het nog een maand wachten, maar intussen konden de kasseivreters wel al eens hun gevoel op Franse stenen testen. De Grand Prix de Denain was daarvoor de jaarlijkse afspraak.



En dit jaar hadden heel wat landgenoten die duidelijk aangestipt. Een groepje met onder meer Florian en Gianni Vermeersch, Dries De Bondt en Lotto-duo Alec Segaert en Brent Van Moer kleurde mee de uitgebreide finale.



Je merkt het: geen Arnaud De Lie in het rijtje protagonisten. De Belgische kampioen speelde net als gisteren niet mee om de zege. Maar ook alle andere Belgen voorin zouden naast de hoofdprijs schieten.



Want met Matthew Brenner had Visma-Lease a Bike een snelheidsduivel mee op de voorposten. De 19-jarige Brit controleerde in het slot de situatie en spurtte met overmacht naar de winst. Het was meteen ook zijn allereerste overwinning bij de profs.

Gianni Vermeersch (2e), Dries De Bondt (3e), Florian Vermeersch (4e) en Brent Van Moer (5e) zorgden wel voor een ijzersterke Belgische prestatie in Noord-Frankrijk.

En De Lie liet zich uiteindelijk wel nog gelden door op een halve minuut de spurt van de achtervolgers te winnen.