Wint Tim Merlier slotrit in Giro? "Wil gelijkmaken tegen Milan, dan pak ik een puntje"

Kan Tim Merlier gelijkmaker scoren tegen Milan?

Tim Merlier heeft alle bergritten goed verteerd en kan vandaag in Rome op zoek gaan naar een derde ritzege. Hij ziet paarse trui Jonathan Milan opnieuw als zijn grootste uitdager.



"Hij heeft nu 3 zeges en ik 2. Ik ga proberen gelijk te maken tegen Milan. Dan pak ik een puntje mee naar huis", lacht Merlier.



Dat er in de finale heel wat kasseitjes liggen, bombardeert Merlier volgens sommigen tot topfavoriet. Dat heeft hij te danken aan zijn indrukwekkende sprint in Nokere Koerse. "Voor sommigen maakt mij dat een specialist op de steentjes. We zullen zien. Het wordt belangrijk om niet achteraan van de rekker te belanden."