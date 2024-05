Rijdt het peloton vandaag over het dak van de Giro? Slecht weer zorgt voor vraagtekens

Dak van de Giro

De mythische Stelvio had met 2.758 meter hoogte het dak van deze Ronde van Italië moeten zijn, maar hevige sneeuwval en lawinegevaar maakten dat onmogelijk. De reus werd geschrapt, maar zijn vervanger - de Giogo di Santa Maria - is met 2.489 meter een pittig alternatief en de hoogste top deze Giro.



De start en de finish blijven ongewijzigd. Daags na de rustdag worden de benen meten weer stevig aan het werk gezet in een bergrit van meer dan 200 km. De omweg zorgde voor 4 extra kilometers: van 202 km naar 206 km.



Het dak ligt al na ongeveer 50 km, daarna gaat het meer dan 100 km bijna bergaf. Het slotakkoord is de moeite: een langere col van 1e categorie meteen gevolgd door eentje van 2e categorie met de finish bergop, de Monte Pana.