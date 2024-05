LIVE Giro: Zet Pogacar zijn roze trui extra in de verf in koninginnenrit of is het voor de vlucht?

Lodrino vormt het goed doenbare openende klimmetje van de dag, waarna het wel snel naar de eerste echte col gaat. De Colle San Zeno is net geen 14 km lang, waarna we dalen tot in een vallei van 60 km.



En dan: de gevreesde Mortirolo, beklommen vanuit Edolo. 12,6 km aan 7,6% gemiddeld, hier verwachten we al stevige verschillen. Ook al resten er na die Mortirolo nog 20 kilometers in de vallei.



De slotklim is een tweetrapsraket richting skioord Mottolino in Livigno. Op de lange Passo di Foscagno (14,6 km) gaan we voor het eerst deze Giro boven de 2.000 meter, na een korte afdaling volgt nog een uitsmijter van 5 kilometer met hele steile stukken.