LIVE: Waaiers! Jonathan Milan heeft zich laten verrassen en is niet mee

Voor deze Giro was Alessandro Tonelli zonder twijfel de meest bekende naam van deze kopgroep. Alleen zagen we hem de voorbije 2 weken nog niet echt in beeld rijden, tot vandaag dus.



De ervaren rasaanvaller van 31 reed eerder al 4 Giro's in dienst van VF Group-Bardiani en voorgangers, waarvoor hij al sinds 2015 uitkomt. Vorig jaar en het jaar daarvoor eindigde Tonelli zelfs eens 4e en 3e in een rit vanuit de aanval.



Ook in een andere grote Italiaanse afspraak, Milaan-Sanremo, toont Tonelli zich steevast. Dit jaar zat hij, samen met vluchtgezel van nu Pietrobon, voor het 5e jaar op een rij in de vroege ontsnapping.



Dat aanvalswerk leverde de Italiaan ook al 2 profzeges op: een rit in de Ronde van Kroatië in 2018 en vroeg dit seizoen nog de openingsrit van de Ronde van Valencia. Het was zelfs een één-tweetje met ploegmaat Tarozzi, waar Tonelli vandaag ook mee op pad is.