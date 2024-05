LIVE: Hermans, Clarke en De Marchi zijn de enigen die voorlopig weg raken in vlakke beginfase

Geen Max Kanter meer

Wie we vandaag niet meer in actie zullen zien, is de Duitser Max Kanter. De renner van Astana-Qazaqstan kampt met een virale infectie aan zijn luchtwegen en heeft ook koorts.



"Max voelde zich al slecht tijdens de 9e rit. Na de etappe en op de rustdag heeft de ploegdokter hem onderzocht en is de conclusie dat hij niet voort kan koersen", laat zijn team weten.



Kanter finishte deze Giro 3 keer in de top 20. Zijn beste resultaat haalde hij nota bene in de 9e etappe, toen hij zich al niet lekker voelde. Desondanks bolde de Duitser toen als 10e over de streep. In het klassement stond Kanter als 98e nog net binnen de top 100.