LIVE Giro: Regen zorgt voor verraderlijke tijdrit, Evenepoel vertrekt om 16.25 uur

15 uur 36. Küng gaat hard. 52km/h over de eerste 13km, dat is niet slecht. Küng staat dan ook bovenaan bij het eerste tussenpunt, en het zou ons niet verbazen als hij de lijn doortrekt. .

15 uur 33. Mollema met 42:23. We hebben een nieuwe leider. Bauke Mollema maakt Nederland en Trek-Segafredo gelukkig. .

15 uur 27. Ik moet Remco geen tips geven. Hij is de specialist, hè. Pieter Serry na zijn tijdrit.

15 uur 18. Daar gaat Küng. Na het uitvallen van Ganna is Stefan Küng misschien wel de belangrijkste concurrent van Remco Evenepoel voor de etappezege. De Zwitser van Groupama-FDJ is vertrokken. .

Wat zit er nog in de tank van Ben Healy? 15 uur 07.

15 uur 05. Brandon McNulty (UAE) is gestart. We beginnen nu stilaan aan de echt interessante namen. .

15 uur 01. Geen beterschap wat betreft het weer in en rond Cesena. De druppels op de cameralens maken dat duidelijk. .

14 uur 54. Hepburn sneller dan Affini. Vier seconden scheelt het, maar dat is genoeg. Michael Hepburn (Jayco-AlUla) heeft 42:37 gedaan over de 35km van deze tijdrit. .

14 uur 49. Het antwoord op de vraag van daarnet? Niet echt. Dennis klokt de vierde tijd aan het eerste punt. Hem kunnen we vergeten voor vandaag. .

14 uur 46. Met Rohan Dennis is nog een andere stoomtrein van Jumbo-Visma op het spoor. In de eerste tijdrit was hij nog niet 100%. Draaien de benen vandaag al wat vlotter rond? .