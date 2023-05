Kan Evenepoel opnieuw kloofje slaan in de tijdrit? Om 16.25 uur begint hij aan 35 km tegen de klok

clock 12:26 12 uur 26.

clock 12:18 12 uur 18. Over een klein uurtje begint Veljko Stojnic als eerste aan zijn tijdrit. De Serviër van Corratec-Selle Italia reed eerder deze week, op weg naar Melfi, al een koppeltijdrit met zijn ploegmaat Alexander Konychev. Vandaag staat iedereen er alleen voor. . Over een klein uurtje begint Veljko Stojnic als eerste aan zijn tijdrit. De Serviër van Corratec-Selle Italia reed eerder deze week, op weg naar Melfi, al een koppeltijdrit met zijn ploegmaat Alexander Konychev. Vandaag staat iedereen er alleen voor.

clock 11:33 11 uur 33.

clock 11:23 Ilan Van Wilder jarig. Voor Ilan Van Wilder wordt het een bijzondere dag. De ploegmaat van Remco Evenepoel viert zijn 23e verjaardag. Met een mooie tijd als bonus? . 11 uur 23. birthday Ilan Van Wilder jarig Voor Ilan Van Wilder wordt het een bijzondere dag. De ploegmaat van Remco Evenepoel viert zijn 23e verjaardag. Met een mooie tijd als bonus?

clock 10:10 Ineos-renner Tao Geoghogan Hart is op zoek naar een shirt van de Italiaanse voetbalclub Fossombrone:. 10 uur 10. Ineos-renner Tao Geoghogan Hart is op zoek naar een shirt van de Italiaanse voetbalclub Fossombrone:

clock 10:05 De mecaniciens van Remco Evenepoel moeten aan de slag in de gietende regen:. 10 uur 05. De mecaniciens van Remco Evenepoel moeten aan de slag in de gietende regen:

clock 09:14 Regen? Er hangt regen in de lucht in Cesena. Het is nog een beetje afwachten hoe hevig de buien zijn en of het de volledige dag regent, maar aangezien de favorieten in elkaars buurt staan, zullen ze normaal gezien in gelijke omstandigheden moeten fietsen. . 09 uur 14. rain Regen? Er hangt regen in de lucht in Cesena. Het is nog een beetje afwachten hoe hevig de buien zijn en of het de volledige dag regent, maar aangezien de favorieten in elkaars buurt staan, zullen ze normaal gezien in gelijke omstandigheden moeten fietsen.

clock 09:13 09 uur 13.

clock 09:03 09 uur 03. starttijden top 5. 16.16 uur: Geraint Thomas 16.19 uur: João Almeida 16.22 uur: Primoz Roglic 16.25 uur: Remco Evenepoel 16.28 uur: Andreas Leknessund . starttijden top 5 16.16 uur: Geraint Thomas

16.19 uur: João Almeida

16.22 uur: Primoz Roglic

16.25 uur: Remco Evenepoel

16.28 uur: Andreas Leknessund

clock 09:02 09 uur 02. Evenepoel versus Roglic. Vorige week zaterdag haalde Remco Evenepoel fors uit in Ortona. Hij zette er Primoz Roglic op 43 seconden. Deze tijdrit doet denken aan de chrono van vorig jaar in de Vuelta in Alicante. In de 10e rit was Evenepoel na 31 kilometer toen 48 tellen sneller dan de Sloveen. . Evenepoel versus Roglic Vorige week zaterdag haalde Remco Evenepoel fors uit in Ortona. Hij zette er Primoz Roglic op 43 seconden. Deze tijdrit doet denken aan de chrono van vorig jaar in de Vuelta in Alicante. In de 10e rit was Evenepoel na 31 kilometer toen 48 tellen sneller dan de Sloveen.

clock 09:01 09 uur 01. De tijdrit telt vooral in het begin en op het einde enkele linke bochten, maar in het middenstuk heb je een lang stuk rechtdoor.