1 seconde is genoeg (maar wel weinig): Remco Evenepoel wint ook 2e tijdrit en herovert roze trui

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) heeft ook de tweede tijdrit in de Giro kunnen winnen, maar hij zal op voorhand gehoopt hebben dat met een grotere voorsprong op zijn concurrenten te doen. Geraint Thomas was slechts 1 seconde trager, Tao Geoghegan Hart 2 en Primoz Roglic 17. Evenepoel gaat wel als leider de rustdag in.