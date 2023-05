LIVE: De finale belooft vandaag spektakel met typische "Muri"

Ook vandaag krijgen we weer een rit boven de 200 km in de Giro, het parcours tussen Terni en Fossombrone heeft wat weg van de typische Muri-rit in Tirreno-Adriatico. Het slot nodigt uit voor vluchters en punchers met in de laatste 50 km klimmetjes van 4e, een van 2e en nog eens die van 4e categorie. Volg de rit hier met tekst of op Radio 1. Om 12 uur beginnen de renners eraan.