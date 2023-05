Wat is Remco Evenepoel van plan in de Giro-etappe met aankomst bergop?

clock 10:29 Corona bij Alpecin-Deceuninck. Het aantal coronagevallen dikt snel aan: ook bij Nicola Conci staat het licht op rood. Hij is de tweede verlater bij Alpecin-Deceuninck na Ramon Sinkeldam enkele dagen geleden. . 10 uur 29. give up Corona bij Alpecin-Deceuninck Het aantal coronagevallen dikt snel aan: ook bij Nicola Conci staat het licht op rood. Hij is de tweede verlater bij Alpecin-Deceuninck na Ramon Sinkeldam enkele dagen geleden.

clock 10:18 Flashback naar 1999: Marco Pantani wint op de Gran Sasso. Il Pirata haalde verwoestend uit, maar zou vlak voor het einde in zijn roze trui uit de Giro gezet worden door een te hoog hematocrietgehalte. . 10 uur 18. Flashback naar 1999: Marco Pantani wint op de Gran Sasso. Il Pirata haalde verwoestend uit, maar zou vlak voor het einde in zijn roze trui uit de Giro gezet worden door een te hoog hematocrietgehalte.

clock 09:58 09 uur 58. 218 kilometer vandaag, goed voor de op één na langste etappe. Enkel volgende woensdag doen we er met een rit van 219 kilometer nog een schepje bovenop. Met 3.900 hoogtemeters is dit ook de eerste 4-sterrenrit van deze Giro. Het is zeker niet de zwaarste bergrit, maar de hoogte en de lengte van de slotklim rechtvaardigen die status. Grosso modo kunnen we zeggen dat het wegdek in de laatste 45 kilometer uitsluitend helt, al is dat lang niet overal even zwaar. De eigenlijke slotklim naar Campo Imperatore bedraagt 26,4 kilometer met een gemiddelde van 3,4 procent en pieken tot 13 procent. De laatste 4 kilometer zijn zware kost. . 218 kilometer vandaag, goed voor de op één na langste etappe. Enkel volgende woensdag doen we er met een rit van 219 kilometer nog een schepje bovenop. Met 3.900 hoogtemeters is dit ook de eerste 4-sterrenrit van deze Giro. Het is zeker niet de zwaarste bergrit, maar de hoogte en de lengte van de slotklim rechtvaardigen die status. Grosso modo kunnen we zeggen dat het wegdek in de laatste 45 kilometer uitsluitend helt, al is dat lang niet overal even zwaar. De eigenlijke slotklim naar Campo Imperatore bedraagt 26,4 kilometer met een gemiddelde van 3,4 procent en pieken tot 13 procent. De laatste 4 kilometer zijn zware kost.

clock 09:50 Corona bij Bora-Hansgrohe. Bora-Hansgrohe verliest een pion: Giovanni Aleotti verlaat de Giro door corona. . 09 uur 50. give up Corona bij Bora-Hansgrohe Bora-Hansgrohe verliest een pion: Giovanni Aleotti verlaat de Giro door corona.

clock 08:59 08 uur 59. Aanvallers of klassementsrenners aan zet? Een klimmer als Brandon McNulty (UAE) staat op meer dan 10 minuten van de roze trui. Krijgt de Amerikaan vandaag een vrijgeleide van de toppers? "Ineos heeft de sleutel in handen om er een spectaculaire etappe van te maken", stelt Renaat Schotte. "En dan krijgen we een show tussen de klassementsrenners richting Campo Imperatore." . Aanvallers of klassementsrenners aan zet? Een klimmer als Brandon McNulty (UAE) staat op meer dan 10 minuten van de roze trui. Krijgt de Amerikaan vandaag een vrijgeleide van de toppers?

clock 08:57 08 uur 57. Renaat Schotte: "Volgen, volgen, volgen voor Remco". Kan Remco Evenepoel zich bedwingen? Of zet hij vandaag zijn wekenlange voorbereiding een eerste keer om in een explosie bergop? "De logica zegt dat Evenepoel vandaag moet volgen, volgen, volgen. Om zondag toe te slaan in de tweede tijdrit van deze Giro", blikt onze reporter Renaat Schotte vooruit. "Maar als hij kan toeslaan, zal hij toeslaan", weet Schotte ook. . Renaat Schotte: "Volgen, volgen, volgen voor Remco" Kan Remco Evenepoel zich bedwingen? Of zet hij vandaag zijn wekenlange voorbereiding een eerste keer om in een explosie bergop?

clock 07:11 07 uur 11. Primoz Roglic maakt een strijdvaardige indruk voor de eerste échte bergrit in de Giro.

clock 07:07 07 uur 07. De klassementsmannen kunnen zich niet langer verschuilen, ze zullen elkaar morgen testen. Primoz maakt een goeie indruk, dus we hebben er alle vertrouwen in. Het plan is klaar. Marc Reef (ploegleider Jumbo-Visma). De klassementsmannen kunnen zich niet langer verschuilen, ze zullen elkaar morgen testen. Primoz maakt een goeie indruk, dus we hebben er alle vertrouwen in. Het plan is klaar. Marc Reef (ploegleider Jumbo-Visma)

clock 07:07 07 uur 07. Ik ben klaar voor de etappe. Veel jongens zullen er hun zinnen op gezet hebben. Ik verwacht dat het een mooi gevecht wordt. Ik heb er zin in. Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ik ben klaar voor de etappe. Veel jongens zullen er hun zinnen op gezet hebben. Ik verwacht dat het een mooi gevecht wordt. Ik heb er zin in. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

clock 07:06 Het profiel van de rit van vrijdag. 07 uur 06. Het profiel van de rit van vrijdag