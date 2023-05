LIVE Giro: Kleine kopgroep in bergetappe, DSM controleert het peloton

Fase per fase

Fase per fase

clock 14:15 14 uur 15. De 3 overgebleven leiders kamperen nog even op een plateau en beginnen dan aan een lange afdaling richting de vallei. Het peloton klimt intussen klassikaal: ze gunnen de aanvallers nog wat meer speelruimte. 10'24". . De 3 overgebleven leiders kamperen nog even op een plateau en beginnen dan aan een lange afdaling richting de vallei. Het peloton klimt intussen klassikaal: ze gunnen de aanvallers nog wat meer speelruimte. 10'24".

clock 14:12 Roccaraso. De kopgroep luncht op de eerste klim: Davide Bais laat dat stukje kaas niet van zijn brood eten. . 14 uur 12. hill Roccaraso De kopgroep luncht op de eerste klim: Davide Bais laat dat stukje kaas niet van zijn brood eten.

clock 14:07 14 uur 07. Op de klim van 2e categorie is er voorin al verbrokkeling. Henok Mulubrhan haakt af. . Op de klim van 2e categorie is er voorin al verbrokkeling. Henok Mulubrhan haakt af.

clock 14:04 14 uur 04. wielrennen Zaak van de baan voor Lennert Van Eetvelt

clock 14:01 14 uur 01. Bij de tussensprint heeft Mads Pedersen nog wat kruimels opgeraapt voor Michael Matthews. Jonathan Milan, de maglia ciclamino, blijft met lege handen achter. . Bij de tussensprint heeft Mads Pedersen nog wat kruimels opgeraapt voor Michael Matthews. Jonathan Milan, de maglia ciclamino, blijft met lege handen achter.

clock 13:59 13 uur 59. Er zal sowieso wel schade zijn vandaag bij enkele favorieten. . Joao Almeida (UAE). Er zal sowieso wel schade zijn vandaag bij enkele favorieten. Joao Almeida (UAE)

clock 13:54 13 uur 54. We klimmen nu naar Roccaraso: Tim Wellens won er in de Giro van 2016. Bekijk hier nog eens zijn beslissende aanval. We klimmen nu naar Roccaraso: Tim Wellens won er in de Giro van 2016. Bekijk hier nog eens zijn beslissende aanval

clock 13:51 13 uur 51. Lennert Van Eetvelt. Lotto-Dstny rijdt niet mee in deze Giro, maar we kunnen wel positief nieuws melden uit het Belgische kamp. De Franse dopingautoriteit heeft de zaak rond Lennert Van Eetvelt geklasseerd zonder gevolgen. De beloftevolle klimmer stond even aan de kant na een afwijkende controle na het gebruik van een neusspray. . Lennert Van Eetvelt Lotto-Dstny rijdt niet mee in deze Giro, maar we kunnen wel positief nieuws melden uit het Belgische kamp. De Franse dopingautoriteit heeft de zaak rond Lennert Van Eetvelt geklasseerd zonder gevolgen. De beloftevolle klimmer stond even aan de kant na een afwijkende controle na het gebruik van een neusspray.

clock 13:48 13 uur 48. De testa della corsa snelt voorbij aan de traguardo volante. Die tussensprint is min of meer de startlocatie van de eerste officiële klim. Richting Roccaraso buffelen we 7 kilometer aan een gemiddelde van 6,5 procent. . De testa della corsa snelt voorbij aan de traguardo volante. Die tussensprint is min of meer de startlocatie van de eerste officiële klim. Richting Roccaraso buffelen we 7 kilometer aan een gemiddelde van 6,5 procent.

clock 13:43 13 uur 43. De regendruppels hebben de renners al een tijdje achter zich gelaten. Dit droge tussenstuk wordt met open armen ontvangen. Nog 133 kilometer: 8'51" is de bonus van de 4 leiders. . De regendruppels hebben de renners al een tijdje achter zich gelaten. Dit droge tussenstuk wordt met open armen ontvangen. Nog 133 kilometer: 8'51" is de bonus van de 4 leiders.

clock 13:41 13 uur 41. De eindhalte voor vandaag.

clock 13:33 37,6 km/u. Na 2 uur is het gemiddelde gezakt. Als we deze tred aanhouden, dan finishen we rond 17.15 u. . 13 uur 33. average speed 37,6 km/u Na 2 uur is het gemiddelde gezakt. Als we deze tred aanhouden, dan finishen we rond 17.15 u.

clock 13:30 13 uur 30. Geen half werk voor Demi Vollering. Intussen bij de vrouwen... Daar is vandaag met de Ronde van het Baskenland een driedaagse van start gegaan. En er zijn nog zekerheden: in de gietende regen soleerde Demi Vollering naar de zege. De Nederlandse veelvraat weet van geen ophouden. . Geen half werk voor Demi Vollering Intussen bij de vrouwen... Daar is vandaag met de Ronde van het Baskenland een driedaagse van start gegaan. En er zijn nog zekerheden: in de gietende regen soleerde Demi Vollering naar de zege. De Nederlandse veelvraat weet van geen ophouden.

clock 13:30 13 uur 30. Karel Vacek (Corratec) doet misschien een belletje rinkelen. De 22-jarige Tsjech heeft met Mathias nog een 20-jarige broer in het peloton. Mathias Vacek rijdt bij Trek-Segafredo en werd vorig jaar 2e op het WK voor beloften in Wollongong. . Karel Vacek (Corratec) doet misschien een belletje rinkelen. De 22-jarige Tsjech heeft met Mathias nog een 20-jarige broer in het peloton. Mathias Vacek rijdt bij Trek-Segafredo en werd vorig jaar 2e op het WK voor beloften in Wollongong.

clock 13:27 13 uur 27. Nog eens de 4 leiders. Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) Davide Bais (Eolo-Kometa) Henok Mulubrhan (Bardiani) Karel Vacek (Corratec) . Nog eens de 4 leiders Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) Davide Bais (Eolo-Kometa) Henok Mulubrhan (Bardiani) Karel Vacek (Corratec)

clock 13:23 13 uur 23. Of deze slotklim iets voor mij is? Het is zeker niet de lastigste beklimming van deze Giro. Het zal eerder conservatief blijven tot de laatste 5 kilometer. . Jay Vine (UAE). Of deze slotklim iets voor mij is? Het is zeker niet de lastigste beklimming van deze Giro. Het zal eerder conservatief blijven tot de laatste 5 kilometer. Jay Vine (UAE)

clock 13:19 13 uur 19. Alpecin-Deceuninck rijdt nog met z'n zessen rond. Ramon Sinkeldam verdween door maagproblemen uit deze Giro, Nicola Conci testte positief op corona en verscheen vandaag niet meer aan de start. Ook ritwinnaar Kaden Groves zou op de sukkel zijn met een verkoudheid. . Alpecin-Deceuninck rijdt nog met z'n zessen rond. Ramon Sinkeldam verdween door maagproblemen uit deze Giro, Nicola Conci testte positief op corona en verscheen vandaag niet meer aan de start. Ook ritwinnaar Kaden Groves zou op de sukkel zijn met een verkoudheid.

clock 13:16 13 uur 16. Lennard Kämna straks nog eens 22e? Een naam die op vele favorietenlijstjes voor vandaag opduikt, is Lennard Kämna. De Duitser won vorig jaar op de Etna. In deze Giro legt hij een bijzonder regelmaat bij zijn uitslagen. De voorbije 6 dagen werd hij 22e, 22e, 23e, 18e, 16e en 22e. In het klassement staat hij 11e op 1'54". . Lennard Kämna straks nog eens 22e? Een naam die op vele favorietenlijstjes voor vandaag opduikt, is Lennard Kämna. De Duitser won vorig jaar op de Etna. In deze Giro legt hij een bijzonder regelmaat bij zijn uitslagen. De voorbije 6 dagen werd hij 22e, 22e, 23e, 18e, 16e en 22e. In het klassement staat hij 11e op 1'54".