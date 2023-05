LIVE Giro: Eerste echte aankomst bergop tussen de sneeuwmuren

Ploegleider Klaas Lodewyck heeft zijn visie bij de start gegeven. "Er staan veel jongens al op een grote afstand. DSM zal er geen baat bij hebben om een kopgroep terug te halen, wij ook niet als er geen gevaarlijke mannen mee zijn. Ik vermoed dat de vlucht vooruit kan blijven", vertelt de sportdirecteur van Soudal-Quick Step.

In de Vuelta sloeg Remco Evenepoel toe in de eerste bergrit. "Of dat vandaag een optie is? Dat kan, maar we moeten eerst kijken hoe alles verloopt en hoe hij zich voelt. Dan bekijken we wat er mogelijk is op het einde."

"Remco had gisteren een glimlach op zijn gezicht in de bus. Hij had geen last en dat doet het beste vermoeden voor vandaag."