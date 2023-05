LIVE Giro: Eerste aankomst bergop, kopgroep krijgt meer dan 12 minuten

clock 14:48 12'06". Nog 88 kilometer. De 3 leiders enteren de vallei richting de slotklim. Bij het bord van de laatste 45 kilometer begint de bergtocht. Onderschat het peloton de capaciteiten van het trio? 12'06" is nog altijd een zeer riante bonus. . 14 uur 48. time difference 12'06" Nog 88 kilometer. De 3 leiders enteren de vallei richting de slotklim. Bij het bord van de laatste 45 kilometer begint de bergtocht. Onderschat het peloton de capaciteiten van het trio? 12'06" is nog altijd een zeer riante bonus.

clock 14:45 14 uur 45. Vine tot 2027. UAE is tevreden over Jay Vine. De Australiër is er nog maar enkele maanden aan de slag, maar is nu al vastgelegd tot 2027. De Emiraten hebben de nieuwe duel zonet verspreid. . Vine tot 2027 UAE is tevreden over Jay Vine. De Australiër is er nog maar enkele maanden aan de slag, maar is nu al vastgelegd tot 2027. De Emiraten hebben de nieuwe duel zonet verspreid.

clock 14:45 DSM bepaalt het tempo in het peloton. 14 uur 45. DSM bepaalt het tempo in het peloton

clock 14:44 14 uur 44. Ik hoop dat het gevoel beter is dan gisteren. Dat was toch een lastige dag. . Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Ik hoop dat het gevoel beter is dan gisteren. Dat was toch een lastige dag. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

clock 14:39 14 uur 39. In dit peloton waren sommige jongens al van de partij bij de laatste finish op Gran Sasso 5 jaar geleden. Thibaut Pinot eindigde 2e, Patrick Konrad 13e, Sam Oomen 20e. Ook onder meer Jan Hirt, Jack Haig, Mattia Cattaneo en Hugh Carthy beschikken over parcourskennis. . In dit peloton waren sommige jongens al van de partij bij de laatste finish op Gran Sasso 5 jaar geleden. Thibaut Pinot eindigde 2e, Patrick Konrad 13e, Sam Oomen 20e. Ook onder meer Jan Hirt, Jack Haig, Mattia Cattaneo en Hugh Carthy beschikken over parcourskennis.

clock 14:34 14 uur 34. Het aantrekken van de beenstukken ging moeizaam, het verwijderen gaat iets minder stroef voor de roze trui. Hij wordt op zijn fiets geduwd door een ploegmakker terwijl hij zich in het pashokje bevindt. . Het aantrekken van de beenstukken ging moeizaam, het verwijderen gaat iets minder stroef voor de roze trui. Hij wordt op zijn fiets geduwd door een ploegmakker terwijl hij zich in het pashokje bevindt.

clock 14:31 14 uur 31. In het peloton is er geen vuiltje aan de lucht, maar Matthew Riccitello en Sepp Kuss vloeken even. De 2 Amerikanen haken in elkaar in de bevoorradingszone. . In het peloton is er geen vuiltje aan de lucht, maar Matthew Riccitello en Sepp Kuss vloeken even. De 2 Amerikanen haken in elkaar in de bevoorradingszone.

clock 14:30 14 uur 30. Het adembenemende decor van de slotklim.

clock 14:29 14 uur 29. De voorlopige tussenstand in het bergklassement: Thibaut Pinot - 42 Amanuel Ghebreigzabhier - 26 Aurélien Paret-Peintre - 22 Francesco Gavazzi - 18 Davide Bais - 18 . De voorlopige tussenstand in het bergklassement: Thibaut Pinot - 42 Amanuel Ghebreigzabhier - 26 Aurélien Paret-Peintre - 22 Francesco Gavazzi - 18 Davide Bais - 18

clock 14:24 14 uur 24. Voor wie nu voor het eerst komt piepen: de tocht door de Apennijnen is voorlopig een lange geeuw. Er was amper animo om in de vlucht van de dag te geraken. 4 aanvallers reden meteen weg, Simone Petilli is al een tijdje de virtuele maglia rosa. Nog 110 kilometer en ze bewaren nog steeds 11'23". Alle ballen op de slotklim van ruim 25 kilometer. . Voor wie nu voor het eerst komt piepen: de tocht door de Apennijnen is voorlopig een lange geeuw. Er was amper animo om in de vlucht van de dag te geraken. 4 aanvallers reden meteen weg, Simone Petilli is al een tijdje de virtuele maglia rosa. Nog 110 kilometer en ze bewaren nog steeds 11'23". Alle ballen op de slotklim van ruim 25 kilometer.

clock 14:15 14 uur 15. De 3 overgebleven leiders kamperen nog even op een plateau en beginnen dan aan een lange afdaling richting de vallei. Het peloton klimt intussen klassikaal: ze gunnen de aanvallers nog wat meer speelruimte. 10'24". . De 3 overgebleven leiders kamperen nog even op een plateau en beginnen dan aan een lange afdaling richting de vallei. Het peloton klimt intussen klassikaal: ze gunnen de aanvallers nog wat meer speelruimte. 10'24".

clock 14:12 Roccaraso. De kopgroep luncht op de eerste klim: Davide Bais laat dat stukje kaas niet van zijn brood eten. . 14 uur 12. hill Roccaraso De kopgroep luncht op de eerste klim: Davide Bais laat dat stukje kaas niet van zijn brood eten.

clock 14:07 14 uur 07. Op de klim van 2e categorie is er voorin al verbrokkeling. Henok Mulubrhan haakt af. . Op de klim van 2e categorie is er voorin al verbrokkeling. Henok Mulubrhan haakt af.

clock 14:01 14 uur 01. Bij de tussensprint heeft Mads Pedersen nog wat kruimels opgeraapt voor Michael Matthews. Jonathan Milan, de maglia ciclamino, blijft met lege handen achter. . Bij de tussensprint heeft Mads Pedersen nog wat kruimels opgeraapt voor Michael Matthews. Jonathan Milan, de maglia ciclamino, blijft met lege handen achter.

clock 13:59 13 uur 59. Er zal sowieso wel schade zijn vandaag bij enkele favorieten. . Joao Almeida (UAE). Er zal sowieso wel schade zijn vandaag bij enkele favorieten. Joao Almeida (UAE)

clock 13:54 13 uur 54. We klimmen nu naar Roccaraso: Tim Wellens won er in de Giro van 2016. Bekijk hier nog eens zijn beslissende aanval. We klimmen nu naar Roccaraso: Tim Wellens won er in de Giro van 2016. Bekijk hier nog eens zijn beslissende aanval

clock 13:51 13 uur 51. Lennert Van Eetvelt. Lotto-Dstny rijdt niet mee in deze Giro, maar we kunnen wel positief nieuws melden uit het Belgische kamp. De Franse dopingautoriteit heeft de zaak rond Lennert Van Eetvelt geklasseerd zonder gevolgen. De beloftevolle klimmer stond even aan de kant na een afwijkende controle na het gebruik van een neusspray. . Lennert Van Eetvelt Lotto-Dstny rijdt niet mee in deze Giro, maar we kunnen wel positief nieuws melden uit het Belgische kamp. De Franse dopingautoriteit heeft de zaak rond Lennert Van Eetvelt geklasseerd zonder gevolgen. De beloftevolle klimmer stond even aan de kant na een afwijkende controle na het gebruik van een neusspray.

clock 13:48 13 uur 48. De testa della corsa snelt voorbij aan de traguardo volante. Die tussensprint is min of meer de startlocatie van de eerste officiële klim. Richting Roccaraso buffelen we 7 kilometer aan een gemiddelde van 6,5 procent. . De testa della corsa snelt voorbij aan de traguardo volante. Die tussensprint is min of meer de startlocatie van de eerste officiële klim. Richting Roccaraso buffelen we 7 kilometer aan een gemiddelde van 6,5 procent.