LIVE Giro: Vandaag geen regen in Napoli, koersscenario valt weer moeilijk te voorspellen

clock 12:15 Veel aandacht en vragen voor de entourage van de wereldkampioen. Let vooral op de gunstige weersomstandigheden. . 12 uur 15. Veel aandacht en vragen voor de entourage van de wereldkampioen. Let vooral op de gunstige weersomstandigheden.

clock 11:53 11 uur 53. Het is met 2.800 hoogtemeters een relatief pittige rit. Maar toch denk ik dat we weer zullen sprinten. Er zijn nog altijd veel ploegen en renners die voorlopig op hun honger blijven zitten. José De Cauwer. Het is met 2.800 hoogtemeters een relatief pittige rit. Maar toch denk ik dat we weer zullen sprinten. Er zijn nog altijd veel ploegen en renners die voorlopig op hun honger blijven zitten. José De Cauwer

clock 11:50 11 uur 50. Het is afwachten of de slachtoffers van gisteren straks allemaal kunnen starten. Bij AG2R-Citroën is er goed nieuws: Andrea Vendrame plooit niet en stapt straks uit de ploegbus richting het podium. De Italiaan werd na de schuiver van Mark Cavendish in het decor gekatapulteerd. . Het is afwachten of de slachtoffers van gisteren straks allemaal kunnen starten. Bij AG2R-Citroën is er goed nieuws: Andrea Vendrame plooit niet en stapt straks uit de ploegbus richting het podium. De Italiaan werd na de schuiver van Mark Cavendish in het decor gekatapulteerd.

clock 10:50 10 uur 50. Giro Opgaves in de Giro: eerste coronageval in de Ronde van Italië

clock 10:38 10 uur 38. Spreken de spieren van Evenepoel vooral vrijdag? Vallen in een grote ronde, het was gisteren geen primeur voor Remco Evenepoel. In de Vuelta van vorig jaar kwam de rode trui ten val in de 12e rit in een afdaling. Op wat schaafwonden na leek de schade mee te vallen. Maar het wielerwetboek is duidelijk: de echte reactie volgt meestal pas twee dagen na zo'n crash. Dat bleek toen ook op de Sierra Nevada, waar Evenepoel tijd verloor. Vandaag wordt een vervelende dag, maar de spieren zullen vermoedelijk vooral vrijdag tegenpruttelen. Geen prettig vooruitzicht, want net vrijdag hebben we dus de eerste passage boven de 2.000 meter richting Campo Imperatore. . Spreken de spieren van Evenepoel vooral vrijdag? Vallen in een grote ronde, het was gisteren geen primeur voor Remco Evenepoel. In de Vuelta van vorig jaar kwam de rode trui ten val in de 12e rit in een afdaling. Op wat schaafwonden na leek de schade mee te vallen. Maar het wielerwetboek is duidelijk: de echte reactie volgt meestal pas twee dagen na zo'n crash. Dat bleek toen ook op de Sierra Nevada, waar Evenepoel tijd verloor. Vandaag wordt een vervelende dag, maar de spieren zullen vermoedelijk vooral vrijdag tegenpruttelen. Geen prettig vooruitzicht, want net vrijdag hebben we dus de eerste passage boven de 2.000 meter richting Campo Imperatore.

clock 09:44 Laat het een les zijn voor wielerfans die zelf beelden blijven schieten: de gevolgen kunnen bijzonder pijnlijk zijn. . 09 uur 44. Laat het een les zijn voor wielerfans die zelf beelden blijven schieten: de gevolgen kunnen bijzonder pijnlijk zijn.

clock 09:40 Geen regen? Gisteren viel de regen met bakken uit de lucht en de wegen in Campania waren als bruine zeep. Ook in Napoli werd gevreesd voor gedruppel, wat voor hectiek zou zorgen op de Zuid-Italiaanse wegen die regen niet gewoon zijn en waar altijd wat meer olie op het wegdek ligt. Maar de renners zouden ontsnappen aan het onheil: bij een graad of 19 zou het overwegend droog blijven. . 09 uur 40. rain Geen regen? Gisteren viel de regen met bakken uit de lucht en de wegen in Campania waren als bruine zeep. Ook in Napoli werd gevreesd voor gedruppel, wat voor hectiek zou zorgen op de Zuid-Italiaanse wegen die regen niet gewoon zijn en waar altijd wat meer olie op het wegdek ligt. Maar de renners zouden ontsnappen aan het onheil: bij een graad of 19 zou het overwegend droog blijven.

clock 09:37 09 uur 37. Het is een gezegde dat we in deze Giro nog vaak zullen kunnen hanteren: het kan vriezen of dooien. Dat heeft niet meteen met de weersomstandigheden te maken, wel met de aard van het parcours. Over een afstand van "slechts" 162 kilometer liggen toch weer 2.800 hoogtemeters. Vanuit Napoli glijdt het peloton langs de Vesuvius en beklimmingen van 2e en 3e categorie zijn op papier de enige hindernissen van de dag. De laatste 55 kilometer zijn min of meer vlak en spelen in de kaart van de sprinters, maar overleeft iedereen die bulten in Zuid-Italië en hoe gretig zijn de baroudeurs? Gisteren was het een lamlendig boeltje bij de start, vandaag verwachten we meer actie. . Het is een gezegde dat we in deze Giro nog vaak zullen kunnen hanteren: het kan vriezen of dooien. Dat heeft niet meteen met de weersomstandigheden te maken, wel met de aard van het parcours. Over een afstand van "slechts" 162 kilometer liggen toch weer 2.800 hoogtemeters. Vanuit Napoli glijdt het peloton langs de Vesuvius en beklimmingen van 2e en 3e categorie zijn op papier de enige hindernissen van de dag. De laatste 55 kilometer zijn min of meer vlak en spelen in de kaart van de sprinters, maar overleeft iedereen die bulten in Zuid-Italië en hoe gretig zijn de baroudeurs? Gisteren was het een lamlendig boeltje bij de start, vandaag verwachten we meer actie.

clock 09:33 09 uur 33. Dag 6 in de Giro.

clock 09:05 09 uur 05. Vandaag is het zeker ook geen makkelijke rit. Langs de Amalfitaanse kust is er geen meter recht en plat. Het wordt weer de hele dag zweten en proberen je plaats in het peloton te houden. We gaan dag per dag bekijken hoe Remco zich voelt. Het lichaam reageert immers ook op blessures en inslagen. Teambaas Patrick Lefevere. Vandaag is het zeker ook geen makkelijke rit. Langs de Amalfitaanse kust is er geen meter recht en plat. Het wordt weer de hele dag zweten en proberen je plaats in het peloton te houden. We gaan dag per dag bekijken hoe Remco zich voelt. Het lichaam reageert immers ook op blessures en inslagen. Teambaas Patrick Lefevere

clock 07:32 07 uur 32. Evenepoel was niet de enige die viel, ook Roglic, zijn aartsrivaal op de eindzege, viel. De Sloveen was oké. Hij sprak ook even met Evenepoel. Die had bij Roglic aangegeven dat hij oké is. Dat zijn berichten die optimistisch stemmen. Renaat Schotte, onze man in Italië. Evenepoel was niet de enige die viel, ook Roglic, zijn aartsrivaal op de eindzege, viel. De Sloveen was oké. Hij sprak ook even met Evenepoel. Die had bij Roglic aangegeven dat hij oké is. Dat zijn berichten die optimistisch stemmen. Renaat Schotte, onze man in Italië

clock 07:31 07 uur 31. De dokter klinkt al bij al optimistisch. Hij heeft het over een moeilijke dag donderdag, maar de moeilijkste dag wordt misschien vrijdag. Dan is er een bergrit. Vaak is de 2e dag na een valpartij de moeilijkste. Renaat Schotte in Italië. De dokter klinkt al bij al optimistisch. Hij heeft het over een moeilijke dag donderdag, maar de moeilijkste dag wordt misschien vrijdag. Dan is er een bergrit. Vaak is de 2e dag na een valpartij de moeilijkste. Renaat Schotte in Italië

clock 07:30 07 uur 30. Onze man in Laat: "Duel Evenepoel-Roglic voorlopig niet in gevaar". Onze man in Laat: "Duel Evenepoel-Roglic voorlopig niet in gevaar"

clock 07:25 07 uur 25. Wat vrijdag? Evenepoel zal een paar dagen nodig hebben om de impact van zijn valpartijen op spieren en bekken uit te zitten. De tweede dag is vaak de lastigste na een val, geldt een volkswijsheid. De rit van vrijdag is niet van de poes. We gaan boven de 200 km en trekken voor het eerst boven de grens van 2.000 meter: een lange finale eindigt met de eerste echte finish bergop op Campo Imeratore. Het gaat 26 km bergop aan gemiddeld 3,4 procent, maar in de laatste 4 km ligt het gemiddelde op 8,2% met pieken tot 13% in de slotkilometer. . Wat vrijdag? Evenepoel zal een paar dagen nodig hebben om de impact van zijn valpartijen op spieren en bekken uit te zitten. De tweede dag is vaak de lastigste na een val, geldt een volkswijsheid. De rit van vrijdag is niet van de poes.



We gaan boven de 200 km en trekken voor het eerst boven de grens van 2.000 meter: een lange finale eindigt met de eerste echte finish bergop op Campo Imeratore. Het gaat 26 km bergop aan gemiddeld 3,4 procent, maar in de laatste 4 km ligt het gemiddelde op 8,2% met pieken tot 13% in de slotkilometer.