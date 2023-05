LIVE Giro: Kopgroep spat uit elkaar, geloste Cavendish keert niet meer terug

clock 15:55 15 uur 55. Godzijdank regent het niet, want de afzink is inderdaad geen gezondheidswandeling. Remco Evenepoel rijdt in 3e positie in het peloton rond. . Godzijdank regent het niet, want de afzink is inderdaad geen gezondheidswandeling. Remco Evenepoel rijdt in 3e positie in het peloton rond.

clock 15:52 15 uur 52. Als er straks gesprint wordt, dan lonkt onze Belgische bril naar Arne Marit. De sprinttroef van Intermarché-Circus-Wanty werd evenwel in het groepje van Mark Cavendish gesignaleerd. Hij zal dus geen rol van betekenis spelen.

clock 15:51 15 uur 51. Wanneer we beneden zijn, ligt de lijn van de tussensprint voor de bonificaties. Er zit echter nog voldoende volk tussen het kopduo en het peloton om die kruimels op te kuisen.

clock 15:48 15 uur 48. Over de weersomstandigheden kan het peloton vandaag niet mopperen. Morgen wordt het andere koek: het wordt slechts een graad of 3 op de top van Campo Imperatore, waar het zelfs kan sneeuwen. En zondag tijdens de tijdrit wordt er weer regen verwacht.

clock 15:47 Picco Sant'Angelo. Ook het peloton heeft de bult gerond. De achterstand op de 2 hardrijders: 2'25". Dat lijkt niet genoeg. De nervositeit wakkert ook weer wat aan, want deze afdaling is niet van de poes. Tussen de auto's zien we Filippo Ganna en Davide Ballerini. 15 uur 47. hill Picco Sant'Angelo

clock 15:43 15 uur 43. 2 leiders. De kopgroep snelt naar de top van de Picco Sant'Angelo en het is er hommeles. Oudjes Alessandro De Marchi en Simon Clarke laten de rest in de steek.

clock 15:38 15 uur 38. RETRO: Vorig jaar won Thomas De Gendt in de Giro in Napoli. RETRO: Vorig jaar won Thomas De Gendt in de Giro in Napoli

clock 15:37 15 uur 37. De strijd om de maglia ciclamino is voorlopig een nek-aan-nekrace tussen Jonathan Milan en Kaden Groves: 92 versus 91 punten. Mads Pedersen en Michael Matthews hebben al een grotere achterstand: 56 en 48 punten. In het peloton draagt DSM nog altijd zijn steentje bij, maar voor de roze trui hoeven ze dat eigenlijk niet te doen. Is het dan in functie van Marius Mayrhofer? De snelle Duitser verraste bij het begin van het seizoen in de Cadel Evans Road Race.

clock 15:33 40,2 km/u. Na ruim 2 uur bedraagt het gemiddelde 40,2 km/u. We naderen de voet van de Picco Sant'Angelo, de laatste klim. Nog lastiger dan de beklimming wordt de afdaling. Eens we beneden zijn, rest het peloton nog 55 overwegend vlakke kilometers. 15 uur 33. average speed 40,2 km/u

clock 15:27 15 uur 27. De 5 winnende ploegen tot dusver Soudal-Quick Step (Evenepoel) Bahrain Victorious (Milan) Jayco-AlUla (Matthews) AG2R-Citroën (Paret-Peintre) Alpecin-Deceuninck (Groves)

clock 15:24 15 uur 24. Ik kan niet echt tevreden zijn over mijn eerste dagen van deze Giro. Ik had niet de beste benen en gisteren had ik vooral pech door die valpartijen. Pascal Ackermann (UAE).

clock 15:21 15 uur 21. De vluchters verliezen langzaam maar zeker tijd.

clock 15:20 15 uur 20. In het peloton zien we momenteel een entente van DSM, Trek-Segafredo en Bahrain Victorious. Nog 80 kilometer: de slingerafdalingen laten verslapping van de concentratie op geen enkel moment toe.

clock 15:17 15 uur 17. Cavendish is nog niet terug. We zijn iets te voorbarig geweest: Mark Cavendish is nog altijd aan het achtervolgen. Met drie Kazachse bodyguards wordt hij op 2 minuten gesignaleerd. Dat lijkt game over.

clock 15:15 15 uur 15. Alessandro De Marchi en Simon Clarke zijn met hun 36 lentes echte stielmannen, Francesco Gavazzi doet met 38 nog beter. De Italiaan beleefde 10 jaar geleden zijn hoogconjunctuur met ritzeges in de Vuelta en de Ronde van het Baskenland. Bij de ploeg van Ivan Basso probeert hij de jongeren als wegkapitein te onderwijzen.

clock 15:15 15 uur 15. Evenepoel zit veilig in de buik van het peloton.

clock 15:11 3'45". Langs de adembenemende kustlijn is het verschil status quo. Het peloton is ook weer stevig aangedikt. Onder meer Mark Cavendish is terug. In de Giro van 2013 won hij de openingsrit in... Napoli. 15 uur 11. time difference 3'45"

clock 15:08 15 uur 08. Remco Evenepoel heeft deze etappe verkend en is dus op de hoogte van de vele bananenschillen. Met zijn blauwe ploegmaats kampeert hij na de blokken van UAE, Ineos, Bahrain en Jumbo-Visma.

clock 15:05 15 uur 05. Ineos verdwijnt van de eerste rijen, UAE neemt over. Het lijkt vooral een kwestie van veiligheid inbouwen. Intussen wordt Alessandro Verre eindelijk uit zijn lijden verlost na een halve dag in niemandsland tussen de kopgroep en het peloton.