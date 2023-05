LIVE Giro: Concentratie en spanning in het peloton door technische afdalingen

clock 15:24 15 uur 24. Ik kan niet echt tevreden zijn over mijn eerste dagen van deze Giro. Ik had niet de beste benen en gisteren had ik vooral pech door die valpartijen. . Pascal Ackermann (UAE). Ik kan niet echt tevreden zijn over mijn eerste dagen van deze Giro. Ik had niet de beste benen en gisteren had ik vooral pech door die valpartijen. Pascal Ackermann (UAE)

clock 15:21 15 uur 21. De vluchters verliezen langzaam maar zeker tijd.

clock 15:20 15 uur 20. In het peloton zien we momenteel een entente van DSM, Trek-Segafredo en Bahrain Victorious. Nog 80 kilometer: de slingerafdalingen laten verslapping van de concentratie op geen enkel moment toe. . In het peloton zien we momenteel een entente van DSM, Trek-Segafredo en Bahrain Victorious. Nog 80 kilometer: de slingerafdalingen laten verslapping van de concentratie op geen enkel moment toe.

clock 15:17 15 uur 17. Cavendish is nog niet terug. We zijn iets te voorbarig geweest: Mark Cavendish is nog altijd aan het achtervolgen. Met drie Kazachse bodyguards wordt hij op 2 minuten gesignaleerd. Dat lijkt game over. . Cavendish is nog niet terug We zijn iets te voorbarig geweest: Mark Cavendish is nog altijd aan het achtervolgen. Met drie Kazachse bodyguards wordt hij op 2 minuten gesignaleerd. Dat lijkt game over.

clock 15:15 15 uur 15. Alessandro De Marchi en Simon Clarke zijn met hun 36 lentes echte stielmannen, Francesco Gavazzi doet met 38 nog beter. De Italiaan beleefde 10 jaar geleden zijn hoogconjunctuur met ritzeges in de Vuelta en de Ronde van het Baskenland. Bij de ploeg van Ivan Basso probeert hij de jongeren als wegkapitein te onderwijzen. . Alessandro De Marchi en Simon Clarke zijn met hun 36 lentes echte stielmannen, Francesco Gavazzi doet met 38 nog beter. De Italiaan beleefde 10 jaar geleden zijn hoogconjunctuur met ritzeges in de Vuelta en de Ronde van het Baskenland. Bij de ploeg van Ivan Basso probeert hij de jongeren als wegkapitein te onderwijzen.

clock 15:15 15 uur 15. Evenepoel zit veilig in de buik van het peloton.

clock 15:11 3'45". Langs de adembenemende kustlijn is het verschil status quo. Het peloton is ook weer stevig aangedikt. Onder meer Mark Cavendish is terug. In de Giro van 2013 won hij de openingsrit in... Napoli. . 15 uur 11. time difference 3'45" Langs de adembenemende kustlijn is het verschil status quo. Het peloton is ook weer stevig aangedikt. Onder meer Mark Cavendish is terug. In de Giro van 2013 won hij de openingsrit in... Napoli.

clock 15:08 15 uur 08. Remco Evenepoel heeft deze etappe verkend en is dus op de hoogte van de vele bananenschillen. Met zijn blauwe ploegmaats kampeert hij na de blokken van UAE, Ineos, Bahrain en Jumbo-Visma. . Remco Evenepoel heeft deze etappe verkend en is dus op de hoogte van de vele bananenschillen. Met zijn blauwe ploegmaats kampeert hij na de blokken van UAE, Ineos, Bahrain en Jumbo-Visma.

clock 15:05 15 uur 05. Ineos verdwijnt van de eerste rijen, UAE neemt over. Het lijkt vooral een kwestie van veiligheid inbouwen. Intussen wordt Alessandro Verre eindelijk uit zijn lijden verlost na een halve dag in niemandsland tussen de kopgroep en het peloton. . Ineos verdwijnt van de eerste rijen, UAE neemt over. Het lijkt vooral een kwestie van veiligheid inbouwen. Intussen wordt Alessandro Verre eindelijk uit zijn lijden verlost na een halve dag in niemandsland tussen de kopgroep en het peloton.

clock 15:00 15 uur . Situatie. 5 leiders (Clarke, De Marchi, Gavazzi, Quarterman, Delettre) 1 wanhopige tegenaanvaller (Verre) op 1'55" peloton op 3'20" In de grote groep heeft Ineos van jetje gegeven op de eerste klim van de dag. Sprinters als Mark Cavendish en Fernando Gaviria zijn gelost. . Situatie 5 leiders (Clarke, De Marchi, Gavazzi, Quarterman, Delettre) 1 wanhopige tegenaanvaller (Verre) op 1'55" peloton op 3'20" In de grote groep heeft Ineos van jetje gegeven op de eerste klim van de dag. Sprinters als Mark Cavendish en Fernando Gaviria zijn gelost.

clock 14:57 14 uur 57. We schuiven stilaan door richting de Amalfi-kust en dat betekent dat de plaatjes beeldschoon zijn. Voor iedereen is het een zegen dat het weer niet zo slecht als gisteren is, alleen al voor het promomateriaal. . We schuiven stilaan door richting de Amalfi-kust en dat betekent dat de plaatjes beeldschoon zijn. Voor iedereen is het een zegen dat het weer niet zo slecht als gisteren is, alleen al voor het promomateriaal.

clock 14:53 14 uur 53. Ik ben erg tevreden over hoe mijn benen voelen. Ik wil resultaten behalen, maar dit blijft wel een voorbereiding voor de Tour. . Mark Cavendish (Astana). Ik ben erg tevreden over hoe mijn benen voelen. Ik wil resultaten behalen, maar dit blijft wel een voorbereiding voor de Tour. Mark Cavendish (Astana)

clock 14:50 14 uur 50. Op dit stuk van het parcours ligt het wegdek er gelukkig droog bij. Geen overbodige luxe gezien het technische karakter van de afdalingen vandaag. Zou Ineos door het strakke tempo vooral Remco Evenepoel willen raken? De wereldkampioen had misschien gehoopt op een vrij rustige dag, maar op deze manier wordt hij niet gespaard. . Op dit stuk van het parcours ligt het wegdek er gelukkig droog bij. Geen overbodige luxe gezien het technische karakter van de afdalingen vandaag. Zou Ineos door het strakke tempo vooral Remco Evenepoel willen raken? De wereldkampioen had misschien gehoopt op een vrij rustige dag, maar op deze manier wordt hij niet gespaard.

clock 14:46 14 uur 46. Nog 104 kilometer en door het geram van Laurens De Plus is de bonus van de 5 leiders geslonken tot 3'21". Hebben de Britten geluisterd naar Wielerclub Wattage en willen ze een nummertje opvoeren? Ze nemen de rit alleszins onverwacht in handen en dat is een prettige ontwikkeling. . Nog 104 kilometer en door het geram van Laurens De Plus is de bonus van de 5 leiders geslonken tot 3'21". Hebben de Britten geluisterd naar Wielerclub Wattage en willen ze een nummertje opvoeren? Ze nemen de rit alleszins onverwacht in handen en dat is een prettige ontwikkeling.

clock 14:44 Wat voeren zij in hun schild? 14 uur 44. Wat voeren zij in hun schild?

clock 14:42 14 uur 42. Laurens De Plus verlaat de cockpit niet, Remco Evenepoel wordt goed voorin gehouden door Mattia Cattaneo. Hij heeft een beschermend jasje boven zijn regenboogtrui aangetrokken. . Laurens De Plus verlaat de cockpit niet, Remco Evenepoel wordt goed voorin gehouden door Mattia Cattaneo. Hij heeft een beschermend jasje boven zijn regenboogtrui aangetrokken.

clock 14:40 14 uur 40. Voor de geloste sprinters - met onder meer Fernando Gaviria - is een terugkeer nog niet meteen aan de orde. Na een korte afdaling krijgen we nog een uitloper bergop. . Voor de geloste sprinters - met onder meer Fernando Gaviria - is een terugkeer nog niet meteen aan de orde. Na een korte afdaling krijgen we nog een uitloper bergop.

clock 14:36 Valico di Chiunzi. De beklimming van 2e categorie is achter de rug. De achterstand van het peloton: 4'15". Rekt Ineos deze inspanning nog even tijdens en na de afdaling? Er haken steeds meer renners af. Ook Alpecin-Deceuninck ziet enkele pionnen in de achterhoede belanden. . 14 uur 36. hill Valico di Chiunzi De beklimming van 2e categorie is achter de rug. De achterstand van het peloton: 4'15". Rekt Ineos deze inspanning nog even tijdens en na de afdaling? Er haken steeds meer renners af. Ook Alpecin-Deceuninck ziet enkele pionnen in de achterhoede belanden.