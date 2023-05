Hoe komt Remco Evenepoel de dag door in korte Napels-rit in Giro? "Optimistische berichten"

clock 07:32 07 uur 32. Evenepoel was niet de enige die viel, ook Roglic, zijn aartsrivaal op de eindzege, viel. De Sloveen was oké. Hij sprak ook even met Evenepoel. Die had bij Roglic aangegeven dat hij oké is. Dat zijn berichten die optimistisch stemmen. Renaat Schotte, onze man in Italië. Evenepoel was niet de enige die viel, ook Roglic, zijn aartsrivaal op de eindzege, viel. De Sloveen was oké. Hij sprak ook even met Evenepoel. Die had bij Roglic aangegeven dat hij oké is. Dat zijn berichten die optimistisch stemmen. Renaat Schotte, onze man in Italië

clock 07:31 07 uur 31. De dokter klinkt al bij al optimistisch. Hij heeft het over een moeilijke dag donderdag, maar de moeilijkste dag wordt misschien vrijdag. Dan is er een bergrit. Vaak is de 2e dag na een valpartij de moeilijkste. Renaat Schotte in Italië. De dokter klinkt al bij al optimistisch. Hij heeft het over een moeilijke dag donderdag, maar de moeilijkste dag wordt misschien vrijdag. Dan is er een bergrit. Vaak is de 2e dag na een valpartij de moeilijkste. Renaat Schotte in Italië

clock 07:30 07 uur 30. Onze man in Laat: "Duel Evenepoel-Roglic voorlopig niet in gevaar". Onze man in Laat: "Duel Evenepoel-Roglic voorlopig niet in gevaar"

clock 07:25 07 uur 25. Wat vrijdag? Evenepoel zal een paar dagen nodig hebben om de impact van zijn valpartijen op spieren en bekken uit te zitten. De tweede dag is vaak de lastigste na een val, geldt een volkswijsheid. De rit van vrijdag is niet van de poes. We gaan boven de 200 km en trekken voor het eerst boven de grens van 2.000 meter: een lange finale eindigt met de eerste echte finish bergop op Campo Imeratore. Het gaat 26 km bergop aan gemiddeld 3,4 procent, maar in de laatste 4 km ligt het gemiddelde op 8,2% met pieken tot 13% in de slotkilometer. . Wat vrijdag? Evenepoel zal een paar dagen nodig hebben om de impact van zijn valpartijen op spieren en bekken uit te zitten. De tweede dag is vaak de lastigste na een val, geldt een volkswijsheid. De rit van vrijdag is niet van de poes.



We gaan boven de 200 km en trekken voor het eerst boven de grens van 2.000 meter: een lange finale eindigt met de eerste echte finish bergop op Campo Imeratore. Het gaat 26 km bergop aan gemiddeld 3,4 procent, maar in de laatste 4 km ligt het gemiddelde op 8,2% met pieken tot 13% in de slotkilometer.