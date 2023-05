LIVE: Remco Evenepoel likt zijn wonden en rijdt weer in het peloton

Zoek niet naar een roze Remco Evenepoel, onze landgenoot trekt vandaag zijn wereldkampioenentrui aan. De Noor Andreas Leknessund (DSM) pakte gisteren met de zegen van de kopman van Soudal-Quick Step de Giro-leiding over. De eerste 120 van 170 kilometers in rit 5 is geaccidenteerd, daarna gaat het bergaf en is het vlak. Volg de rit hier met tekst of vanaf 13 uur met flitsen op Radio 1.