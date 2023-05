Giro-rit 5: geaccidenteerd met laatste 50 km bergaf en vlak, Evenepoel in WK-trui

clock 08:17 08 uur 17.

We deden gisteren een goede zaak voor de ploeg. Nu hoeven we enkele dagen niet te controleren in het peloton. Klaas Lodewyck (ploegleider Soudal-Quick Step).

Remco in regenboogkleuren. In de openingstijdrit zaterdag droeg Remco Evenepoel de Belgische tricolore, als Belgisch chronokampioen. Daarna volgden 3 dagen in het roze. De Noor Andreas Leknessund pakte gisteren het roze en wit (van beste jongere) van Evenepoel over. Leknessund moet verplicht de roze trui dragen, het wit is normaal voor de 2e in die ranking, zijnde Evenepoel. Maar die verkiest de wereldkampioenentrui. Dat is reglementair toegelaten. Omdat Joao Almeida zijn Portugese kampioenentrui prefereert, zal nummer 4 Thymen Arensman de witte trui vandaag dragen.



Giro Er is roze en witte rook in de Giro: wie is tussenpaus Andreas Leknessund?