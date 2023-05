LIVE: Zeven vluchters vechten om de ritzege en de roze trui van Remco Evenepoel

Fase per fase

clock 17:01 17 uur 01. Even discussie tussen de twee koplopers. Paret-Peintre haalt verhaal bij zijn kompaan.

clock 17:00 17 uur . Leknessund mag nog niet te snel victorie kraaien. Paret-Peintre bewijst dat hij een taaie is en komt op karakter terug aansluiten. Het kan nog steeds alle kanten op.

clock 16:59 En toen was Leknessund alleen. 16 uur 59. En toen was Leknessund alleen

clock 16:58 16 uur 58. Leknessund is los! . Ook Paret-Peintre moet het hoofd buigen en Leknessund laten gaan. Is de Noor van Team DSM op weg naar een dubbelslag?

clock 16:57 16 uur 57. Leknessund gaat nog maar eens op de trappers staan. Het is de versnelling te veel voor Ghebreighzahbier en ook Paret-Peintre moet zich dubbel plooien.

clock 16:57 Nog 3 renners blijven over vooraan. 16 uur 57. Nog 3 renners blijven over vooraan

clock 16:55 16 uur 55. Leknessund knalt het gaatje dicht en neemt meteen afscheid van Skujins. De virtuele roze trui krijgt Paret-Peintre en Ghebreigzahbier mee.

clock 16:54 16 uur 54. In de achtergrond zien we Van Wilder, in principe de laatste man voor Evenepoel, lossen uit het peloton.

clock 16:53 16 uur 53. Ook Albanese moet de rug krommen. De thuisrijder probeert op eigen tempo het gaatje te dichten.

clock 16:53 16 uur 53. Skujins alleen . Meer dan een wanhoopspoging was het niet voor Conci. De Italiaan zakt door het ijs en moet snel afscheid nemen van Skujins.

clock 16:52 Skujins trekt in de aanval. 16 uur 52. Skujins trekt in de aanval

clock 16:49 16 uur 49. Skujins heeft zich in het spoor van Conci genesteld. Trek-Segafredo heeft twee mannetjes in de vlucht en kan met ook Ghebreigzahbier achterop het ploegenspel spelen.

clock 16:48 16 uur 48. Aanval Conci. Nikola Conci is intrinsiek misschien de minste klimmer en probeert daarom te anticiperen. Hij opent een klein gaatje op zijn kompanen.

clock 16:46 16 uur 46. Gaan ze Remco Evenepoel straks bestoken vanuit het peloton of blijven de wapens op zak? De wereldkampioen is in elk geval nog steeds goed omringd. Christophe Vandegoor.

clock 16:42 16 uur 42.

clock 16:42 Sprint. Opnieuw wordt er niet echt gevochten voor de tussensprint. Leknessund is toch blij dat hij als eerste over de meet komt, want het levert hem 3 bonificatieseconden op. . 16 uur 42. sprint point

clock 16:40 16 uur 40. Colle Molella. De laatste 10 kilometer en de slotklim zijn aangebroken. Met stukken tot 10% schudden de renners beter vlug nog eens hun kuiten los.

clock 16:38 Wat doet Evenepoel op de slotklim? 16 uur 38. Wat doet Evenepoel op de slotklim?

clock 16:33 16 uur 33. Met Ghebreigzabhier en Skujins telt de kopgroep slechts één koppeltje. Wat bekokstooft de tandem op straks op de slotklim?