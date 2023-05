LIVE: De rust keert terug in het peloton, vluchter Leknessund virtueel in het roze

Na wat chrono- en sprintwerk komen vandaag de klimmers aan bod in de 4e Giro-rit. Het peloton moet 3 cols van 2e categorie over in de Apennijnen, de Colle Molella is de eerste aankomst bergop, al ligt de finish eigenlijk na een vlakke uitloper. Remco Evenepoel wil zijn roze trui graag kwijt, komt zijn scenario uit? Volg de koers hier met tekst en met flitsen op Radio 1.