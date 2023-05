LIVE: Controleren geblazen voor Soudal-Quick Step in stormend peloton

Fase per fase

clock 13:55 Met Harm Vanhoucke, De Marchi en Ben Healy zijn het opnieuw dezelfde renners die de sprong wagen. Glippen ze dit keer wel tussen de mazen van het peloton?

clock 13:52 47km/u. De koers heeft nog geen moment stilgelegen. In het eerste uur klokten de renners, over voornamelijk glooiende wegen, een duizelingwekkend gemiddelde. Dat moet toch in de benen kruipen.

clock 13:45 Jan Vertonghen en Patrick Lefevere zien Almeida de aansluiting maken met het peloton.

clock 13:44 13 uur 44. Giro Opnieuw gespot in de Giro: koersliefhebber Jan Vertonghen, samen met Average Rob

clock 13:43 Team UAE vol aan de bak. Ook Joao Almeida, de tweede in de stand, moet zijn ploeg laten werken om een gaatje te dichten. Wat laten de klassementsmannen zich hier verrassen.

clock 13:40 13 uur 40. Leknessund: “Hoop dat we iemand mee hebben in de vlucht”. Leknessund: “Hoop dat we iemand mee hebben in de vlucht”

clock 13:40 Gelukkig voor onze landgenoot verloopt de samenwerking daar niet optimaal. Evenpoel kan zonder al te veel moeite terug komen aansluiten. Een waarschuwing die kan tellen.

clock 13:38 Evenepoel moet gaatje dichten. De afdaling heeft voor scheurtjes gezorgd. Remco Evenepoel was even niet aan het opletten en is niet mee met het groepje van Primoz Roglic.

clock 13:33 Passo delle Crocelle. Over enkele kilometers vatten de renners het voorgebergte van de Passo delle Crocelle aan. Met 13 kilometer aan 4,3% nodigt deze col opnieuw uit tot aanvallen.

clock 13:32 13 uur 32. De Plus: “Zal een zware werkdag worden voor Soudal-Quick Step”. De Plus: “Zal een zware werkdag worden voor Soudal-Quick Step”

clock 13:29 Dan toch even een relatieve rustfase in het peloton. Daar zit de dalende lijn van het plateau wellicht voor iets tussen. Straks is het opnieuw klimmen geblazen.

clock 13:23 Flink wat aanvallen in de openingsfase.

clock 13:17 Na Cerny lijkt nu ook Davide Ballerini de rol te moeten lossen. Zo gaat het plots wel heel snel bij de blauwhemden. Aan dit tempo houdt Soudal-Quick Step straks niemand meer over.

clock 13:15 Werkendag voor Soudal-Quick Step. Soudal-Quick Step moet vol aan de bak. Josef Cerny moet zijn inspanningen op kop van het peloton bekopen en bengelt achteraan. De vluchters zijn ondertussen wel gegrepen.

clock 13:14 13 uur 14. Almeida: “Misschien wil Remco vandaag wel voor de ritzege gaan”. Almeida: “Misschien wil Remco vandaag wel voor de ritzege gaan”

clock 13:12 Ook Bauke Mollema probeert de ferry te nemen naar de kopgroep. Het peloton volgt echter op een paar seconden.

