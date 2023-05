Krijgt roze trui Remco Evenepoel aanvallen te verwerken bij eerste aankomst bergop?

Het ideale scenario is om de roze trui te kunnen afgeven, maar is het niet zo, dan zijn we er ook niet kwaad om. Het is een leiderstrui en ik ben nooit laat in het hotel. Ik kan alleen maar genieten.

08 uur 27. Het ideale scenario is om de roze trui te kunnen afgeven, maar is het niet zo, dan zijn we er ook niet kwaad om. Het is een leiderstrui en ik ben nooit laat in het hotel. Ik kan alleen maar genieten. Remco Evenepoel.

08 uur 22. Eerste aankomst bergop. Na wat chrono- en sprintwerk komen vandaag de klimmers aan bod in de 4e Giro-rit. Het peloton moet 3 cols van 2e categorie over, de Colle Molella is de eerste aankomst bergop, al ligt de finish eigenlijk na een vlakke uitloper. De Colle Molella is 9,6 km klimmen aan gemiddeld 6,2 procent met pieken tot 12 procent. Vanaf de top is het nog 3 km: 750 meter naar beneden en daarna vlak. Lago Laceno is een skioord op 1.062 meter hoogte. In totaal zijn er ongeveer 3.500 hoogtemeters. Remco Evenepoel wil zijn roze trui graag kwijt, komt zijn scenario uit? Of gaan Roglic en co. de roze trui bestoken? De achtervolgers moeten er ooit eens aan beginnen. Met hun punch zijn Primoz Roglic, Joao Almeida en Tao Geoghegan Hart niet kansloos op deze finish, maar de punch van Evenepoel is natuurlijk ook flink verbeterd. .