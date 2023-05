LIVE: Vluchters werken koppeltijdrit af op weg naar verraderlijke finale

clock 15:25 1'30". Het peloton houdt de lijn strak gespannen. De vluchters moeten zich reppen als ze de heuvelzone nog als eerste willen aansnijden. . 15 uur 25. time difference 1'30" Het peloton houdt de lijn strak gespannen. De vluchters moeten zich reppen als ze de heuvelzone nog als eerste willen aansnijden.

clock 15:21 15 uur 21. Roglic: "Rome is nog ver" . Primoz Roglic had zich de openingstijdrit wellicht anders voorgesteld. De Sloveen kreeg van Evenepoel 43 seconden aan de broek gesmeerd. Maar dat baart Roglic weinig zorgen. "We zitten nog maar in de derde etappe. Het is nog een lange weg te gaan. Of vandaag het klassement kan wijzigen? Je moet deze dagen doorkomen en geen tijd verliezen." . Roglic: "Rome is nog ver" Primoz Roglic had zich de openingstijdrit wellicht anders voorgesteld. De Sloveen kreeg van Evenepoel 43 seconden aan de broek gesmeerd. Maar dat baart Roglic weinig zorgen. "We zitten nog maar in de derde etappe. Het is nog een lange weg te gaan. Of vandaag het klassement kan wijzigen? Je moet deze dagen doorkomen en geen tijd verliezen."

clock 15:13 Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. Er is hier en daar zelfs tijd voor een babbel. Stilte voor de storm? 15 uur 13. Het gaat er gemoedelijk aan toe in het peloton. Er is hier en daar zelfs tijd voor een babbel. Stilte voor de storm?

clock 15:06 15 uur 06. Nog 40 kilometer voor de renners de verraderlijke heuvelzone voor de wielen geschoven krijgen. Nog tijd zat voor een schietgebedje voor de sprinters. . Nog 40 kilometer voor de renners de verraderlijke heuvelzone voor de wielen geschoven krijgen. Nog tijd zat voor een schietgebedje voor de sprinters.

clock 15:03 Regen. Het peloton richt de blik naar boven. Het is lichtjes beginnen druppelen in Italië. Beslissen de weersomstandigheden straks mee over winst en verlies? . 15 uur 03. rain Regen Het peloton richt de blik naar boven. Het is lichtjes beginnen druppelen in Italië. Beslissen de weersomstandigheden straks mee over winst en verlies?

clock 14:55 14 uur 55. Top 5 voor het puntenklassement: . 1. Jonathan Milan met 53 punten 2. David Dekker met 35 punten 3. Kaden Groves met 25 punten 4. Arne Marit met 23 punten 5. Remco Evenepoel met 15 punten . Top 5 voor het puntenklassement: 1. Jonathan Milan met 53 punten 2. David Dekker met 35 punten 3. Kaden Groves met 25 punten 4. Arne Marit met 23 punten 5. Remco Evenepoel met 15 punten

clock 14:50 14 uur 50. Jonathan Milan blijft nog een dagje langer in het cyclaam. De Italiaan werd in de tussensprint niet bestookt door dichtste belagers David Dekker en Kaden Groves. . Jonathan Milan blijft nog een dagje langer in het cyclaam. De Italiaan werd in de tussensprint niet bestookt door dichtste belagers David Dekker en Kaden Groves.

clock 14:47 2'15". Knibbel, knabbel, knuisje: het peloton nibbelt de voorsprong van de vluchters terug tot net boven de 2 minuten. De sprinters lachen in hun vuistje. . 14 uur 47. time difference 2'15" Knibbel, knabbel, knuisje: het peloton nibbelt de voorsprong van de vluchters terug tot net boven de 2 minuten. De sprinters lachen in hun vuistje.

clock 14:39 Foggia. Alexander Koychev mag als eerste doorkomen bij de tussensprint. In het peloton toont Mads Pedersen zich, met enige reserve ingebouwd, de rapste. . 14 uur 39. sprint point Foggia Alexander Koychev mag als eerste doorkomen bij de tussensprint. In het peloton toont Mads Pedersen zich, met enige reserve ingebouwd, de rapste.

clock 14:33 14 uur 33. Ook in het peloton stijgt de nervositeit voor de tussensprint. Jayco AIUla rolt de rode loper uit voor Matthews. . Ook in het peloton stijgt de nervositeit voor de tussensprint. Jayco AIUla rolt de rode loper uit voor Matthews.

clock 14:30 14 uur 30. De twee eenzame vluchters begeven zich naar de tussensprint in Foggia. Wie krijgt daar de volle buit cadeau? . De twee eenzame vluchters begeven zich naar de tussensprint in Foggia. Wie krijgt daar de volle buit cadeau?

clock 14:14 14 uur 14. Dekker: "Kansen kleiner dan gisteren" . Ook David Dekker verdient vandaag een sterretje achter zijn naam. Dat bewees hij in de vorige rit al door knap 2de te worden. "Op papier zijn mijn kansen kleiner dan gisteren. Het zal voor mij überhaupt al een groot gevecht worden om aan de slotkilometer te komen." "Ik vind de aankomst heel mooi, maar in de finale zullen zeker een paar teams alles op alles zetten om de sprinters te lossen." . Dekker: "Kansen kleiner dan gisteren" Ook David Dekker verdient vandaag een sterretje achter zijn naam. Dat bewees hij in de vorige rit al door knap 2de te worden. "Op papier zijn mijn kansen kleiner dan gisteren. Het zal voor mij überhaupt al een groot gevecht worden om aan de slotkilometer te komen." "Ik vind de aankomst heel mooi, maar in de finale zullen zeker een paar teams alles op alles zetten om de sprinters te lossen."

clock 13:58 13 uur 58. Nog meer sprintersgeweld. Naast Matthews liggen er nog kapers op de kust. Jonathan Milan trof gisteren raak en zal daarom nauwlettend in het oog gehouden worden. Maar let in de laatste rechte lijn zeker ook op de snelle benen van Kaden Groves, Mads Pedersen en Fernando Gaviria. . Nog meer sprintersgeweld Naast Matthews liggen er nog kapers op de kust. Jonathan Milan trof gisteren raak en zal daarom nauwlettend in het oog gehouden worden. Maar let in de laatste rechte lijn zeker ook op de snelle benen van Kaden Groves, Mads Pedersen en Fernando Gaviria.

clock 13:52 13 uur 52. Het zit Michael Matthews voorlopig niet mee. De Australische kopman van Jayco AIUla verscheen in Milaan-Sanremo niet aan de start met corona. En moest na een val in de Ronde van Vlaanderen een kruis maken over de Ardennenklassiekers. . Het zit Michael Matthews voorlopig niet mee. De Australische kopman van Jayco AIUla verscheen in Milaan-Sanremo niet aan de start met corona. En moest na een val in de Ronde van Vlaanderen een kruis maken over de Ardennenklassiekers.