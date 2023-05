LIVE: Duo eenzame ploegmaats kleurt vroege vlucht van de dag

clock 13:40

13 uur 40. Arne Marit: "Heb zo'n machtssprint graag" . Bij zijn debuut in een grote ronde liet Arne Marit zich meteen opmerken. Gisteren bolde hij knap als 4e over de meet. Kan hij daar vandaag een vervolg aan breien? "Dat wordt iets moeilijker. Er zal gekoerst worden en ik verwacht een schifting van de ploegen van Michael Matthews en Mads Pedersen." "Dan moeten wij aanklampen en moeten we zien of Niccolo Bonifazio of ik over de klim geraken." "Maar ik heb zo'n machtssprint als vandaag wel graag. Als ik er geraak, dan heb ik kansen." .