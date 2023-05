Lange rit, lastige finale voor sterke sprinters? "Matthews heeft gezegd dat hij wil winnen"

Daarna volgt er nog een lang stuk in dalende lijn, maar is dat voldoende om een eventuele scheve situatie nog recht te zetten?

21 uur 48. Op zo'n 40 kilometer van de finish verandert het gelaat van deze etappe met een tweetrapsbeklimming. Daarna volgt er nog een lang stuk in dalende lijn, maar is dat voldoende om een eventuele scheve situatie nog recht te zetten? De witte lijn ligt overigens getrokken na enkele hectometers van 5 procent. De aankomst lacht de punchers dus toe. .

20 uur 11. De trui afgeven? Ik denk het niet. Michael Matthews vertelde me dat hij voor de zege wil gaan. Ik verwacht dat we met een groep van 50 à 70 man naar de finish gaan. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

20 uur 08. 3e etappe. Na de lange zondag is ook de eerste maandagetappe een werk van lange adem. Tussen Vasto en Melfi is een traject van 213 kilometer uitgetekend. Na een lange vlakke aanloop ligt het venijn in de staart. Twee klimmetjes van 3e en 4e categorie zullen het peloton uitdunnen, tenzij een vluchtersgroepje voor de dagzege vecht? Als de aanvallers worden teruggefloten, dan wordt het normaal een onderonsje tussen de sterke sprinters. .