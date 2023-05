LIVE Giro: Roglic bereikt Rome in roze, straks sprinten in Italiaanse hoofdstad?

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:29 17 uur 29.

clock 17:27 Het tussensprintklassement leeft. Skujins pakt voorin 10 punten voor het nevenklassement, Gee amper 1 op een halve minuut. De tussenstand is nu 47-49 in het voordeel van de Canadees en straks is er nog een laatste tussensprint in deze Giro. . 17 uur 27. sprint point Het tussensprintklassement leeft Skujins pakt voorin 10 punten voor het nevenklassement, Gee amper 1 op een halve minuut. De tussenstand is nu 47-49 in het voordeel van de Canadees en straks is er nog een laatste tussensprint in deze Giro.

clock 17:24 39". Op 4 ronden van het einde rijdt het trio voorin voorlopig sneller dan de werkmieren achteraan. . 17 uur 24. time difference 39" Op 4 ronden van het einde rijdt het trio voorin voorlopig sneller dan de werkmieren achteraan.

clock 17:22 17 uur 22. Ook DSM zet een mannetje bij, net als Astana. Dat is uiteraard voor Dainese en Cavendish. . Ook DSM zet een mannetje bij, net als Astana. Dat is uiteraard voor Dainese en Cavendish.

clock 17:21 17 uur 21. Deze Giro was om diverse redenen teleurstellend. Er was te slecht weer, te veel corona, te veel ellende en te veel transfers. Maar op het einde zie je het Colosseum en maak je van die 6,5 toch een 7/10. Renaat Schotte. Deze Giro was om diverse redenen teleurstellend. Er was te slecht weer, te veel corona, te veel ellende en te veel transfers. Maar op het einde zie je het Colosseum en maak je van die 6,5 toch een 7/10. Renaat Schotte

clock 17:19 17 uur 19. Bij Movistar willen ze vandaag absoluut een massasprint. Als eerste van de sprintersploegen zetten ze een mannetje op kop van het peloton. . Bij Movistar willen ze vandaag absoluut een massasprint. Als eerste van de sprintersploegen zetten ze een mannetje op kop van het peloton.

clock 17:17 Nog 60km, 15". Skujins, Benedetti en Bouet rijden niet ver weg van het peloton, waar Jumbo-Visma nog altijd het tempo bepaalt. . 17 uur 17. time difference Nog 60km, 15" Skujins, Benedetti en Bouet rijden niet ver weg van het peloton, waar Jumbo-Visma nog altijd het tempo bepaalt.

clock 17:15 17 uur 15. De drie koplopers.

clock 17:13 Lekke band. McNulty moet het peloton even laten lopen door een lekke band. Van paniek uiteraard geen sprake bij de Amerikaan, die de 15e rit won. . 17 uur 13. flat tyre Lekke band McNulty moet het peloton even laten lopen door een lekke band. Van paniek uiteraard geen sprake bij de Amerikaan, die de 15e rit won.

clock 17:12 17 uur 12.

clock 17:09 17 uur 09. Skujins neemt meteen vlot over, want hij heeft zijn zinnen nog gezet op het tussensprintklassement. Daarin moet hij nog 11 punten goedmaken op Gee, die voorlopig niet mee is. . Skujins neemt meteen vlot over, want hij heeft zijn zinnen nog gezet op het tussensprintklassement. Daarin moet hij nog 11 punten goedmaken op Gee, die voorlopig niet mee is.

clock 17:08 17 uur 08. Nog 5 ronden. In de laatste rechte lijn krijgen de twee het gezelschap van Skujins (Trek). . Nog 5 ronden In de laatste rechte lijn krijgen de twee het gezelschap van Skujins (Trek).

clock 17:06 17 uur 06. Daar is de eerste demarrage. Bouet (Arkéa) en Benedetti (Bora) gaan er met z'n tweetjes vandoor. . Daar is de eerste demarrage. Bouet (Arkéa) en Benedetti (Bora) gaan er met z'n tweetjes vandoor.

clock 17:05 17 uur 05. Voorin bepalen de jongens van Jumbo-Visma nog altijd het tempo. Wanneer haalt iemand het in zijn hoofd om te versnellen? . Voorin bepalen de jongens van Jumbo-Visma nog altijd het tempo. Wanneer haalt iemand het in zijn hoofd om te versnellen?

clock 16:59 16 uur 59. Nog 75km. De ene na de andere Romeinse trekpleister wordt in beeld genomen tijdens de eerste lokale ronde. Wat een prachtige stad is Rome toch. . Nog 75km De ene na de andere Romeinse trekpleister wordt in beeld genomen tijdens de eerste lokale ronde. Wat een prachtige stad is Rome toch.

clock 16:57 16 uur 57. Iedereen zegt dat ik ook vandaag moet aanvallen. Giro-smaakmaker Derek Gee (Israel-Premier Tech). Iedereen zegt dat ik ook vandaag moet aanvallen. Giro-smaakmaker Derek Gee (Israel-Premier Tech)

clock 16:56 16 uur 56.

clock 16:54 16 uur 54. Primoz Roglic viert zijn eindwinst op gebruikelijke wijze.

clock 16:48 16 uur 48. Bij Jumbo-Visma vinden ze dat er genoeg getreuzeld is. De Nederlandse equipe heeft blijkbaar nog plannen vanavond, want het tempo gaat met een ruk de hoogte in. . Bij Jumbo-Visma vinden ze dat er genoeg getreuzeld is. De Nederlandse equipe heeft blijkbaar nog plannen vanavond, want het tempo gaat met een ruk de hoogte in.