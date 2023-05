LIVE Giro: Thomas of Roglic: wie trekt op de moordende Monte Lussari het laken naar zich toe?

Fase per fase

clock 16:38 16 uur 38. Ook voor Ilan Van Wilder is de klimtijdrit begonnen. Een plaats in de top 10 wordt heel moeilijk, maar hij mag hoe dan ook tevreden terugblikken op zijn Giro.

clock 16:36 16 uur 36. Thomas, Roglic en Almeida zijn zo goed als klaar met hun opwarming. Alledrie stralen ze zelfvertrouwen uit.

clock 16:35 16 uur 35. In zijn Franse kampioenentrui is ook Armirail gretig onderweg. Hij droeg twee dagen de roze trui, waarna Thomas weer overnam.

clock 16:31 16 uur 31. Het is nu wachten tot de eerste klimmers aan het tweede tussenpunt passeren bergop. Dan pas zullen we weten wat de tijd van Riccitello waard is.

clock 16:29 16 uur 29. Top 15. We zijn begonnen aan de top 15 van het klassement. Vanaf Kuss zit er drie minuten tussen de renners.

clock 16:29 UAE sterk in blok. Ook McNulty is heel goed begonnen aan zijn tijdrit. Hij geeft aan het eerste tussenpunt amper 5 seconden toe op zijn ploegmaat. 16 uur 29. time difference

clock 16:28 16 uur 28. Eén na één rollen nu Giro-smaakmakers van het startpodium. Zana hoort daar zeker bij na zijn zege in de Italiaanse tricolere.

clock 16:28 16 uur 28. Hessmann neemt zijn tijd voor zijn fietswissel. Hij slaat zelf nog een praatje met de mecanicien van Jumbo-Visma.

clock 16:24 Vine is voorlopig de snelste. Na 14 minuten rond komt Vine als eerste door aan het eerste tussenpunt. Hij zet Riccitello daar op 50 seconden. 16 uur 24. time difference

clock 16:22 16 uur 22. De held van de Giro. Ook Derek Gee is aan zijn tijdrit begonnen. Hij is met vier 2e plaatsen en twee 4e plaatsen dé ontdekking van deze Ronde van Italië. Zit er nog wat in zijn reservoir?

clock 16:22 16 uur 22. Dennis en Vine wisselen allebei heel vlot van fiets in de wisselzone. Ze kunnen aan het echte werk beginnen.

clock 16:19 16 uur 19. Ook Laurens Huys is eraan begonnen. Na hem komen met Van Wilder en De Plus nog twee Belgen in actie.

clock 16:18 16 uur 18. Met Vine, McNulty, Formolo en Ulissi zijn op dit moment liefst vier renners van UAE onderweg en straks komt ook nog kopman Almeida. Organisatorisch geen lachertje voor het topteam...

clock 16:14 Vanaf nu gaan we in één trok door tot Thomas finisht. 16 uur 14.

clock 16:12 16 uur 12. Wat is de tijd van Riccitello waard? Voor wie nu pas inschakelt: de verrassende Matthew Riccitello heeft boven op de Monte Lussari voorlopig de snelste tijd. De jongste deelnemer aan deze Giro liet de klok stoppen na 46'19". Niemand komt in de buurt.