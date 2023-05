LIVE: Vroege vlucht loopt op laatste benen, sprinters zijn aan zet in tweede Giro-rit

Fase per fase

clock 16:35 16 uur 35. Rohan Dennis (Jumbo-Visma) sukkelt met zijn schoenen en trekt een ander paar aan. . Rohan Dennis (Jumbo-Visma) sukkelt met zijn schoenen en trekt een ander paar aan.

clock 16:31 16 uur 31. Geen meter heeft Soudal-Quick-Step moeten controleren. In een sprintersetappe kijk je niet naar de ploeg van de leider. Christophe Vandegoor. Geen meter heeft Soudal-Quick-Step moeten controleren. In een sprintersetappe kijk je niet naar de ploeg van de leider. Christophe Vandegoor

clock 16:28 35". Ondanks een snokje van Bais blijft de voorsprong van de kopgroep zakken. . 16 uur 28. time difference 35" Ondanks een snokje van Bais blijft de voorsprong van de kopgroep zakken.

clock 16:25 16 uur 25. Bais is natuurlijk niet de man die een ontsnapping zomaar opgeeft. In de Giro van vorig jaar won hij het nevenklassement van de vluchtkilometers. Dit is geen slecht begin. . Bais is natuurlijk niet de man die een ontsnapping zomaar opgeeft. In de Giro van vorig jaar won hij het nevenklassement van de vluchtkilometers. Dit is geen slecht begin.

clock 16:25 16 uur 25. Aftellen tot de vluchters gegrepen worden

clock 16:19 Weinig beschutting tegen de wind aan de meet. 16 uur 19. Weinig beschutting tegen de wind aan de meet.

clock 16:17 16 uur 17. Nog drie man. Daar heb je het al. Na een versnelling van Champion gooit Lapeira de handdoek. . Nog drie man Daar heb je het al. Na een versnelling van Champion gooit Lapeira de handdoek.

clock 16:15 16 uur 15. Hoe lang duurt de vlucht nog? Lapeira en Gandin hebben hun prijsje beet, dus misschien is hun motivatie om hard te blijven gaan iets minder. Zien Bais en Champion het nog zitten? . Hoe lang duurt de vlucht nog? Lapeira en Gandin hebben hun prijsje beet, dus misschien is hun motivatie om hard te blijven gaan iets minder. Zien Bais en Champion het nog zitten?

clock 16:11 Tegenwind in San Salvo. De laatste rechte lijn is straks precies één kilometer lang, met de wind in het nadeel. Het wordt zaak om niet te vroeg op kop te komen. Of om gewoon ijzersterk te zijn. . 16 uur 11. wind Tegenwind in San Salvo De laatste rechte lijn is straks precies één kilometer lang, met de wind in het nadeel. Het wordt zaak om niet te vroeg op kop te komen. Of om gewoon ijzersterk te zijn.

clock 16:06 16 uur 06. Het verschil zakt zienderogen en bedraagt nog iets meer dan een minuut. . Het verschil zakt zienderogen en bedraagt nog iets meer dan een minuut.

clock 16:05 16 uur 05.

clock 16:02 16 uur 02. Het peloton bereidt zich stilaan voor op die eerste massasprint. Christophe Vandegoor. Het peloton bereidt zich stilaan voor op die eerste massasprint. Christophe Vandegoor

clock 16:01 16 uur 01. Met nog meer dan zestig kilometer te rijden moet het peloton nu de berekening maken. Waar wil het de vluchters inrekenen om de spurt zo vlot mogelijk te kunnen voorbereiden? . Met nog meer dan zestig kilometer te rijden moet het peloton nu de berekening maken. Waar wil het de vluchters inrekenen om de spurt zo vlot mogelijk te kunnen voorbereiden?

clock 15:56 15 uur 56. Primoz Roglic is wat achterop geraakt. Michel Hessmann laat zich uitzakken om de kopman van Jumbo-Visma op te vissen. Geen vuiltje aan de lucht. . Primoz Roglic is wat achterop geraakt. Michel Hessmann laat zich uitzakken om de kopman van Jumbo-Visma op te vissen. Geen vuiltje aan de lucht.

clock 15:53 Ripa Teatina. Lapeira heeft zich daarstraks gespaard in de spurtjes. Van de kop af regelt hij de boel, al komt Champion erg dicht. De blauwe bergtrui is straks voor AG2R-Citroën. En of het moeite heeft gekost! . 15 uur 53. hill Ripa Teatina Lapeira heeft zich daarstraks gespaard in de spurtjes. Van de kop af regelt hij de boel, al komt Champion erg dicht. De blauwe bergtrui is straks voor AG2R-Citroën. En of het moeite heeft gekost!

clock 15:49 15 uur 49. De vier koplopers smeren hun benen voor de tweede klim van de dag. . De vier koplopers smeren hun benen voor de tweede klim van de dag.

clock 15:45 Pech onderweg. Alex Baudin (AG2R-Citroën) heeft een nieuw voorwiel nodig. Geen paniek, want de ploegauto is er snel bij. . 15 uur 45. mechanical breakdown Pech onderweg Alex Baudin (AG2R-Citroën) heeft een nieuw voorwiel nodig. Geen paniek, want de ploegauto is er snel bij.

clock 15:42 15 uur 42. In het peloton wordt ditmaal niet geknokt voor de puntjes. . In het peloton wordt ditmaal niet geknokt voor de puntjes.

clock 15:39 Chieti. Gandin bevestigt. Hij is straks de leider in het klassement van de tussensprints. Voor het peloton liggen hier ook nog wat punten te rapen die meetellen voor de puntentrui. . 15 uur 39. sprint point Chieti Gandin bevestigt. Hij is straks de leider in het klassement van de tussensprints. Voor het peloton liggen hier ook nog wat punten te rapen die meetellen voor de puntentrui.