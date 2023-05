LIVE: Vier man in vroege vlucht, sprinters aan zet in tweede Giro-rit

clock 15:53 Ripa Teatina. Lapeira heeft zich daarstraks gespaard in de spurtjes. Van de kop af regelt hij de boel, al komt Champion erg dicht. De blauwe bergtrui is straks voor AG2R-Citroën. En of het moeite heeft gekost! . 15 uur 53. hill Ripa Teatina Lapeira heeft zich daarstraks gespaard in de spurtjes. Van de kop af regelt hij de boel, al komt Champion erg dicht. De blauwe bergtrui is straks voor AG2R-Citroën. En of het moeite heeft gekost!

clock 15:49 15 uur 49. De vier koplopers smeren hun benen voor de tweede klim van de dag. . De vier koplopers smeren hun benen voor de tweede klim van de dag.

clock 15:45 Pech onderweg. Alex Baudin (AG2R-Citroën) heeft een nieuw voorwiel nodig. Geen paniek, want de ploegauto is er snel bij. . 15 uur 45. mechanical breakdown Pech onderweg Alex Baudin (AG2R-Citroën) heeft een nieuw voorwiel nodig. Geen paniek, want de ploegauto is er snel bij.

clock 15:42 15 uur 42. In het peloton wordt ditmaal niet geknokt voor de puntjes. . In het peloton wordt ditmaal niet geknokt voor de puntjes.

clock 15:39 Chieti. Gandin bevestigt. Hij is straks de leider in het klassement van de tussensprints. Voor het peloton liggen hier ook nog wat punten te rapen die meetellen voor de puntentrui. . 15 uur 39. sprint point Chieti Gandin bevestigt. Hij is straks de leider in het klassement van de tussensprints. Voor het peloton liggen hier ook nog wat punten te rapen die meetellen voor de puntentrui.

clock 15:34 15 uur 34. De helling naar de tweede sprint valt toch behoorlijk tegen, te oordelen aan de gezichten van veel renners. . De helling naar de tweede sprint valt toch behoorlijk tegen, te oordelen aan de gezichten van veel renners.

clock 15:26 15 uur 26.

clock 15:23 15 uur 23. Etenstijd in de Giro!

clock 15:21 15 uur 21. De sprintersploegen begrijpen elkaar. De machtsverhoudingen tussen de snelle mannen zijn nog niet duidelijk, dus kunnen ze allemaal nog aan hetzelfde zeel trekken. . De sprintersploegen begrijpen elkaar. De machtsverhoudingen tussen de snelle mannen zijn nog niet duidelijk, dus kunnen ze allemaal nog aan hetzelfde zeel trekken.

clock 15:15 1'45". De voorsprong van de vier zakt zachtjes, maar zeker. . 15 uur 15. time difference 1'45" De voorsprong van de vier zakt zachtjes, maar zeker.

clock 15:08 15 uur 08. In het peloton is er ook interesse voor punten. Gaviria is daar, met enige reserve ingebouwd, de rapste. . In het peloton is er ook interesse voor punten. Gaviria is daar, met enige reserve ingebouwd, de rapste.

clock 15:06 Pescara. Gandin komt als eerste door bij de eerste tussensprint, Bais komt te laat. Benieuwd wat ze er in het peloton mee doen. . 15 uur 06. sprint point Pescara Gandin komt als eerste door bij de eerste tussensprint, Bais komt te laat. Benieuwd wat ze er in het peloton mee doen.

clock 14:58 14 uur 58. Daarstraks reed er al kilometerslang een versierde trein naast het peloton. Nu staat diezelfde trein stil op een brug boven het parcours. Die zaken regelen ze toch altijd mooi in de Giro. . Daarstraks reed er al kilometerslang een versierde trein naast het peloton. Nu staat diezelfde trein stil op een brug boven het parcours. Die zaken regelen ze toch altijd mooi in de Giro.

clock 14:55 2'15". De voorsprong van Bais, Champion, Gandin en Lapeira blijft nagenoeg stabiel. Verre zit opnieuw in het peloton. . 14 uur 55. time difference 2'15" De voorsprong van Bais, Champion, Gandin en Lapeira blijft nagenoeg stabiel. Verre zit opnieuw in het peloton.

clock 14:55 14 uur 55. De Giro-trein snelt voorbij Tao Geoghegan Hart en de rest van het peloton

clock 14:52 14 uur 52. Verre laat lopen. Wat een rare etappe rijdt Alessandro Verre. Hij miste de vlucht, reed er alleen naartoe, probeerde vergeefs blauwe punten te pakken en knijpt nu zijn remmen dicht. Er blijven nog vier vluchters over. . Verre laat lopen Wat een rare etappe rijdt Alessandro Verre. Hij miste de vlucht, reed er alleen naartoe, probeerde vergeefs blauwe punten te pakken en knijpt nu zijn remmen dicht. Er blijven nog vier vluchters over.

clock 14:47 14 uur 47. Vooraleer we over de tweede molshoop van de dag rollen, krijgen we twee tussensprints in provinciehoofdsteden Pescara en Chieti. De tweede sprint ligt, gek genoeg, op de top van een langere helling dan de twee die vandaag bergpunten meekregen. . Vooraleer we over de tweede molshoop van de dag rollen, krijgen we twee tussensprints in provinciehoofdsteden Pescara en Chieti. De tweede sprint ligt, gek genoeg, op de top van een langere helling dan de twee die vandaag bergpunten meekregen.

clock 14:44 Silvi Paese. Verre opent de debatten nu op een beter moment, maar kan niet volhouden. Lapeira maakt indruk en pakt drie punten. Hij ligt in pole position om straks het blauw over te nemen van Hart. . 14 uur 44. hill Silvi Paese Verre opent de debatten nu op een beter moment, maar kan niet volhouden. Lapeira maakt indruk en pakt drie punten. Hij ligt in pole position om straks het blauw over te nemen van Hart.

clock 14:41 14 uur 41. Met die bergtrui heeft de Giro toch geen al te goede beurt gemaakt. Christophe Vandegoor. Met die bergtrui heeft de Giro toch geen al te goede beurt gemaakt. Christophe Vandegoor